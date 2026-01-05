Dánia pánikban: mi lesz, ha Trump legközelebb Grönlandot támadja meg – egy NATO-tagországot?

Dánia „teljes válságüzemmódban” van, miután az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a venezuelai csapást követően ismét Grönland felé fordította figyelmét.

Grönland zászlója a koppenhágai városházán – Dánia teljes pánikban a venezuelai amerikai beavatkozás után / Fotó: NurPhoto via AFP

Nemzetbiztonsági szempontból szükségünk van Grönlandra, és Dánia ezt nem képes biztosítani

– mondta Trump vasárnap az Air Force One fedélzetén, megismételve azokat a hasonló kijelentéseket, amelyeket az Atlantic magazinnak is tett.

Pánik Koppenhágában

Megjegyzései egy nappal azután hangzottak el, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai műveletet hajtott végre Venezuelában: egy váratlan beavatkozással elfogta a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest. Az eset riadalmat váltott ki Dániában, amely Grönland védelméért felel. Grönland jogi státuszát tekintve saját önkormányzattal rendelkező dán terület.

Teljesen egyértelműen közlöm az Egyesült Államokkal: egyáltalán nincs értelme arról beszélni, hogy az USA-nak át kellene vennie Grönlandot

– írta vasárnap a Facebookon Mette Frederiksen dán miniszterelnök.

„A Dán Királyság – és így Grönland is – a NATO tagja, ezért az észak-atlanti szövetség biztonsági garanciája alá tartozik. Már ma is létezik egy védelmi megállapodás a királyság és az Egyesült Államok között, amely széles körű hozzáférést biztosít az Egyesült Államoknak Grönlandhoz” – mondta Frederiksen.

Ezért határozottan felszólítom az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel a fenyegetésekkel egy történelmileg közeli szövetséges, valamint egy másik ország és egy másik nép ellen, amely nagyon egyértelműen kijelentette, hogy nem eladó

– tette hozzá.

A grönlandi miniszterelnök, Jens-Frederik Nielsen a közösségi médiában úgy fogalmazott, hogy Trump megjegyzései „nagyon durvák és tiszteletlenek” voltak.

Dánia igyekszik mindkét félnek engedményeket tenni

Trump régóta szorgalmazza a Grönland feletti ellenőrzés megszerzését. A hatalmas, ritkán lakott terület ásványkincsekben gazdag, és stratégiailag Európa és Észak-Amerika között helyezkedik el. Korábbi közvélemény-kutatások szerint a grönlandiak elsöprő többsége ellenzi az Egyesült Államok ellenőrzését, miközben erős többség támogatja a Dániától való függetlenedést.

Koppenhága az elmúlt hónapokban igyekezett javítani kapcsolatait Grönlanddal: több forrást ígért az egészségügyre és az infrastrukturális beruházásokra, miközben a Trump-kormányzattal fennálló feszültségek enyhítésére is törekedett az északi-sarki védelembe történő beruházásokkal, többek között 16 további F–35-ös vadászgép beszerzésével.

Mujtaba Rahman, a politikai kockázatelemzéssel foglalkozó Eurasia Group európai ügyvezető igazgatója – utalva Mette Frederiksen hétvégi nyilatkozatára – úgy véli, hogy a dán kormány Trump legutóbbi kijelentései miatt „teljes válságüzemmódban” van. „Ahogyan régóta érvelek mellette, a grönlandi kockázat alulárazott” – írta Rahman vasárnap a LinkedInen.

Egy esetleges amerikai beavatkozás Grönlandon most a legnagyobb kockázati tényező a transzatlanti szövetség, valamint a NATO-n és az Európai Unión belüli kohézió szempontjából, vitathatóan jóval nagyobb, mint az Oroszország ukrajnai inváziója által jelentett fenyegetések

– írta Rahman.