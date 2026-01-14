Hatalmas lépés készül a budapesti Trump-Putyin találkozó felé, egy százmilliós ország azonban még elgáncsolhatja

Steve Witkoff és Jared Kushner a közeljövőben Moszkvába utazna, hogy személyesen tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról és a budapesti békecsúcs megszervezéséről. A háttérben már egy 20 pontos béketerv körvonalazódik, ám a legkeményebb vitás kérdések továbbra is megoldatlanok, az egyre tüzesebb iráni forradalom pedig a nagyhatalmak figyelmét is elterelte a frontvonalról.

A Bloomberg értesülései alapján Witkoff, Donald Trump különleges békemegbízottja és Kushner, az amerikai elnök veje és tanácsadója a következő hetekben Moszkvába utazna, hogy személyesen találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A két diplomata célja az lesz, hogy tető alá hozzák az orosz-ukrán háború lezárását, amelyhez kulcsfontosságú lépés lenne a budapesti békecsúcs, ezáltal pedig az amerikai és orosz elnök személyes találkozója is.

Aa találkozóra akár már ebben a hónapban sor kerülhet, ugyanakkor hangsúlyozták: az időpont még nem végleges. A tervezést nehezíti az egyre forróbb iráni helyzet is, ahol több mint két hete tartó zavargások kötik le a nemzetközi diplomácia figyelmét.

A Fehér Ház hivatalosan egyelőre tagadja, hogy konkrét moszkvai találkozó lenne napirenden, a Kreml pedig nem reagált a megkeresésekre.

A legnagyobb kérdés továbbra is az, mennyire hajlandó Putyin újra asztalhoz ülni Witkoffal és Kushnerrel. Egy bennfentes szerint éppen az orosz elnök bizonytalansága az egyik fő akadálya annak, hogy véglegesítsék a találkozó időpontját.

Karnyújtásnyira a budapesti békecsúcs

Mindeközben amerikai és ukrán tisztviselők az elmúlt napokban „jelentős előrelépésről” számoltak be egy 20 pontos béketerv kapcsán. Állításuk szerint a csomag mintegy 90 százaléka már elkészült, ám a legérzékenyebb területi kérdésekben továbbra sincs egyetértés:

Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a kelet-ukrajnai Donbasz még ellenőrzése alatt álló részeiből.

Kijev ezzel szemben vagy a jelenlegi frontvonal befagyasztását, vagy egy kölcsönös visszavonulást javasolna, amely egy demilitarizált ütközőzónát hozna létre.

Oroszország ezzel párhuzamosan határozottan ellenzi a NATO-csapatok ukrajnai jelenlétét, és azt is elvárja, hogy a megszállt területeket nemzetközileg orosz fennhatóságúként ismerjék el.

Emellett nyitott kérdés maradt a zaporizzsjai atomerőmű sorsa, valamint a mintegy 300 milliárd dollárnyi, befagyasztott orosz vagyon kezelése is.

A tervek szerint az amerikai küldöttek a békekoncepció legfrissebb változatát mutatnák be Putyinnak és csapatának. A tárgyalások kiterjednének az Ukrajnának nyújtandó amerikai és európai biztonsági garanciákra, valamint a háború utáni újjáépítés és gazdasági fellendítés kérdéseire is.

Trump korábban úgy fogalmazott, hogy „nincs elragadtatva” Putyin magatartásától, ugyanakkor egyelőre nem világos, hajlandó-e tovább növelni a nyomást Moszkvára. Washington mindenesetre előkészített újabb szankciókat arra az esetre, ha Oroszország továbbra is elutasítja a megállapodást.