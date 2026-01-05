Deviza
EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF442,48 +0,31% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,15 -0,14% RON/HUF75,49 -0,14% CZK/HUF15,89 -0,08% EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF442,48 +0,31% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,15 -0,14% RON/HUF75,49 -0,14% CZK/HUF15,89 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX112 907,91 +1,69% MTELEKOM1 820 +1,54% MOL2 984 +1,47% OTP35 880 +2,17% RICHTER9 915 +0,5% OPUS556 +1,26% ANY7 060 -0,57% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 089,87 +0,67% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 524,46 +1,92% BUX112 907,91 +1,69% MTELEKOM1 820 +1,54% MOL2 984 +1,47% OTP35 880 +2,17% RICHTER9 915 +0,5% OPUS556 +1,26% ANY7 060 -0,57% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 089,87 +0,67% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 524,46 +1,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Orbán Viktor: Trump megadta a kegyelemdöfést a liberális világrendnek, 2026 egy új korszak kezdete

tárgyalás
Lázár János
fuvarozók

Bejelentette az időpontot a tüntető kamionosok vezére: mennek Lázár János minisztériumába – nagyon fontos tárgyalás lesz kedden

Lázár János elé kerül a tüntető fuvarozók 12 pontja. Korábban a tüntetők vezetője úgy fogalmazott, hogy ha érdemi előrelépést nem hoz a tárgyalás, akkor újabb kamionos demonstrációt szerveznek.
VG
2026.01.05, 11:59
Frissítve: 2026.01.05, 11:59

A Magyar Fuvarozók Független Egyesületének alapítója nemrég úgy fogalmazott a Facebookon, hogy egy félórával ezelőtt hívták az építési és közlekedési minisztériumból, hogy január 6-án kedden délelőtt 10-kor üljenek le tárgyalni egymással.

kamion, fuvarozás
Bejelentette az időpontot a tüntető fuvarozók vezetője: mennek Lázár János minisztériumába / Fotó: Shutterstock

Orosz Tibor a videóban közölte, hogy a misztériummal átbeszélik a fuvarozók egyesületének 12 pontját. Hozzátette, hogy a szimpatizánsok töltsék le a támogató nyilatkozatot az egyesület oldaláról.

Korábban az egyesület alapítója az ATV-nek elmondta, hogy a 12 pont tartalmazza a súlykorlátozó táblák és az útdíj-emelés elleni fellépést is. 

Azt is mondta, hogy 

ha érdemi előrelépést nem hoz a tárgyalás, akkor újabb kamionos demonstrációt szerveznek.  

„Hogyha azt látjuk, hogy abba az irányba haladnak a tárgyalások, amik megnyugtatóak számunkra, akkor valószínűleg erre talán nincsen szükség, de hogyha nem abba az irányba mutatnak, akkor hangot ad ennek mindenki” – fogalmazott.

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, különböző fuvarozócégek szervezésében kamionkonvoj jött létre a főváros felé vezető autópálya-szakaszokon azzal a céllal, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a 2026-ban esedékes útdíjemelés miatt. 

Az építési és közlekedési minisztérium később jelezte is, hogy értetlenül állt az egyéni akciók előtt, mivel már megállapodást kötött a fuvarozókkal.

A tárca szerint a december 19-én megkötött egyezség  széles körű szakmai konszenzuson nyugszik, hiszen azt

  • a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) mellett
  • a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT-Hungary),
  • a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége,
  • a Logisztikai Egyeztető Fórum,
  • az Országos Kereskedelmi Szövetség,
  • a Magyar Szállítmányozók Szövetsége
  • és az Autós Nagykoalíció

is aláírta. 

Lázár János közölte, hogy december 19-én megállapodtak a hét meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, amelyek közel 8500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik. 

Hozzátette, hogy a fővárosi kamionos felvonulás a budapestieknek is megmutatta, milyen az, amikor kamionok dübörögnek az ablak alatt, mert hárommillió magyarnak ez a mindennapi élet része. 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu