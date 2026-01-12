Deviza
Robbant a brüsszeli botrány: Von der Leyen megismételné a vakcinacirkuszt – ezúttal az ukránok mögé rejtenének milliárdokat

Gál Kinga szerint egyre súlyosabb hatalmi visszaélések zajlanak az EU szívében. Az átláthatóság továbbra is probléma az Európai Bizottság számára, így újabb brüsszeli botrány van kialakulóban, miután felmerült: Ursula von der Leyen nem hozta nyilvánosságra a fegyvergyártókkal folytatott egyeztetéseit.
VG/MTI
2026.01.12, 10:02

Újabb súlyos brüsszeli botrány van kialakulóban a fegyvergyártókkal folytatott egyeztetések miatt – hívta fel a figyelmet Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A politikus szerint az ügy kísértetiesen emlékeztet a korábbi vakcinaszerződéses botrányra, amelyben milliárdos megállapodások születtek átláthatatlan körülmények között.

GÁL Kinga brüsszeli botrány
Gál Kinga szerint egyre súlyosabb hatalmi visszaélések zajlanak az EU szívében, és hamarosan újabb brüsszeli botrány fogja sárba tiporni a blokk tekintélyét / Fotó: Máthé Zoltán

Újabb botrány van kibontakozóban Brüsszelben a fegyvergyártókkal folytatott egyeztetések miatt 

– írta csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében Gál Kinga. A Fidesz európai parlamenti képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy Fabio De Masi EP-képviselő az Európai Unió Bíróságához fordult, mert álláspontja szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem tette megfelelően nyilvánossá a fegyvergyártókkal folytatott tárgyalásait.

Gál Kinga szerint az ügy különösen aggasztó, mert erősen emlékeztet a korábbi vakcinaszerződéses botrányra. Akkor Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója sms-üzenetekben egyeztetett több milliárd euró értékű vakcinabeszerzésekről, miközben az ügy részletei azóta sem váltak teljesen átláthatóvá. A politikus szerint a mellébeszélés és a titkolózás máig tart.

Brüsszeli botrány ismerős körülményekkel

A képviselő felvetette a kérdést: mit titkol és mitől fél az Európai Bizottság elnöke. Véleménye szerint az sem zárható ki, hogy idővel kiderül: az ukrajnai háború Brüsszel számára nem csupán ideológiai projekt, hanem „vaskos” üzlet is. Gál Kinga szerint elképzelhető, hogy Európát azért akarják belesodorni a háborúba, mert ezt várja el a fegyverlobbi.

Bejegyzésében ennél is tovább ment, amikor kijelentette: Brüsszelben ma az európai nemzetek elleni államcsíny zajlik. Állítása szerint az Európai Bizottság folyamatosan újabb és újabb jogokat biztosít magának a szerződésekkel és a tagállamokkal szemben. Hozzátette: a migrációs válság, majd a koronavírus-járvány után most az ukrajnai háborút használják fel arra, hogy védelmi kérdésekben is központosítsák a hatalmat.

Gál Kinga hangsúlyozta: a most körvonalazódó botrány világosan megmutatja, mire akarják felhasználni ezt a megnövelt hatalmat.

Mi, Patrióták ezt nem fogjuk annyiban hagyni. Az európai embereknek joguk van tudni, hogy az ő nevükben és pénzükön milyen tárgyalásokat folytat a bizottság elnöke a fegyvergyártókkal

– zárta bejegyzését az EP-képviselő.

