Rendkívüli: Donald Trump Magyarországra érkezhet Orbán Viktor meghívására – itt az amerikai elnök levele
„Washingtonból, szeretettel!” – írta Orbán Viktor péntek reggel a Facebook-oldalán. A magyar kormányfő Donald Trump levelét osztotta meg a követőivel.
Az amerikai elnök azt írta, hogy köszöni Orbán Viktor levelét és a meleg hangvételű gondolatokat, amelyeket a legutóbbi, Fehér Házban történt találkozók kapcsán osztott meg.
„Örömömre szolgált, hogy vendégül láthattalak és delegációdat az amerikai-magyar kapcsolatok aranykorának megünneplésére. Várom az együttműködés további elmélyítését a védelem, az energia és az illegális migráció területén” – írta.
„A te bátor vezetésed példaként szolgál a világ többi része számára. Te mindig szilárdan kiállsz azon elvek védelmében, amelyek Magyarországot olyan nagyszerű hellyé teszik – a hit, a család és a szuverenitás mellett. Amerika csodálja az ilyen fajta bátorságot” – fogalmaz Trump.
Hálás vagyok a magyarországi látogatásra szóló meghívásért. Csapatom keresni fog téged az időbeosztásommal kapcsolatban.
Még egyszer köszönöm barátságodat és támogatásodat. Sok szerencsét kívánok a magyarországi választási kampányhoz is” – tette hozzá az amerikai elnök.
A most nyilvánosságra hozott levél még december 10-i keltezésű. Az, hogy Obán Viktor most tette közzé, arra utalhat, hogy
azóta előrelépés történt Trump látogatásának megszervezésében.
Orbán Viktor hétfőn tartott nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol reményét fejezte ki, hogy az orosz-ukrán háborút lezáró béketörekvések sikeresek lesznek, az amerikaiaknak lesz miről beszélni az oroszokkal, és ez Budapesten történik majd meg.
„Ez továbbra is napirenden van” – mondta. Orbán Viktor hozzátette, hogy a magyar kormány készen áll egy ilyen találkozó megrendezésére, és ezt mind a két érintett elnökkel személyesen is tisztázta.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Vlagyimir Putyin magyarországi látogatása jelenleg nem időszerű, mert a közelmúltban tett moszkvai látogatásán minden kérdést megtárgyaltak. Magas rangú amerikai vezető Magyarországra érkezése viszont valószínűsíthető, mert tavasszal lesznek Magyarországon olyan politikai rendezvények, amelyekre mindig szoktak jönni magas rangú amerikai vezetők.
Orbán Viktor szerint az számít beavatkozásnak a választásba, ha valamely választáson induló politikai szereplő pénzt, anyagi támogatást fogad el valamely másik országtól. Meglátása szerint a magyar kormányváltáshoz leginkább nem az Egyesült Államoknak, hanem Brüsszelnek fűződik érdeke.
Brüsszel nem is csinál titkot ebből, „nekem megmondták pacekba”, hogy „méltóztassak odébbállni, mert most már új emberekre van itt szükség, akik szuverenista politika helyett Brüsszel-párti politikát fognak folytatni” – fogalmazott.
„Ennek a választásnak van értéke Brüsszel szempontjából, hiszen Magyarország az élő példa arra, hogy nem a brüsszeli háborús elit stratégiája az egyetlen lehetséges és választható stratégia” – mondta pár napja.
Orán Viktort november elején érkezett Washingtonba, hogy gazdasági és politikai kérdésekben tárgyaljon Donald Trump amerikai elnökkel.
A Trump-Orbán csúcstalálkozóra a magyar kormány számos tagja és hazai nagyvállalatok vezetői is elkísérték a kormányfőt.