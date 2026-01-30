Deviza
siófok
stadion
bolt

Hihetetlen bejelentés: lebonthatnak egy focistadiont Magyarországon, óriási bevásárlóközpont épülhet a helyén – ilyen még nem volt

Siófok keleti városrészében Lidl és Auchan hipermarket létesítése is reális lehetőséggé vált. Az Auchan esetében akár új stadionnal és bérlakásokkal kiegészülő komplex fejlesztés is körvonalazódik.
VG
2026.01.30, 21:00
Frissítve: 2026.01.30, 21:08

Witzmann Mihály, Somogy vármegye 4. számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselője egy friss Facebook-videójában részletesen beszélt Siófok keleti városrészének régóta húzódó bevásárlási problémájáról, és két lehetséges áruházlánc – a Lidl és az Auchan – megjelenésének esélyeiről.

stadion, foci, Siófok Hihetetlen bejelentés: lebonthatnak egy focistadiont Magyarországon, óriási bevásárlóközpont épülhet a helyén
Fotó: NemA / BFC Siófok hivatalos oldala / Facebook

A képviselő hangsúlyozta, hogy a keleti városrészben – ahol az elmúlt években jelentősen nőtt a lakosságszám – évek óta hiányzik a megfelelő, helyben elérhető üzlet.  Ez nemcsak a helyiek, hanem a Siófoktól keletre fekvő települések lakói számára is mindennapi nehézséget jelent: a bevásárlás miatt a város másik végébe kell utazniuk, ami dugókat okoz, időt rabol és az egész település forgalmát terheli.

Witzmann szerint nem „vagy-vagy” helyzetről van szó, hanem komoly fejlesztési lehetőségről, akár mindkét lánc megjelenéséről. Elmondta, hogy kitartó lobbitevékenysége nyomán, a Lázár János építési és közlekedési miniszterrel folytatott egyeztetések után a Somogy Vármegyei Kormányhivatal korábbi negatív állásfoglalását felülvizsgálták, így a Lidl beruházása kivételes eljárásban engedélyezhetővé válhat – feltéve, hogy a siófoki önkormányzat is lépéseket tesz az ügyben.

 

Emellett egy nagyobb volumenű elképzelésről is beszélt: másfél éve tárgyal az Auchan képviselőivel, akik érdeklődnek a keleti városrész iránt. A megfelelő terület hiánya eddig akadályozta a tervet, de most egy komplex városfejlesztési koncepció körvonalazódik. Ennek részeként szóba került a város tulajdonában lévő, leromlott állapotú stadion helyén egy Auchan áruház építése nagy parkolóval, esetleg bérlakásokkal kiegészítve.

A hatályos sporttörvény értelmében azonban sportterület más célra csak akkor hasznosítható, ha helyette legalább azonos paraméterű új sportlétesítményt biztosít az önkormányzat. A koncepció ezért tartalmazza egy modern, fenntartható focipark, stadion és utánpótlásközpont létrehozását is – akár a régi stadion értékesítéséből finanszírozva.

A képviselő elismerte, hogy a jelenlegi stadion sorsa neki is érzelmi kérdés, de úgy fogalmazott: nem a régi temetéséről, hanem egy új, korszerűbb létesítmény ünnepléséről lehet szó, számos pozitív hozadékkal a városnak és a térségnek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a döntés nem az ő hatáskörébe tartozik, hanem az önkormányzatéba.

