Donald Trump meghívására repülőre ül Orbán Viktor – Davosban fontos tárgyalásokra kerülhet sor

„Extrém hideg ez a január, most látszik, mekkora érték a rezsicsökkentés” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban.

Donald Trump meghívására repülőre ül Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

A miniszterelnök azt is írta, hogy a nagy hideg miatt cselekedniük kell, a kormányülésen újabb döntéseket hoztak.

A kormányfő korábban közölte, hogy bejelentést tesz hamarosan, valószínűleg az energiaárakkal kapcsolatban. Azt is írta, hogy

évtizedek óta nem volt ilyen hideg január az országban.

„Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz” – fogalmazott.

A miniszterelnök hozzátette, hogy az extrém hidegben nem lehet hátradőlni. Szerinte a rezsicsökkentésre most rá kell tenni egy lapáttal, és rá is fognak tenni. „Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata” – közölte.

Arról is írt, hogy Von der Leyen és Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, így a magyar gazdákat is.

„A silány minőségű és egészségtelen ukrán és latin-amerikai élelmiszerektől meg kell védenünk a gazdákat és a vásárlókat is, vagyis minden magyar embert. Holnap bizalmatlansági szavazás lesz Ursula ellen az Európai Parlamentben” – közölte.

Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a béketanácsot

– írta Orbán Viktor, hozzátette: aztán továbbmennek Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra.

„Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Üdvözlettel: Orbán Viktor. Még 81 nap” – zárta a posztját.

Az amerikai elnök repülőgépe nemrég érkezett meg Svájcba, korábban arról szóltak a hírek, hogy az Air Force One-nak egy technikai hiba miatt felszállás után vissza kellett fordulnia és leszállnia az Egyesült Államokban.

A Világgazdasági Fórum egy svájci nonprofit alapítvány, amely független nemzetközi szervezetként a világ helyzetének javítása mellett kötelezte el magát.

A fórumok napirendjén az európai együttműködés helyett egyre inkább a világméretű együttműködés lehetőségei, kérdései szerepeltek.