Deviza
EUR/HUF381,24 0% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF440,53 0% CHF/HUF416,32 0% PLN/HUF90,46 0% RON/HUF74,81 0% CZK/HUF15,67 0% EUR/HUF381,24 0% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF440,53 0% CHF/HUF416,32 0% PLN/HUF90,46 0% RON/HUF74,81 0% CZK/HUF15,67 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
halálhír
Fenyő Miklós
gyász
halál

Gyászba borult szombat reggel Magyarország, meghalt a legenda: "Fenyő Miklós örökzöld álomra szenderült"

Nem épült fel betegségéből a kivételes művész. Fenyő Miklós halála megrázta az országot.
Hecker Flórián
2026.01.31, 09:01
Frissítve: 2026.01.31, 09:23

Elhunyt Fenyő Miklós – írta meg az MTI szombat reggel. A halálhírt a legendás énekes hivatalos közösségi oldalán jelentették be.

Fenyő Miklós
Fenyő Miklós: gyászba borult szombat reggel Magyarország, meghalt a legenda / Fotó: Fenyő Miklós / Facebook

A rövid közleményben az olvasható, hogy 

életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós énekes, dalszerző.

A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad" – fogalmaztak a gyászhírben.

 

Fenyő Miklós: gyászba borult Magyarország, meghalt a legenda

Fenyő Miklós március 12-én lett volna 79 éves. Húsz nappal ezelőtt arról adtak tájékoztatást, hogy Fenyő Miklós  tüdőgyulladás következtében kórházi kezelés alatt áll. "Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon" – hívták fel akkor a rajongókat.

Tíz napja már azt közölték, hogy köszönik és nagyon jól esik, hogy ilyen sokan szorítanak Fenyő Miklósnak és imádkoznak a javulásáért. A sok szeretet eljut hozzá, erőt ad neki. "A tüdőgyulladásból lassan felépült, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. Továbbra is jó kezekben van" – szólt a tájékoztatás.

Fenyő Miklós 1947. március 12-én született Budapesten, eMeRTon-díjas magyar előadóművész, dalszerző, szövegíró, rock and roll énekes, zenekarvezető, billentyűs.

Még 1967-ben alapította meg legendás együttesét, a Hungáriát, amely azóta is töretlen népszerűségnek örvend Magyarországon. Még úgy is, hogy a sikerei csúcsán lévő Hungária 1983-ban három részre szakadt. A volt tagokból megalakult az R-GO és a Dolly Roll.

A már elkészült felvételekből kiadtak egy lemezt Finálé? címmel, majd Fenyő Miklós elkészítette első szólólemezét, a Miki című albumot.

Fenyő Miklós egyik utolsó nyilvános szereplése tavaly decemberben volt, akkor Rónai Egonnal beszélgetett. A műsorvezető megemlékezésében a következőket írta:

Elhunyt Fenyő Miklós. A Miki. A muzsikus, aki álmodott egy saját világot. Álmodott nekünk egy sosemvolt pálmafás, színes ruhás, rock and roll forgatagos mesét. Álmodott egy jókedvű, önfeledt életet, ide, Hungáriába, ide a Szent István parkba. És százezrek-milliók vele álmodtak fél évszázadon át. 

Azt hiszem, én léptem vele utoljára színpadra egy beszélgetésre, az Akvárium klub zsúfolt nézőtére előtt, decemberben. Tele volt tervekkel, az életrajzát írta, feldobott volt és fürdött a szeretetben. Megrendülten búcsúzom a hazai popzene egyik legnagyobbjától. 

Szia Miki, ez jó buli volt, csak túl hamar lett vége!

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu