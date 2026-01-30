Deviza
Egy sor vidéki iskolában van bombariadó – átnyúlnak a határon a drámai történések

Hajdú-Bihar vármegye több oktatási intézményét is ki kellett üríteni. Ezzel egyidejűleg kárpátaljai iskolákban is bombariadó van.
VG
2026.01.30, 13:15
Frissítve: 2026.01.30, 13:41

Hajdú-Bihar vármegye több iskolájában bombariadó van, miután fenyegető levelek érkeztek az intézményekbe – számolt be róla a Haon.hu cikke alapján a Magyar Nemzet. Ki kellett üríteni többek közt a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központ, ahol általános és középiskolai oktatás is folyik, de bombafenyegetés miatt átvizsgálják a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumot, valamint a debreceni Szent József Általános Iskolát és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumát is.

Police,Car,With,Blue,Lights,On,The,Crime,Scene,In bombariadó
Hajdú-Bihar vármegye több oktatási intézményében is bombariadó van / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság tájékoztatása szerint a jelenlegi adatok alapján valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe. A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt nyomozást rendelt el, az érintett épületeket alaposan átvizsgálják. Mindeddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.

Bombariadó a határon túlon is

A hajdú-bihar vármegyeiekkel egyidőben több kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményben is bombariadót jelentettek. Bombariadót jelentettek Beregszász összes valamint a kistérség több oktatási intézményében is. Az érintett iskolák, óvodák mindegyike külön-külön kapott e-mailes fenyegetést állítólagos robbanószerkezetről. Az információk szerint bombariadó van többek között a jánosi, a gáti, a nagymuzsalyi, a sárosoroszi és a borzsovai oktatási intézményekben is. A legtöbb iskolában biztonsági okokból hazaengedték a gyermekeket, az épületeket kiürítették – olvasható a Pulzus FM Facebook-oldalán.

Hozzátették, hogy nem a mostani ez az első hasonló eset a térségben: néhány nappal ezelőtt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen is bombariadó volt, amelyről később kiderült, hogy hamis bejelentésen alapult. Az illetékes hatóságok vizsgálják az eseteket. További hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett.

