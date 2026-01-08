Tudományos bizonyíték: kiderült a sokkoló igazság a súlycsökkentő gyógyszerekről – ez történik, ha valaki abbahagyja a szedésüket
Sokan, akik abbahagyják a GLP-1 típusú fogyókúrás gyógyszerek szedését, két éven belül visszatérnek korábbi testsúlyukhoz. Egy friss, átfogó kutatási áttekintés szerint a visszahízás gyorsabb, mint a diétával és mozgással elért fogyás után.
Sokan, akik abbahagyják a testsúlycsökkentő gyógyszerek szedését, két éven belül visszahízzák a leadott kilókat – erre jutott egy új kutatási áttekintés, amely meglévő tanulmányok eredményeit elemezte. Az Oxfordi Egyetem kutatói a The BMJ szaklapban publikálták megállapításaikat.
Az elemzés szerint a GLP-1 alapú készítmények elhagyása után a súlygyarapodás üteme jóval gyorsabb, mint azoknál, akik életmódváltással – diétával és mozgással – fogytak le.
A kutatók 37 tanulmány adatait vizsgálták, összesen több mint 9300 felnőtt bevonásával.
A GLP-1, vagyis a glükagonszerű peptid-1 egy természetes hormon, amely az agynak és az emésztőrendszernek jelzi a teltségérzetet. Az erre épülő gyógyszerek – mint az Ozempic, a Wegovy, a Mounjaro vagy a Zepbound – utánozzák ezt a hatást:
- fokozzák az inzulinkiválasztást;
- lassítják az emésztést;
- valamint csökkentik az étvágyat.
Ennek köszönhetően rendkívül hatékony fogyást eredményeznek.
Mégsem csodaszer a fogyókúrás gyógyszer
A probléma ott jelentkezik, amikor a kezelés véget ér. Az oxfordi kutatók szerint a gyógyszerek abbahagyása után a testsúly havonta átlagosan 0,3 kilogrammal gyorsabban nő vissza, mint a viselkedésalapú fogyókúrás programok lezárását követően.
„Ez nem a gyógyszerek kudarca” – hangsúlyozta Sam West, a tanulmány vezető szerzője, aki figyelmeztetett:
Az elhízás krónikus, visszaesésekre hajlamos állapot. A rövid távú gyógyszerhasználat önmagában nem elegendő.
A tanulmányt független szakértők is fontosnak nevezték. Adam Collins, a Surrey-i Egyetem táplálkozástudósa szerint a GLP-1 készítmények esetében a visszahízás kockázata még nagyobb lehet, mert a szervezet hosszú távon kevesebb saját GLP-1 hormont termelhet, és érzéketlenné válhat annak hatására. Amikor a gyógyszert hirtelen elhagyják, a túlevés „sokkal valószínűbbé válik”.
Más szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek. Marie Spreckley, a Cambridge-i Egyetem elhízáskutatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a hosszú távú következtetések részben modellezésen alapulnak, mivel az újabb készítményeknél még nincs többéves utánkövetés. Ettől függetlenül a fő üzenet világos:
az elhízás kezelése hosszú távú tervezést igényel, és a gyógyszer elhagyása után is szükség van táplálkozási és viselkedésbeli támogatásra.
Fontos szempont az is, hogy a gyógyszerekkel elért fogyás nem kizárólag zsírból történik. A kutatások szerint a leadott testsúly 15–60 százaléka izomtömeg lehet. Ezért a szakértők rendszeres, különösen erőedzést is tartalmazó mozgást javasolnak, főként 65 év felett, amikor az életkorral járó izomvesztés eleve fokozott kockázatot jelent.
