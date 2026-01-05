Deviza
Megjelent az első videó a Ferihegyen balesetet szenvedő utasszállító repülőgépről – látszik, ahogy a 176 utas elhagyja az Airbus A320-ast

Két nap alatt a második rendkívüli eset. Ferihegyen zajlik a pórul járt utasszállító mentése, frissen pedig megjelent egy videó is a repülőgépről.
Hecker Flórián
2026.01.05, 21:26
Frissítve: 2026.01.05, 21:42

Egy török X-csatornán megjelent egy videó, ami ha minden igaz, a Ferihegyen hétfő este balesetet szenvedő Airbus A320-as repülőgépet mutatja.

Ferihegy, Budapest Airport, repülőtér
Ferihegy: videón a balesetet szenvedő Airbus A320-as / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A rendkívüli esetről lapunk is beszámolt. Eddig azt lehet tudni, hogy a Pegasus Airlines PC332 járatszámú Budapest–Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója

letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt.

személyi sérülés nem történt, a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak.

Ferihegy: videón a balesetet szenvedő Airbus A320-as

Hogy pontosan, hogyan történt a baleset, az egyelőre nem ismert, mindenesetre megejelent az első videó a balesetet szenvedő repülőgépről. Erre a repülsi blog, a Budflyer hívta fel a figyelmet nem sokkal ezelőtt.

 

Ezen nem látszik komolyabb sérülés a repülőgépen és az állapítható meg a rövid felvétel alapján, hogy az utasok rendben, lépcsőkön hagyják el a fedélzetet.

Egyértelmű, hogy az Airbus A320 a repülőtér olyan helyszínén tartózkodik, ami nem rendeltetésszerű. A járat közlekedés biztosan elmarad, miután a mentési művelet folyamatban van.

A repülőtér környezetében is erőteljes a havazás, a Budapest Airport havas flottája folyamatosan takarítja a futópályákat, gurulóutakat és előtereket. Egyes járatok esetében minimális késések előfordulhatnak a gépek jégtelenítési eljárása és az Európa-szerte tapasztalható időjárási problémák miatt.

A Budapest Airport az utasok türelmét és megértését kéri. Említést érdemel, hogy két napon belül ez már a második rendkívüli eset Ferihegyen: vasárnap madárral ütközött, emiatt megszakította útját Budapesten a Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata.

A repülőgép biztonságosan leszállt a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren, az utasokat pedig mentesítő járattal szállították tovább.

