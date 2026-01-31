Gyászba borult szombat reggel Magyarország, meghalt a legenda: "Fenyő Miklós örökzöld álomra szenderült"
Elhunyt Fenyő Miklós – írta meg az MTI szombat reggel. A halálhírt a legendás énekes hivatalos közösségi oldalán jelentették be.
A rövid közleményben az olvasható, hogy
életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós énekes, dalszerző.
A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad" – fogalmaztak a gyászhírben.
Fenyő Miklós: gyászba borult Magyarország, meghalt a legenda
Fenyő Miklós március 12-én lett volna 79 éves. Húsz nappal ezelőtt arról adtak tájékoztatást, hogy Fenyő Miklós tüdőgyulladás következtében kórházi kezelés alatt áll. "Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon" – hívták fel akkor a rajongókat.
Tíz napja már azt közölték, hogy köszönik és nagyon jól esik, hogy ilyen sokan szorítanak Fenyő Miklósnak és imádkoznak a javulásáért. A sok szeretet eljut hozzá, erőt ad neki. "A tüdőgyulladásból lassan felépült, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. Továbbra is jó kezekben van" – szólt a tájékoztatás.
Fenyő Miklós 1947. március 12-én született Budapesten, eMeRTon-díjas magyar előadóművész, dalszerző, szövegíró, rock and roll énekes, zenekarvezető, billentyűs.
Még 1967-ben alapította meg legendás együttesét, a Hungáriát, amely azóta is töretlen népszerűségnek örvend Magyarországon. Még úgy is, hogy a sikerei csúcsán lévő Hungária 1983-ban három részre szakadt. A volt tagokból megalakult az R-GO és a Dolly Roll.
A már elkészült felvételekből kiadtak egy lemezt Finálé? címmel, majd Fenyő Miklós elkészítette első szólólemezét, a Miki című albumot.
Fenyő Miklós egyik utolsó nyilvános szereplése tavaly decemberben volt, akkor Rónai Egonnal beszélgetett. A műsorvezető megemlékezésében a következőket írta:
Elhunyt Fenyő Miklós. A Miki. A muzsikus, aki álmodott egy saját világot. Álmodott nekünk egy sosemvolt pálmafás, színes ruhás, rock and roll forgatagos mesét. Álmodott egy jókedvű, önfeledt életet, ide, Hungáriába, ide a Szent István parkba. És százezrek-milliók vele álmodtak fél évszázadon át.
Azt hiszem, én léptem vele utoljára színpadra egy beszélgetésre, az Akvárium klub zsúfolt nézőtére előtt, decemberben. Tele volt tervekkel, az életrajzát írta, feldobott volt és fürdött a szeretetben. Megrendülten búcsúzom a hazai popzene egyik legnagyobbjától.
Szia Miki, ez jó buli volt, csak túl hamar lett vége!