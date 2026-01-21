Deviza
Davos
Donald Trump
Orbán Viktor

Donald Trump meghívására repülőre ül Orbán Viktor – Davosban fontos tárgyalásokra kerülhet sor

A miniszterelnök közölte, hogy a nagy hideg miatt cselekedniük kell, a kormányülésen újabb döntéseket hoztak. Donald Trump meghívására Orbán Viktor Davosba utazik.
Sz. E.
2026.01.21., 12:39

„Extrém hideg ez a január, most látszik, mekkora érték a rezsicsökkentés” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban.

TRUMP, Donald; ORBÁN Viktor
Donald Trump meghívására repülőre ül Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

A miniszterelnök azt is írta, hogy a nagy hideg miatt cselekedniük kell, a kormányülésen újabb döntéseket hoztak. 

A kormányfő korábban közölte, hogy bejelentést tesz hamarosan, valószínűleg az energiaárakkal kapcsolatban. Azt is írta, hogy 

évtizedek óta nem volt ilyen hideg január az országban. 

„Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz” – fogalmazott.

A miniszterelnök hozzátette, hogy az extrém hidegben nem lehet hátradőlni. Szerinte a rezsicsökkentésre most rá kell tenni egy lapáttal, és rá is fognak tenni. „Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata” – közölte.

Arról is írt, hogy Von der Leyen és Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, így a magyar gazdákat is. 

„A silány minőségű és egészségtelen ukrán és latin-amerikai élelmiszerektől meg kell védenünk a gazdákat és a vásárlókat is, vagyis minden magyar embert. Holnap bizalmatlansági szavazás lesz Ursula ellen az Európai Parlamentben” –  közölte.

Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a béketanácsot

– írta Orbán Viktor, hozzátette: aztán továbbmennek Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra.

„Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Üdvözlettel: Orbán Viktor. Még 81 nap” – zárta a posztját. 

Az amerikai elnök repülőgépe nemrég érkezett meg Svájcba, korábban arról szóltak a hírek, hogy az Air Force One-nak egy technikai hiba miatt felszállás után vissza kellett fordulnia és leszállnia az Egyesült Államokban.

A Világgazdasági Fórum egy svájci nonprofit alapítvány, amely független nemzetközi szervezetként a világ helyzetének javítása mellett kötelezte el magát.

A fórumok napirendjén az európai együttműködés helyett egyre inkább a világméretű együttműködés lehetőségei, kérdései szerepeltek.

A Világgazdasági Fórumot 2015-ben hivatalosan is nemzetközi szervezetként ismerték el, ami új fejezetet nyitott a magán- és közszféra együttműködését elősegítő globális fórum történetében.

Idén január 19–23. között rendezik meg az 56. davosi Világgazdasági Fórumot.

2 perc
Davos

Donald Trump meghívására repülőre ül Orbán Viktor – Davosban fontos tárgyalásokra kerülhet sor

A miniszterelnök közölte, hogy a nagy hideg miatt cselekedniük kell, a kormányülésen újabb döntéseket hoztak. Donald Trump meghívására Orbán Viktor Davosba utazik.
7 perc
Davos

Dánia érdektelen, Franciaország pedig romokban van – Donald Trump embere durván kiosztotta Európát Davosban

Davosban elhangzott az is, hogy az orosz olaj vásárlása az orosz hadiköltségeket finanszírozza.
1 perc
hideg

Orbán Viktor fontos bejelentést tesz az extrém hideg miatt – ez érinteni fogja a számlákat is

Bár az ellátásbiztonság garantált, az extrém hideg január éles teszt elé állítja a 2022-ben bevezetett rezsiszabályokat. Orbán Viktor hamarosan bejelentést tesz.
