Dróntámadás ért három görög hajót a Fekete-tengeren – Ukrajnát vélik az akció mögött

Beazonosítatlan drónok támadtak meg kedden három görög felségjelű olajszállító tartályhajót a Fekete-tengeren, miközben az orosz partoknál található terminálon nyersolajat akartak felvenni. A támadásokra akkor került sor, amikor Kazahsztán olajtermelése, amelynek nagy része szintén a fekete-tengeri terminálon keresztül kerül exportra, január elején összeomlott.

Egy Suezmax típusú tankerhajó, ilyet is dróntámadás ért kedden / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A Reuters tudósítása szerint még nem lehet tudni, hogy ki áll a keddi támadások mögött. A valószínűsített végrehajtó, Ukrajna egyelőre nem kommentálta az incidenst. A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium, amely a tartályhajók rakományát felvevő terminált üzemelteti, szintén nem volt hajlandó kommentálni a támadást.

A hajók, két Suezmax típusú tanker és egy Aframax típusú tartályhajó a Juzsnyaja Ozerejevka terminál felé tartottak, ahol a nemzetközi piacokra szánt kazah nyersolaj körül-belül 80 százalék rakják hajókra.

A híradások szerint a támadásoknak nem voltak sérültjei, és az első értékelés szerint a hajók fedélzeti szerkezetei csak kisebb károkat szenvedtek, amelyek teljes mértékben javíthatók. A dróncsapás következtében az egyik tankeren tűz ütött ki, de azt sikerült gyorsan eloltani. Mindhárom hajó továbbra is tengerképes az üzemeltető cégek tájékoztatása szerint.

Olyan hírek is felröppentek, hogy egy negyedik hajót is támadás ért, azonban ezt később cáfolták.

A Fekete-tengeren történt tartályhajó-támadások miatt tovább emelkedhetnek a szállítási- és biztosítási költségek azok számára, akik a Fekete-tengeren található orosz terminálokon szeretnének olajat rakodni.

Nem a mostani az első támadás a térségben. Egy ukrán drón november 29-én Novorosszijszk közelében eltalálta a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium Juzsnyaja Ozerejevka olajterminálját, hogy megzavarja Kazahsztán és Oroszország olajértékesítését. A kazah kormány elítélte az ukrán támadást, és a hasonló műveletek befejezésére szólította fel Kijevet.