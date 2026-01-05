Budapesti békecsúcs: Orbán Viktor személyesen tisztázta Putyinnal és Trumppal a helyzetet – "Fel kell tenni a kérdést, ez jó-e Magyarországnak?"

Orbán Viktor hétfőn bejelentette, hogy a magyar kormány kész a budapesti békecsúcs lebonyolítására, ahol a világ két legnagyobb hatalmú vezetője találkozna, mivel a miniszterelnök szerint Budapest azon kevés nyugati ország közé tartozik, ahol Putyin látogatása jogilag akadálytalan lenne.

Orbán Viktor a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is nyitott a budapesti békecsúcs megrendezésére / Fotó: Polyák Attila

Hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor, amelyen részletezte Magyarország szerepét a globális diplomáciában és a béketárgyalások támogatásában. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar kormány készen áll az orosz–amerikai találkozó lebonyolítására, amennyiben a felek Budapestre látogatnának, és ezt személyesen is tisztázta az amerikai és az orosz elnökkel, amikor találkozott velük.

Magyarország azon kevés ország közé tartozik a nyugati világban, ahol Putyin látogatásának semmilyen jogi akadálya nem lenne

– mondta Orbán.

Ugyanakkor a kormányfő jelezte, hogy jelenleg nincs sürgős kétoldalú ügy, amely indokolná Putyin budapesti látogatását. „Most nem a legjobb időszak Oroszország elnökének a látogatására, mivel nincsenek aktuális kétoldalú ügyek, amelyeket meg kellene vitatni” – fogalmazott. Orbán Viktor felidézte, hogy Donald Trump az előző év októberében jelezte, hajlandó lenne tárgyalni Putyinnal Budapesten, ám a találkozó egyelőre nem valósult meg.

A miniszterelnök kifejtette, hogy a magyar emberek érdeke az, ha a kormány minél több nagy hatalmú vezető támogatását élvezheti.

Hogy ezeket a különböző irányultságú érdeket és látásmódokat összehangoljuk, az komoly intellektuális munkát jelent a mindenkori kormánynak, de eddig sikerrel jártunk

– mondta. Orbán Viktor szerint a diplomáciai feladatok nem csupán protokolláris eseményekből állnak, hanem stratégiai döntések sorozatát jelentik, amelyek hosszú távon befolyásolják Magyarország nemzetközi pozícióját.

A választásokon múlhat a budapesti békecsúcs?

A sajtótájékoztatón szóba került a választásokba való külföldi beavatkozás kérdése is. Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy 2026-ban különösen a „guruló eurókra” kell majd figyelni. „Magyarország már bizonyította, hogy más irányba is lehet haladni, mint amit Brüsszel választana” – mondta.