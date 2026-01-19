Hirtelen rácsapta az ajtót Zelenszkijre az egyik legfontosabb európai szövetségese: mégse adja el Ukrajnának a harci repülőgépeit – kitört a botrány
Csehország nem ad el Ukrajnának L–159-es típusú repülőgépeket, döntött a cseh kormánykoalíció – jelentette ki Tomio Okamura képviselőházi elnök, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke a koalíciós pártvezetők tanácskozása előtt hétfőn Prágában. Bár a szóba jövő repülőgépeknek már alacsony az üzleti értékük, de harcképességük magas. Ráadásul új gépek beszerzése nagyon sokba kerülne Csehországnak.
Petr Pavel államfő vasárnap közölte, hogy Ukrajna néhány régebbi L–159-es repülőgépet venne Csehországtól, ami szerinte a gyártó cég számára jó üzleti lehetőség. A jelenleg a cseh hadsereg rendelkezésére álló négy darab L–159-es repülőgép eladása Ukrajnának elfogadható kockázat az ország biztonsága szempontjából – jegyezte meg az elnök.
Tomio Okamura leszögezte, hogy nem kiselejtezett, csak régebbi gépekről van szó, amelyek a cseh hadsereg fegyverzetéhez tartoznak. A politikus azt mondta, hogy a gépek eladásával az előző kormányzati ciklusban a hadsereg vezérkara is foglalkozott, s a katonák sem voltak biztosak abban, hogy jó lenne-e azokat Ukrajnának adni.
„A gépek beszerzési ára nagyon magas, a mai maradék ár pedig ennek a töredéke. Ráadásul Csehországnak újra be kellene szereznie ilyen repülőgépeket. Az eladással ténybeli és szakmai okokból nem értek egyet” – mondta az SPD elnöke újságíróknak. Rámutatott: miután az új kormány célja, hogy megerősítse Csehország légvédelmét, az L–159-esek eladásával Jaromír Zuna védelmi miniszter sem ért egyet. Zunát, aki hivatásos katona volt, az SPD jelölte a minisztérium élére.
Csehországban nem teljes az egyetértés
Petr Pavel cseh államfő múlt heti ukrajnai látogatásakor néhány kisebb repülőgépet, veszélyt jelző eszközöket, valamint áramfejlesztőket ajánlott fel az orosz agresszió ellen védekező ukránoknak. Petr Macinka külügyminiszter vasárnap a köztelevízióban, bírálta az elnököt, hogy kijelentéseit nem egyeztette a kormánnyal, s úgy viselkedett, mint elefánt a porcelánboltban. A cseh államfő vasárnap este, mielőtt a Vatikánba indult volna, a prágai repülőtéren újságírók előtt elutasította a külügyminiszter bírálatát.
„A tapasztalt emberek, különösen a diplomaták jellemzője, hogy mielőtt valamit megállapítanának, ellenőrzik a tényeket. Annák inkább, ha az államfőt próbálják mentorálni” – mondta a köztársasági elnök a prágai repülőtéren újságíróknak.
Az ukránok már legalább fél éve érdeklődnek az L–159-es repülőgépek iránt, s a mostani tárgyalások az előzőekhez kapcsolódtak. Míg korábban kölcsönről vagy ajándékról volt szó, most Volodimir Zelenszkij elnök a gépek megvételéről beszélt, ami felgyorsíthatná a tárgyalásokat.
Tomio Okamura hétfőn megismételte vasárnapi nyilatkozatát, hogy Petr Pavel szavait az ukrán sajtó is részben kiforgatta, tévesen értelmezte.
A cseh kormánykoalíciót az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), az SPD és a Motorosok alkotja. Andrej Babis kormányfő, az ANO elnöke eddig nem nyilatkozott az ügyben. Korábban ismételten azt mondta, hogy Csehország a jövőben sem fegyvereket, sem pénzt nem ad Ukrajnának.
Az előző, Petr Fiala vezette jobboldali kormány Ukrajna legnagyobb támogatói közé tartozott.
Babis nagyon durván beszólt az ukránoknak
„Csehországnak követnie kell a jó példákat, mint amilyen az Egyesült Államok, Magyarország vagy Lengyelország” – jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök a Mandiner Maxima csatornának adott exkluzív interjúban.
A cseh miniszterelnök, akinek kormánya alig egy hónapja állt fel, az interjúban felidézte korábbi kormányzati ciklusának eredményeit, valamint azt, hogy a csehek mára a V4-országok között hátrébb sorolódtak – miközben Magyarország nagyon jól áll –, illetve több milliárd eurós költségvetési hiányt örököltek az előző kormánytól.
Leszögezte, nem lehetséges, hogy garantáljanak további kölcsönöket Ukrajnának. A következő többéves uniós pénzügyi keret vonatkozásában összesen 377 milliárd eurót különítettek el az ukránok számára, ami többmilliárdos károkat eredményezett – fűzte hozzá.