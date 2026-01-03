Bűnügyi vizsgálat indult a crans-montanai bár vezetői ellen a halálos szilveszteri tűz után

Hivatalos bűnügyi vizsgálatot indítottak a svájci hatóságok annak a Crans-Montana-ban működő bárnak a két francia üzletvezetője ellen, ahol szilveszter éjjel pusztító tűzvész tört ki. A tragédiában negyven ember életét vesztette, további száztizenkilencen megsérültek, többen közülük súlyosan. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás gyanúja miatt folyik az eljárás. A rendőrség és a Wallis kanton főügyésze közös közleményben erősítette meg, hogy a nyomozás célja a felelősség pontos megállapítása. Amennyiben a gyanú megalapozottnak bizonyul, az eljárás vádemeléssel is végződhet a bár vezetői ellen.

Bűnügyi vizsgálat indult a svájci bár tulajdonosai ellen / Fotó: AFP

Gyertyák és mennyezeti hangszigetelés kerültek a bűnügyi vizsgálat középpontjába

A hatóságok előzetes megállapításai szerint a tüzet pezsgősüvegekbe helyezett gyertyák okozhatták, amelyek meggyújtották a mennyezet hangszigetelő rétegét. A nyomozók azt vizsgálják, hogy az alkalmazott hangszigetelő anyag megfelelt-e a tűzvédelmi előírásoknak, illetve hogy a bár rendelkezett-e engedéllyel nyílt láng, így gyertyák használatára.

A pénteken nyilvánosságra hozott információk szerint különösen azt elemzik, hogy a dekorációként használt gyertyák elhelyezése és a belső kialakítás együttese jelentett-e fokozott tűzveszélyt, és hogy a személyzet megfelelően fel volt-e készülve egy esetleges vészhelyzet kezelésére.

Népszerű üdülőhely, sok külföldi áldozat

Crans-Montana Svájc egyik legismertebb alpesi üdülőhelye, ahol a szilveszteri időszakban kiemelkedően nagy a forgalom, különösen külföldi turisták körében. A hatóságok korábbi közlései szerint az áldozatok és sérültek között több nemzet állampolgárai is vannak, ami tovább növeli az ügy nemzetközi jelentőségét.

A tűz gyors terjedését és a magas áldozatszámot a nyomozók szerint az is befolyásolhatta, hogy a bár zsúfolt volt, a füst pedig rövid idő alatt ellepte a belső teret.

A mentésben nagy erőkkel vettek részt a tűzoltók és a katasztrófavédelem egységei.

Hosszú nyomozás várható

A svájci ügyészség jelezte: a vizsgálat hosszabb időt vehet igénybe, mivel műszaki szakértők, tűzvizsgálók és tanúk meghallgatása is szükséges. A cél annak megállapítása, hogy történt-e mulasztás az üzemeltetés során, és ha igen, az közvetlen összefüggésben állt-e a tragédia bekövetkeztével.