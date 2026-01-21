Deviza
Élő közvetítés
folyamatosan frissül

Az amerikai elnök is megérkezett Davosba: Trump beszédére figyel a Nyugat, most dől el Grönland jövője – élő közvetítés

2026.01.21., szerda 14:35
Frissítve: 2026.01.21., szerda 14:58
Világgazdasági Fórum
Davos
Donald Trump
Grönland
Összefoglaló:

A világ politikai és gazdasági elitje feszült figyelemmel várja Donald Trump davosi beszédét. Az amerikai elnök élőben fogalmazza meg álláspontját a világgazdaság előtt álló kihívásokról, valamint Washigton szédületes külpolitikájának következő lépéseiről, amelyek az elmúlt pár napban még Ukrajnát is háttérbe szorították.

DOnald Trump
A Világgazdasági Fórum egyik legjobban várt eseménye Donald Trump beszéde Davosban / Fotó: AFP

Az amerikai elnök a svájci Davosban tartott Világgazdasági Fórumon mond beszédet, amelyet világszerte élőben követnek politikai döntéshozók, befektetők és gazdasági elemzők. A WEF hagyományosan a globális gazdaság legfontosabb kérdéseinek egyik központi találkozóhelye, ahol az állam- és kormányfők mellett nagyvállalatok vezetői is felszólalnak.

Mindenki kénytelen odafigyelni Donald Trumpra

Az elnök megszólalása különös figyelmet kap, mivel az Egyesült Államok gazdaságpolitikája, külpolitikai irányvonala és nemzetközi szerepvállalása közvetlen hatással van a világgazdaság alakulására. A beszéd során várhatóan szóba kerülnek a globális növekedés kilátásai, a nemzetközi kereskedelem, valamint az aktuális geopolitikai konfliktusok is.

Ezt követően pedig Trump várhatóan az Európai Unió vezetővel fog tárgyalni Grönland jövőjéről – ez az ügy ugyanis még Ukrajnát is háttérbe szorította a világszínpadon.

