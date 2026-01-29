Nem úszta meg Karácsony Gergely, elfogyott a Magyar Államkincstár türelme: inkasszálták a főváros számláját – „Nem áll a törvények felett”

A Magyar Államkincstár hatósági inkasszót kezdeményezett a Fővárosi Önkormányzat ellen a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részletének nem teljesítése miatt – derül ki a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán megjelent bejegyzésből.

Fotó: Kocsis Zoltán

A poszt szerint a fővárosnak január 26-ig kellett volna befizetnie az idei év első részletét, ám ez elmaradt. A miniszter hangsúlyozza: a kötelezettségek teljesítése mindenkire egyformán vonatkozik, senki – így a Fővárosi Önkormányzat sem – áll a törvények felett.

A Magyar Államkincstár ezért a mai napon benyújtotta a hatósági átutalási megbízást, a bírósági döntések alapján pedig az adók és hozzájárulások megfizetése kötelező. A szolidaritási hozzájárulás évek óta feszültségforrás a kormány és a fővárosi vezetés között.

A főpolgármesteri hivatal többször kifogásolta az elvonás mértékét és jogszerűségét, több alkalommal indult jogi eljárás is az ügyben (többek között alkotmánybírósági és kúriai döntések születtek korábban), ám a legutóbbi alkotmánybírósági állásfoglalás nem találta megalapozottnak az alaptörvény-ellenességet állító indítványokat.

Latorcai Csaba: aki arra játszik, hogy a közszolgáltatások ne működjenek, bűnt követ el

Aki arra játszik, hogy a közszolgáltatások ne működjenek, bűnt követ el a budapestiekkel szemben – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán kedden megjelent videójában.

Latorcai Csaba közölte, a fővárosi kormányhivatal törvényességi felhívással élt az önkormányzat felé azért, hogy a 2026-os költségvetést helyezzék a törvényesség talajára.

„Valódi, érkező bevételekkel kalkuláljanak, és minden olyan kiadást szerepeltessenek, amiről tudják, hogy az 2026-ban terhelni fogja Budapest kasszáját” – mondta az államtitkár. Úgy fogalmazott: „Főpolgármester úr, ne játszadozzon a budapestiekkel! Térjenek vissza a Tiszával a törvényesség talajára!”

Hozzátette, hogy a főváros többet érdemel. Videójának bejegyzésében Latorcai Csaba azt írta, ketyeg az óra: 30 napja maradt a főpolgármesternek arra, hogy jogszerű költségvetést alkosson.