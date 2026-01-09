Rendkívüli: Donald Trump Magyarországra érkezhet Orbán Viktor meghívására – itt az amerikai elnök levele

„Washingtonból, szeretettel!” – írta Orbán Viktor péntek reggel a Facebook-oldalán. A magyar kormányfő Donald Trump levelét osztotta meg a követőivel.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az amerikai elnök azt írta, hogy köszöni Orbán Viktor levelét és a meleg hangvételű gondolatokat, amelyeket a legutóbbi, Fehér Házban történt találkozók kapcsán osztott meg.

„Örömömre szolgált, hogy vendégül láthattalak és delegációdat az amerikai-magyar kapcsolatok aranykorának megünneplésére. Várom az együttműködés további elmélyítését a védelem, az energia és az illegális migráció területén” – írta.

„A te bátor vezetésed példaként szolgál a világ többi része számára. Te mindig szilárdan kiállsz azon elvek védelmében, amelyek Magyarországot olyan nagyszerű hellyé teszik – a hit, a család és a szuverenitás mellett. Amerika csodálja az ilyen fajta bátorságot” – fogalmaz Trump.

Hálás vagyok a magyarországi látogatásra szóló meghívásért. Csapatom keresni fog téged az időbeosztásommal kapcsolatban.

Még egyszer köszönöm barátságodat és támogatásodat. Sok szerencsét kívánok a magyarországi választási kampányhoz is” – tette hozzá az amerikai elnök.

A most nyilvánosságra hozott levél még december 10-i keltezésű. Az, hogy Obán Viktor most tette közzé, arra utalhat, hogy

azóta előrelépés történt Trump látogatásának megszervezésében.

Orbán Viktor hétfőn tartott nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol reményét fejezte ki, hogy az orosz-ukrán háborút lezáró béketörekvések sikeresek lesznek, az amerikaiaknak lesz miről beszélni az oroszokkal, és ez Budapesten történik majd meg.

„Ez továbbra is napirenden van” – mondta. Orbán Viktor hozzátette, hogy a magyar kormány készen áll egy ilyen találkozó megrendezésére, és ezt mind a két érintett elnökkel személyesen is tisztázta.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Vlagyimir Putyin magyarországi látogatása jelenleg nem időszerű, mert a közelmúltban tett moszkvai látogatásán minden kérdést megtárgyaltak. Magas rangú amerikai vezető Magyarországra érkezése viszont valószínűsíthető, mert tavasszal lesznek Magyarországon olyan politikai rendezvények, amelyekre mindig szoktak jönni magas rangú amerikai vezetők.