Deviza
EUR/HUF384,02 -0,08% USD/HUF327,55 -0,23% GBP/HUF443,66 +0,58% CHF/HUF413,91 +0,04% PLN/HUF91,2 -0,08% RON/HUF75,48 -0,16% CZK/HUF15,87 -0,23% EUR/HUF384,02 -0,08% USD/HUF327,55 -0,23% GBP/HUF443,66 +0,58% CHF/HUF413,91 +0,04% PLN/HUF91,2 -0,08% RON/HUF75,48 -0,16% CZK/HUF15,87 -0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX113 182,33 +1,94% MTELEKOM1 810 +1% MOL2 990 +1,7% OTP36 100 +2,85% RICHTER9 900 +0,35% OPUS550 +0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS5 480 +4,18% BUMIX10 102,63 +0,8% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 531,5 +2,2% BUX113 182,33 +1,94% MTELEKOM1 810 +1% MOL2 990 +1,7% OTP36 100 +2,85% RICHTER9 900 +0,35% OPUS550 +0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS5 480 +4,18% BUMIX10 102,63 +0,8% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 531,5 +2,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sajtótájákoztató
Budapesti békecsúcs
Donald Trump
Orbán Viktor
Vlagyimir Putyin
ukrajnai háború

Budapesti békecsúcs: Orbán Viktor személyesen tisztázta Putyinnal és Trumppal a helyzetet – "Fel kell tenni a kérdést, ez jó-e Magyarországnak?"

Putyin látogatásának továbbra sincsen jogi akadálya. A miniszterelnök világosan beszélt az amerikai és az orosz elnök érkezéséről és a budapesti békecsúcs megrendezéséről.
VG
2026.01.05, 20:08
Frissítve: 2026.01.05, 20:54

Orbán Viktor hétfőn bejelentette, hogy a magyar kormány kész a budapesti békecsúcs lebonyolítására, ahol a világ két legnagyobb hatalmú vezetője találkozna, mivel a miniszterelnök szerint Budapest azon kevés nyugati ország közé tartozik, ahol Putyin látogatása jogilag akadálytalan lenne. 

0F3A6158 orbán viktor budapesti békecsúcs
Orbán Viktor a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is nyitott a budapesti békecsúcs megrendezésére / Fotó: Polyák Attila

Hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor, amelyen részletezte Magyarország szerepét a globális diplomáciában és a béketárgyalások támogatásában. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar kormány készen áll az orosz–amerikai találkozó lebonyolítására, amennyiben a felek Budapestre látogatnának, és ezt személyesen is tisztázta az amerikai és az orosz elnökkel, amikor találkozott velük.

Magyarország azon kevés ország közé tartozik a nyugati világban, ahol Putyin látogatásának semmilyen jogi akadálya nem lenne

– mondta Orbán.

Ugyanakkor a kormányfő jelezte, hogy jelenleg nincs sürgős kétoldalú ügy, amely indokolná Putyin budapesti látogatását. „Most nem a legjobb időszak Oroszország elnökének a látogatására, mivel nincsenek aktuális kétoldalú ügyek, amelyeket meg kellene vitatni” – fogalmazott. Orbán Viktor felidézte, hogy Donald Trump az előző év októberében jelezte, hajlandó lenne tárgyalni Putyinnal Budapesten, ám a találkozó egyelőre nem valósult meg.

 

A miniszterelnök kifejtette, hogy a magyar emberek érdeke az, ha a kormány minél több nagy hatalmú vezető támogatását élvezheti.

Hogy ezeket a különböző irányultságú érdeket és látásmódokat összehangoljuk, az komoly intellektuális munkát jelent a mindenkori kormánynak, de eddig sikerrel jártunk

– mondta. Orbán Viktor szerint a diplomáciai feladatok nem csupán protokolláris eseményekből állnak, hanem stratégiai döntések sorozatát jelentik, amelyek hosszú távon befolyásolják Magyarország nemzetközi pozícióját.

A választásokon múlhat a budapesti békecsúcs?

A sajtótájékoztatón szóba került a választásokba való külföldi beavatkozás kérdése is. Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy 2026-ban különösen a „guruló eurókra” kell majd figyelni. „Magyarország már bizonyította, hogy más irányba is lehet haladni, mint amit Brüsszel választana” – mondta.

Hozzátette, az Európai Unió vezetése azt szeretné, ha a magyar kormány visszahúzódna, és egy új vezetés kerülne hatalomra, ezért a brüsszeli beavatkozás valószínű. „Ezzel szembe kell néznünk, de készen állunk” – tette hozzá. A miniszterelnök kiemelte, hogy Brüsszel is rendelkezik saját nagyhatalmi érdekkel, amelyet érvényesíteni kíván, így Magyarországnak ébernek és felkészültnek kell lennie.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a kétoldalú kapcsolatok nem igénylik újabb személyes találkozók létrejöttét, ugyanakkor az amerikai elnök vagy más magas rangú vezető Budapestre való látogatása lehetséges.

A kormány teljes felkészültséggel várná a diplomáciai eseményeket, ha a felek úgy döntenének, hogy Magyarországot választják találkozóhelynek

– mondta. Hozzátette, a kormány feladata, hogy a nemzetközi kapcsolatokat, a nagyhatalmak közötti érdekkülönbségeket és a béketörekvéseket egyaránt kezelje.

A sajtótájékoztatón Orbán Viktor hangsúlyozta a magyar kormány elkötelezettségét a béketörekvések támogatása iránt. „Fontos, hogy Magyarország aktívan részt vegyen a nemzetközi diplomáciában, és olyan országként jelenjen meg, amely képes befogadni a nagyhatalmak vezetőit” – mondta. A miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány felkészült arra, hogy

  • a nagyhatalmak közötti tárgyalásokban közvetítői szerepet vállaljon;
  • miközben megőrzi az ország érdekeit és szuverenitását.

Orbán Viktor hétfői tájékoztatása így világossá tette: Magyarország potenciális központja lehet a nemzetközi diplomáciának, készen állva arra, hogy elősegítse a béketárgyalásokat, fogadja a világ vezetőit, és erősítse a magyar pozíciót a nemzetközi színtéren. A miniszterelnök szerint a feladat komplex, de Magyarország az eddigi diplomáciai tapasztalatok alapján felkészült, és képes kezelni a nagyhatalmi politikai kihívásokat.

Moszkvai csúcs: Putyin élő adásban tett ígéretet az egész világ előtt Orbán Viktornak a budapesti békecsúcsról – ezt válaszolta a magyar miniszterelnök

Orbán Viktor látogatásán beszélt Vlagyimir Putyin a béketárgyalások lehetséges helyszínéről. A budapesti békecsúcs gondolata Donald Trump és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetésén merült fel először.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12678 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu