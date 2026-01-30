Ebből balhé lehet: Ursula von der Leyent hívták segítségül a horvátok az egyik legnagyobb vitájukhoz a magyarokkal – a Mol feszülten figyel

„A 27 tagú Európai Unióban meglehetősen nehéz szerződésmódosításokat elfogadtatni, ezért én amellett vagyok, hogy elsődlegesen az aktuális feladatokra, mindenekelőtt a védelem és a versenyképesség erősítésére koncentráljunk” – reagált Friedrich Merz német kancellár pénteken Manfred Webernek, az Európai Néppárt (EPP) elnökének átfogó uniós reformjavaslataira a konzervatív pártcsalád zágrábi csúcstalálkozója előtt.

Fotó: AFP

Zágráb pénteken és szombaton az EPP informális csúcstalálkozójának ad otthont, amelynek házigazdája Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök. A tanácskozásra több európai vezető is megérkezett, köztük Merz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke mellett Kiriákosz Micotákisz görög, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, valamint Antonio Tajani olasz külügyminiszter.

Weber korábban a Spiegel német magazinnak felvetette, hogy az EU külpolitikai súlyának növelése érdekében a 2029-es európai parlamenti választások után egyesíteni kellene az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségét. Ennek egyik indokaként azt hozta fel, hogy az EU a legutóbbi, Ukrajna és Grönland körüli külpolitikai válságokban nem volt képes mérvadó szerepet játszani.

Emellett egy európai hadsereg létrehozását, valamint béke esetén közös európai békefenntartó erők ukrajnai telepítését is felvetette, amely ennek a jövőbeni európai hadseregnek a magja lehetne. Az EPP elnöke egy úgynevezett „szuverenitási szerződés” megkötését is szorgalmazta, amely a kül- és biztonságpolitikában az erre hajlandó tagállamok számára az egyhangúság elvétől eltérő, szorosabb együttműködést tenne lehetővé.

Merz ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: „Az uniós döntéshozatalban a belső piac területén gyakorlatilag már feladtuk az egyhangúság elvét. Ott gyakorlatilag már mindenütt a minősített többség elve érvényesül. Azt hiszem, fokozatosan el kell jutnunk oda, hogy a minősített többség alkalmazását a kül- és biztonságpolitikára is kiterjesszük, mert nem tartható fenn, hogy mindig a leglassabb tagállam határozza meg az előrehaladás ütemét.”