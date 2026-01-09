Deviza
Szilveszteri tragédia: letartóztatták a lángra lobbant szórakozóhely tulajdonosát – újabb részleteket közöltek a svájci hatóságok

A vizsgálat súlyos vádpontokkal, köztük gondatlan emberöléssel folytatódik. A szilveszteri tűzeset után a hatóságok előzetes letartóztatásba helyezték Jacques Morettit, a Constellation bár tulajdonosát.
VG
2026.01.09, 16:47
Frissítve: 2026.01.09, 16:55

A Constellation bár tulajdonosát, Jacques Morettit letartóztatták a valais-i ügyészség döntése alapján, a menekülés veszélyére hivatkozva. A tragikus tűzesetben 40 ember vesztette életét, és több mint 100-an sérültek meg.

Constellation-tragédia
A svájci Crans-Montanában található Constellation bárban kitört tűzvészében 40 ember halt meg, a szórakozóhely tulajdonosát, Jacques Morettit pedig most előzetes letartóztatásba helyezték / Fotó: AFP

Rács mögé kerül a Constellation-tragédia kulcsembere

A svájci hatóságok pénteken előzetes letartóztatásba helyezték Jacques Morettit, a Crans-Montanában működő Constellation bár tulajdonosát, miután a valais-i ügyészség hosszú kihallgatás után úgy ítélte, hogy fennáll a menekülés veszélye. A letartóztatást 48 órán belül a Valais-i Kényszerintézkedési Bíróságnak kell megerősítenie.

 

Korábban, január 4-én az ügyészség még elutasította a 49 éves korzikai férfi előzetes letartóztatását. Az ügyész, Catherine Seppey azonban újraértékelte az esetet, figyelembe véve Moretti francia állampolgárságát – mivel Franciaország nem adja ki polgárait –, valamint évek óta kiterjedt ingázását Svájc, Haute-Savoie és Korzika között.

A Constellationnek és a bárnak 2015, illetve 2022 óta tulajdonosai Jacques és felesége, Jessica Moretti, gondatlan emberölés, gondatlan testi sértés és gondatlan gyújtogatás gyanúja merült fel ellenük a tragikus újévi tűzeset miatt.

A svájci 24heures hírlap értesülései szerint a bár hangszigetelő habból készült mennyezete a személyzet által kezelt tűzijátékos üvegek miatt gyulladt ki. Alig egy perc alatt a pince lángba borult, 40 ember életét vesztette, és 116-an sérültek meg.

Jessica Moretti, a bár társtulajdonosa a kihallgatás után a Léman Bleu-nek nyilatkozva bocsánatot kért az áldozatok hozzátartozóitól. Információink szerint elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, és háromnaponta be kell jelentkeznie a rendőrségen, de ezeket a kényszerintézkedéseket még a bíróságnak kell jóváhagynia.

