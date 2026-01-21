Egész Iránt felrobbantja Trump, ha szükség van rá – „Töröljék el őket a Föld színéről!"
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump megtorlással fenyegette Iránt, amennyiben a perzsa állam megpróbálná megölni őt. Az amerikai elnök a NewsNationnak adott interjúban elmondta, hogy erre az esetben nagyon egyértelmű utasításokat adott: töröljék őket a föld színéről.
„Ha bármi is történik, az egész országot felrobbantják. Határozottan és keményen lecsapnék rájuk. És nagyon egyértelmű utasításaim vannak” – jelentette ki az amerikai vezető.
Korábban az iráni fegyveres erők vezérkarának képviselője, Abolfazl Shekarchi tábornok kijelentette, hogy Teherán nem tulajdonít nagy jelentőséget Donald Trump fenyegetéseinek, és az iráni vezetés ellen irányuló amerikai katonai akciók nem maradnak válasz nélkül – emlékeztetett az Interfax orosz hírügynökség.
Shekarchi súlyos megtorló intézkedésekkel fenyegetőzött abban az esetben, ha az Amerikai Egyesült Államok katonai akciót indítana az iráni vezetés ellen. Szombaton Trump a Politico-nak adott interjúban kijelentette, hogy szerinte ideje lenne új vezetést keresni Iránban.
Donald Trump korábban már figyelmeztetett, hogy kemény fellépéssel válaszol Iránra a országban elterjedt zavargások leverése miatt. A múlt héten azonban az amerikai elnök kijelentette, hogy információi szerint az iráni hatóságok már nem tervezik a tüntetésekben részt vevő emberek kivégzését.
Vér az utcákon: így rogyott térdre egy újabb olajnagyhatalom – még Európában is reng a föld, Budapestig és Kijevig
December 28. óta tömeges tüntetések zajlanak Iránban a súlyos gazdasági válság, a magas infláció, a riál drasztikus leértékelődése, az üzemanyag- és áramhiány miatt, de a tiltakozás egyre inkább politikai felhangot is kap. Sokan a teokratikus rezsim bukását követelik, amely a hozzá nem értéssel, a rossz gazdálkodással és a korrupcióval csődbe vitte az országot. A gazdasági problémákhoz azonban nagyban hozzájárultak az amerikai szankciók is. Olajnagyhatalomról van szó, amely kincset érő energiavagyona ellenére rogyik térdre gazdasági értelemben, ahogy Venezuelával is megtörtént.
A tüntetések kiterjedtek az egész országra, a világ most azt várja, hogy Donald Trump amerikai elnök betartja-e az ígéretét, és nyújt-e segítséget az irániaknak. Egyelőre azonban csak azonnali hatályú, 25 százalékos vámokat vetett ki azokra, akik Iránnal és az Egyesült Államokkal is kereskednek.
A zavargások, illetve a véres megtorlás halálos áldozatainak száma nem ismert, de a Reuters becslései szerint már ezrekre rúghat.
Donald Trump nagyon nem elégedett, de inkább nem ültetné Putyin mellé Orbánt – „Bárcsak ne lenne szükségünk rá!”
Donald Trump amerikai elnök szerint az ENSZ-nek van létjogosultsága, de nem él a benne rejlő lehetőséggel, ezért a béketanács akár a helyébe is léphet. Az elnök kedden, hivatalba lépésének első évfordulóján a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján adminisztrációjának eredményeit értékelte és válaszolt kérdésekre.
„Bárcsak ne lenne szükségünk a béketanácsra” – fogalmazott és kijelentette, hogy az ENSZ egyetlen olyan konfliktus rendezésében sem volt segítségére, amelyet az Egyesült Államok elnökeként az elmúlt egy évben rendezéshez segített.