Ezt minden budapesti várta: közel két évig csak beszéltek róla, de most már másképpen is lehet segítséget kérni a BKK-tól

Nem kell szótlanul tűrni a zaklatást vagy a szennyezést a fővárosi járatokon. A BKK megerősítette: a járművezetők és az ellenőrök mellett már egy közvetlen cseten keresztül is kérhetnek segítséget is az utasok.
VG
2026.01.19., 18:01

Már a BudapestGO-ban éjjel-nappal elérhető cseten keresztül is lehet segítséget kérni a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálattól, ha a közösségi közlekedésben valaki zavarja az utasokat, dohányzik a járművön, beszennyezi azt, garázdálkodik, rendbontást követ el, esetleg szociális segítségre szorul.

Közel két évig csak beszéltek róla, de most már másképpen is lehet segítséget kérni a BKK-tól / Fotó: BKK – Budapesti Közlekedési Központ / Facebook

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) emlékeztetett: ha ittas, bódult utas zavarja az utazást, dohányzik a járművön, beszennyezi azt, vagy rendbontást követ el, akkor a járművezetőhöz vagy a helyszínen tartózkodó jegyellenőrökhöz is lehet fordulni. Ha erre nincs lehetőség, segítséget lehet kérni a szolgálattól a 1443-as hívószámon.

Vészhelyzetben, például utasrosszullét, baleset, illetve agresszió esetén változatlanul a 112-es segélyhívószámot kell hívni és a járművezetőnek szólni.

A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság és a BKK együttműködésében jött létre a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat.

Karácsony Gergely főpolgármester a szolgálat megalakulásakor bejelentette, hogy a BudapestGO alkalmazásban megjelenő új funkció lehetőséget ad az utasoknak is a közvetlen jelzésre, ha veszélyt érzékelnek. A segélyhívó funkció később került be, addig is a bajban egy telefonszámot lehetett hívni, azt azonban a főváros egyáltalán nem reklámozta

A szolgálatot a köznyelvben BBK-rendészetnek is hívják, amelynek ötletét Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője mint főpolgármester-jelölt fogalmazta meg.

A politikus akkor azt mondta, hogy a BKK-rendészet éjjel-nappal segít majd abban, hogy rend és tisztaság legyen a járműveken. Vitézy vállalta, hogy a rendészek a járművezető vagy az utasok bejelentése alapján 15 percen belül odaérnek a főváros bármely pontjára. Hozzátette: növelni kell a számukat a fővárosban (az elmúlt öt évben 29 százalékkal csökkent), és be kell kamerázni minden járművet a közösségi közlekedésben (jelenleg a villamosok fele nincs bekamerázva).

Karácsony a kampányban még úgy fogalmazott egy interjúban, hogy a közbiztonsági kockázat valóban létező probléma, „de azt az ígéretet, hogy ha megnyomok egy gombot, akkor kijön a rendőr (…) Nincs olyan közbiztonsági szakértő, aki ne mondaná azt, hogy 

ilyet veszélyes mondani, mert ezt nem lehet megcsinálni”

Vitézy Dávid korábban a Világgazdaságnak elmondta, hogy javaslatára

hétszázmillió forint van a költségvetésben a rendészet működtetésére,

hozzátette: a létszám feltöltése azonban vontatottan halad, pedig ebből a forrásból 75 főre már a rendőrséggel versenyképes fizetést tudna adni a főváros.

Vitézy az eredeti tervei szerint kétszáz fővel akarta felállítani a BKK-rendészetet, a városháza a létszám megfelezését finanszírozási nehézségekkel indokolta. 

Tavaly áprilisban Vitézy arra hívta fel a figyelmet, hogy a BKK a Facebookon egy kérdésre azt írta, hogy a csetfunkcióval is bővül majd az applikáció szolgáltatása. „Ezúttal is igaznak bizonyult: ha bármit is el akarunk érni ezen a Városházán, azt csak és kizárólag a nyilvánosság útján lehet, amúgy elszabotálják” – fogalmazott a politikus, aki ezt a funkciót már 2024-ben is fontosnak nevezte. 

Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva korábban elmondta, a BKK-rendészet felállításával párhuzamosan nem tervezik a diszpécserszolgálat bővítését.

