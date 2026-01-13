Valami készül, Trump előre szólt: az amerikai civilek hagyják el Iránt és a szövetséges országok állampolgárai is – "Szerintem ez a jó ötlet"

Egyre durvább méreteket öltenek a tüntetések Iránban. A perzsa államban szinte polgárháborús helyzet uralkodik, a demonstrációk halálos áldozatainak száma folyamatosan emelkedik. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke kedden úgy nyilatkozott, hogy egyelőre megbecsülni sem lehet, hogy hány tüntető vesztette életét Iránban. Donald Trump egyúttal azt tanácsolta az országban maradt amerikaiaknak, hogy amint tehetik, távozzanak onnan.

Donald Trump azt tanácsolja, hogy aki csak teheti, hagyja el Iránt / Fotó: Mandel Ngan / AFP

„Szerinte most a legjobb ötlet távozni Iránból” – válaszolta Trump a CNN azon kérdésre, hogy az amerikai állampolgároknak vagy az Egyesült Államokkal szövetséges országok állampolgárainak el kell-e hagyniuk Iránt.

Az amerikai elnök ugyanakkor nem volt hajlandó bővebben kifejteni korábbi üzenetét, mely szerint a segítség a tüntetőknek már úton van. „Ezt maguknak kell kitalálniuk” – nyilatkozta az elnök a michigani Ford gyárban tett látogatása során. Abban az üzemben szerelik össze az F-150 teherautókat.

Az iráni tüntetések halálos áldozatainak számáról úgy nyilatkozott, hogy jelenleg senki sem tud pontos számot mondani. „Hallottam számokat, alacsonyabb számokat is és sokkal magasabbakat is. De egy is sok” – mondta Trump.

Az egyik amerikai jogvédő szervezet szerint legalább 1850 tüntető vesztette életét a több mint két hete tartó demonstrációk során. A CNN egyelőre nem tudta más forrásból is megerősíteni ezt a számot.

Vészjósló lépés, a Donald Trump legrosszabb készül? Amerika felszólította az állampolgárait, hogy azonnal meneküljenek el a 100 milliós országból

Irán azonnali elhagyására szólította fel állampolgárait kedden reggel Amerika. Mindez akkor következett be, amikor a Fehér Ház szóvivője hétfőn közölte, hogy az Egyesült Államok számára a diplomácia az első eszköz Irán felé, de a légicsapás lehetősége is az asztalon van.

Karoline Leavitt újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy Donald Trump elnök megfontolja az iráni tüntetésekre adható válaszok lehetőségeit, és „minden eshetőséget az asztalon tart, a légicsapás a sok-sok lehetőség egyike”. De azt is hozzátette, hogy az elnök számára mindig a diplomácia az első opció.