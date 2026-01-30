Deviza
Megtalált levél: teljes pénzügyi összeomlás jöhet az ENSZ vezetője szerint, semmi ok nincs a boldogságra – napról napra romlik a helyzet, ha nem lépnek a tagállamok

Az Egyesült Államok folyamatos támogatása nélkül a világszervezet egy év alatt a csőd szélére került. Antonio Guterres január végén felszólította a tagállamokat, hogy mielőbb teljesítsék pénzügyi kötelezettségeiket, mivel az ENSZ tartalékai pár hónapon belül el fognak fogyni.
VG
2026.01.30., 20:36

A nagyhatalmi egyensúly átrendeződése közepette a régi világrend egyik legfontosabb szervezete a csőd szélére került: az ENSZ főtitkára január végén bejelentette, hogy a tagállamok csökkenő befizetései miatt néhány hónapon belül elfogyhat a pénz, ennek következtében több száz globális humanitárius program és békefenntartó művelet érhet véget.

ENSZ Antonio Guterres
Antonio Guterres január végén felszólította a tagállamokat, hogy mielőbb teljesítsék pénzügyi kötelezettségeiket, mivel az ENSZ tartalékai pár hónapon belül el fognak fogyni / Fotó: AFP

Az ENSZ pénzügyi helyzete kritikus szintre süllyedt: Antonio Guterres főtitkár január 28-i levelében az „azonnali pénzügyi összeomlás” veszélyére hívta fel a tagállamok figyelmét. Guterres figyelmeztetett:

Ha a tagállamok nem teljesítik kötelezettségeiket, a szervezet akár júliusra felélheti a pénztartalékokat, veszélyeztetve az ENSZ programjait és a békefenntartó műveleteket.

A globális szervezet működését ugyanis a legnagyobb hozzájáruló, az Egyesült Államok kötelező és önkéntes befizetéseinek csökkentése fenyegeti. 

A pénzügyi válság mélyebb problémákat is jelez: a globális intézmények – az ENSZ, az EU és a NATO – alapvető átalakulás előtt állnak. A nemzetközi erőviszonyok eltolódása a „globális dél” és India előretörését hozza magával, miközben a hagyományos nyugati politikai struktúrák gyengülnek.

Az új erőközpontok, különösen az indopacifikus térség, lehetőséget teremtenek új katonai és gazdasági szövetségek kialakítására. India egyre határozottabban követeli helyét a globális döntéshozatalban, miközben a globális dél országai – Dél-Amerika, Afrika és Délkelet-Ázsia – önálló szerepre törekednek. Ez a dinamika egyidejűleg nyomást gyakorol az ENSZ költségvetésére, hiszen a finanszírozási rendszer a hagyományos nyugati forrásokra épült, amelyek egyre kevésbé biztosíthatók.

Az ENSZ csődje köszöntheti az új világrendet

Guterres levele világos üzenetet küldött: a nemzeteknek választaniuk kell, vagy teljesítik kötelezettségeiket, vagy alapvetően felül kell vizsgálniuk az ENSZ pénzügyi szabályait. A főtitkár hangsúlyozta, hogy a válság nem csupán költségvetési kérdés, hanem a nemzetközi szervezet hitelességének és működőképességének jövőjét is érinti.

Az ENSZ és a nemzetközi intézmények előtt álló kihívások így két fronton jelentkeznek

A világ döntéshozói előtt álló kérdés immár nem csupán a költségvetés kiegyensúlyozása, hanem az egész világrend stabilitásának biztosítása.

Ha a hagyományos nyugati szereplők és a globális dél országai nem találják meg a közös nevezőt, az ENSZ pénzügyi válsága és a nemzetközi intézmények átalakulása egyidejűleg vezethet történelmi jelentőségű változásokhoz a globális és a biztonságpolitikában. A következő hónapok kritikusak lehetnek: a pénzügyi készletek kimerülése és a hatalmi súlypontok eltolódása egyszerre fenyegeti a világ stabilitását.

Geopolitika: új világrend van kialakulóban, felbomlanak a régi szövetségek, rogyadozik az EU, átalakulhat a NATO

Az új világrendben új súrlódási pontok alakulnak ki; helyet követel magának India, a globális Dél. A korszakváltás a nemzetek közötti hagyományos intézmények átalakulását, megszűnését idézheti elő.

 

2 perc
