Megjött a vizsgálati eredmény Putyin rezidenciájának megtámadásáról, Donald Trump jelentette be

Kiderült az igazság arról, hogy Ukrajna megtámadta-e Putyin rezidenciáját. Donald Trump amerikai elnök szerint az amerikai vizsgálat nem talált bizonyítékot arra, hogy Ukrajna dróntámadást indított volna Vlagyimir Putyin északnyugat-oroszországi rezidenciája ellen. Trump már korábban is arról beszélt, hogy Oroszország aláásná a békefolyamatot.
Németh Anita
2026.01.05, 14:16
Frissítve: 2026.01.05, 14:38

Donald Trump amerikai elnök szerint a vizsgálatuk megállapította, hogy Ukrajna nem indított támadást Vlagyimir Putyin orosz elnök északnyugat-oroszországi rezidenciája ellen – írja az Euronews.

Donald Trump amerikai elnök Amerikai Egyesült Államok USA
Donald Trump szerint az amerikai vizsgálat nem talált bizonyítékot arra, hogy Ukrajna megtámadtat volna Vlagyimir Putyin északnyugat-oroszországi rezidenciáját / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a múlt héten azt állította, hogy Kijev drónok hadát indította Putyin északnyugati, novgorodi térségben található állami rezidenciája ellen. „Az ukrajnai Szumi és Csernyihiv megyéből indították több hullámban azt a 91 nagy hatótávolságú drónt, amely hétfőre virradóra az orosz elnöknek a novgorodi régióban lévő rezidenciáját támadta” – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

Állításuk szerint ezeket az orosz légvédelmi rendszerek sikeresen elfogták és megsemmisítették. 

Moszkva a RIA Novosztyiban megjelent videótudósítás szerint átadta az amerikaiaknak a novgorodi Putyin-rezidencia elleni támadás színhelyén rögzített egyik ukrán drón mozgásának adatsorait. Az orosz katonai hírszerzés által feldolgozott adatokat a moszkvai amerikai nagykövetség illetékeseinek továbbították.

Lavrov egyben bírálta Ukrajnát amiatt, hogy akkor támadt, amikor a tárgyalásokon előrelépést tettek a béke felé. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyorsan cáfolta a hírt, Donald Tump pedig vizsgálatot rendelt el. Ennek vasárnapra lett eredménye. Trump bejelentése szerint nem találtak bizonyítékot arra, hogy Ukrajna Putyin rezidenciáját támadta volna, ugyanakkor elismerte, hogy „valami történt” a térségben. Mint mondta, „valami történt a közelben”, de az amerikai hatóságok szerint az orosz elnök rezidenciája nem volt célpont.

Nem hiszem, hogy ez a támadás megtörtént. Most, hogy ellenőrizni tudtuk, nem hisszük, hogy ez valóban megtörtént.

– fogalmazott Trump újságíróknak vasárnap, amikor kéthetes floridai tartózkodása után visszautazott Washingtonba.

Európai tisztviselők már az orosz állítás után arról beszéltek, hogy szerintük Moszkva ezzel ásná alá a békefolyamatot. Trump azonban kezdetben komolyan vette az orosz vádakat: a múlt hét elején azt mondta, hogy Putyin egy telefonbeszélgetés során is felvetette az ügyet, és ő akkor „nagyon dühösnek” érezte magát.

Szerdára Trump már enyhítette álláspontját, amikor közösségi oldalán megosztott egy New York Post-véleménycikket, amely megkérdőjelezte az orosz állítás hitelességét. A cikk szerzője egyebek mellett azt írta, hogy Vlagyimir Putyin a béke helyett a hazugságot, a gyűlöletet és a halált választotta, amikor a Kreml azt állította, hogy az ukránok dróntámadást indítottak ellene. Erre hivatkozva ugyanis az oroszok fordulatot jelentettek be a béketárgyalásokban.

Az amerikai elnök a közösségi oldalán megosztotta a cikket, hozzá pedig kísérőszövegként megismételte az anyag címét, amely így szól: „Putyin támadással való hőzöngése azt mutatja, hogy éppen Oroszország az, aki a béke útjában áll”.

Trump és Zelenszkij a múlt héten arról számoltak be, hogy előrelépést értek el a floridai tárgyalásokon. Vlagyimir Putyin azonban továbbra sem mutat hajlandóságot a háború lezárására mindaddig, amíg Oroszország maximalista követelései nem teljesülnek, köztük a kelet-ukrajnai Donbasz teljes ellenőrzésének megtartása, valamint Ukrajna háború utáni katonai és védelmi képességeinek drasztikus korlátozása. Így fájdalmas, hosszú végjáték vár az orosz–ukrán háború lezárásának részvevőire. Moszkva láthatóan eltökélte magát, hogy „radikális” megoldással, katonai úton oldja meg az orosz–ukrán háború problémáját.

Most még kétséges, hogy az említett vizsgálat változtat-e az amerikai elnöknek az ukrán béketárgyalásokhoz, partneréhez, az orosz elnökhöz fűződő viszonyán.

