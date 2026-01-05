Bejelentette az időpontot a tüntető kamionosok vezére: mennek Lázár János minisztériumába – nagyon fontos tárgyalás lesz kedden
A Magyar Fuvarozók Független Egyesületének alapítója nemrég úgy fogalmazott a Facebookon, hogy egy félórával ezelőtt hívták az építési és közlekedési minisztériumból, hogy január 6-án kedden délelőtt 10-kor üljenek le tárgyalni egymással.
Orosz Tibor a videóban közölte, hogy a misztériummal átbeszélik a fuvarozók egyesületének 12 pontját. Hozzátette, hogy a szimpatizánsok töltsék le a támogató nyilatkozatot az egyesület oldaláról.
Korábban az egyesület alapítója az ATV-nek elmondta, hogy a 12 pont tartalmazza a súlykorlátozó táblák és az útdíj-emelés elleni fellépést is.
Azt is mondta, hogy
ha érdemi előrelépést nem hoz a tárgyalás, akkor újabb kamionos demonstrációt szerveznek.
„Hogyha azt látjuk, hogy abba az irányba haladnak a tárgyalások, amik megnyugtatóak számunkra, akkor valószínűleg erre talán nincsen szükség, de hogyha nem abba az irányba mutatnak, akkor hangot ad ennek mindenki” – fogalmazott.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt, különböző fuvarozócégek szervezésében kamionkonvoj jött létre a főváros felé vezető autópálya-szakaszokon azzal a céllal, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a 2026-ban esedékes útdíjemelés miatt.
Az építési és közlekedési minisztérium később jelezte is, hogy értetlenül állt az egyéni akciók előtt, mivel már megállapodást kötött a fuvarozókkal.
A tárca szerint a december 19-én megkötött egyezség széles körű szakmai konszenzuson nyugszik, hiszen azt
- a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) mellett
- a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT-Hungary),
- a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége,
- a Logisztikai Egyeztető Fórum,
- az Országos Kereskedelmi Szövetség,
- a Magyar Szállítmányozók Szövetsége
- és az Autós Nagykoalíció
is aláírta.
Lázár János közölte, hogy december 19-én megállapodtak a hét meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, amelyek közel 8500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik.
Hozzátette, hogy a fővárosi kamionos felvonulás a budapestieknek is megmutatta, milyen az, amikor kamionok dübörögnek az ablak alatt, mert hárommillió magyarnak ez a mindennapi élet része.