A régióban elsőként nyitott újra Ferihegy: mindkét futópályát felszabadították, ismét indulhatnak és érkezhetnek a járatok

Kora délután újraindult a légi forgalom Budapesten, miután a téli időjárás miatt átmenetileg le kellett állítani az üzemeltetést. A repülőtér két futópályával működik, a járatok érkezése és indulása biztonságosan zajlik. Ferihegy ezzel a régióban az elsők között tudta újraindítani a forgalmat.
VG
2026.01.13, 14:19
Frissítve: 2026.01.13, 14:34

Kora délután újranyitott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, mely a térségben elsőként indította újra a légi forgalmat a kedvezőtlen téli időjárás ellenére. Ferihegy 13 órától ismét fogadja és indítja a járatokat, mindkét futópálya üzemel, a közlekedés biztonságosan zajlik, bár a forgalom az időjárási körülmények miatt lassabb a megszokottnál.

Fotó: Baranyi Robi / Budapest Airport / Facebook

A repülőtér-üzemeltető Budapest Airport tájékoztatása szerint január 13-án, kedd hajnaltól kora délutánig havazás és ónos eső nehezítette a légi közlekedést a repülőtéren és annak környezetében. A biztonság érdekében a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren továbbra is a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, miközben a szakemberek folyamatosan dolgoznak a futópályák, a gurulóutak és az előterek megtisztításán.

A Budapest Airport hangsúlyozta, hogy bár a működés helyreállt, a következő órákban egyes járatok esetében késésekre, illetve járattörlésekre is számítani lehet. 

Az üzemeltető ezért az utasok türelmét és megértését kéri, különösen azokét, akik a délutáni és esti időszakban indulnak vagy érkeznek Budapestre. A repülőtér ugyanakkor továbbra is arra törekszik, hogy a rendkívüli időjárási helyzet ellenére a lehető legzavartalanabb módon biztosítsa a légi közlekedést.

A régióban a budapesti újranyitással párhuzamosan több nagyobb repülőtéren is a téli időjárás határozza meg az üzemelést, eltérő súlyosságú fennakadásokkal. A Vienna International Airporton (Schwechat) a hóesés és a jegesedés miatt folyamatosan takarítják el a havat, a repülőtér működik, de a forgalom lassabb a megszokottnál, és elsősorban a reggeli és esti hullámokban fordulnak elő késések. 

Le kellett zárni a Ferihegyet

Kedd hajnalban megcsúszott egy teherszállító repülőgép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a téli időjárás okozta nehéz körülmények miatt. Az Ethiopian Cargo egyik Boeing 777F típusú repülőgépe az állóhelyre történő gurulás közben csúszott meg a gurulóúton, a személyzet vontató segítségét kérte. Az üzemeltető közölte, hogy 

ideiglenesen nem indítanak és nem is fogadnak járatokat Ferihegyen 10 óra 25 perctől.

Bő egy héten belül két megcsúszás is történt: a Pegasus Airlines PC332 járatszámú Budapest–Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt – nyilatkozta a Budapest Airport január 5-én. A közlemény szerint személyi sérülés nem történt, a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe.

Ferihegyi gyorsvasút: 2028-ban kezdődhet az építkezés, kiderült, hogyan finanszírozzák a gigaprojektet

A ferihegyi gyorsvasút megépítése gyakorlatilag eldőlt, miután megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben a beruházásról szóló koncessziós kiírás, és a kormány szerint vis maior esemény hiányában a projekt visszafordíthatatlan. Lóga Máté államtitkár hangsúlyozta: a cél az volt, hogy a Budapest Airport ne önmagában, hanem Kelet-Közép-Európa egyik meghatározó közlekedési csomópontjaként működjön, ennek kulcseleme a kötött pályás elérés megteremtése. 

Az egymilliárd eurós beruházás keretében 27 kilométeres vasúti pálya épülne Kőbánya-Kispest és Monor között. 

A rendszer integrált része lesz az országos hálózatnak, a menetrendet a MÁV készíti. A projekt koncessziós formában valósul meg, az állam nem fizet rendelkezésre állási díjat, a kockázatot a koncesszor viseli, miközben a bevételek döntő részét a perondíj adná. A magyar állam pénzügyi befektetőként legfeljebb 20 százalékos részesedést szerezne, a fennmaradó hányadra hazai és nemzetközi partnereket keresnek, a beruházás elvárt hozama két számjegyű. Az építkezés 2028 második felében indulhat, az első szakasz 2030–31-re, a második 2034-re készülhet el.

