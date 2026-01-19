Putyint Orbán mellé ültetné a béketanácsba Trump – az oroszok mély gondolkodóba estek, Zelenszkij kardjába dől
Zsugázik a Fehér Ház, orosz forrásokból hirtelen kiderült, hogy Donald Trump azt a Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meghívta a gázai béke megkötésén ügyködő nemzetközi tanácsba, akit az utóbbi három hónapban felfokozott erőfeszítéssel igyekszik békekötésre bírni Ukrajnában, és aki a palesztin kérdésben következetesen eltérő álláspontot képviselt, mint az Egyesült Államok.
Vlagyimir Putyin és a béketanács: korábban kiderült, magyar meghívott is van, és nem akárki
Ismeretes, beszámoltunk róla: az amerikai elnök – elismerve a magyar kormányfő növekvő világpolitikai tekintélyét – Orbán Viktort is meghívta a Gázai Béketanácsba, aki el is fogadta a felkérést. Az újabb fejlemények az ő meghívását is új fénybe helyezik, változatlanul hagyva a tényt, hogy az Európai Uniónak egyéb formában nem osztottak lapot.
Oroszország, ha már nem is szuperhatalom, mint a Szovjetunió volt, megőrizte közel-keleti befolyásának legalább egy részét, és ha bevonható a gázai rendezésbe, az szilárdabb békét eredményezhet. Ha az úgy történik, hogy a kínaiak a határban sincsenek, Washington számára még jobb.
Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin diplomáciai csatornákon keresztül meghívást kapott az Egyesült Államoktól a Gázai Béketanácsba. Moszkva tanulmányozza a meghívást, és reméli, hogy kapcsolatba léphet az amerikai féllel a részletek tisztázása érdekében – közölte Dmitrij Peszkov, az elnök szóvivője.
Igen, valóban, Putyin elnök is kapott meghívást diplomáciai csatornákon keresztül a béketanácsba. Jelenleg tanulmányozzuk a javaslat minden részletét, és reméljük, hogy kapcsolatba léphetünk az amerikai féllel annak érdekében, hogy tisztázzuk az összes árnyalatot
– mondta Peszkov újságíróknak az orosz állami Interfax hírügynökség jelentése szerint.
Izraeli háború és a Gázai Béketanács: az oroszok álláspontja más volt, most mély gondolkodóba estek
Az oroszoknak most arra a kérdésre kell választ találniuk,
- származik-e számukra előny abból, ha egy amerikai kezdeményezés keretei közt, de részt vesznek a rendezésben?
- A másik, az európaiak számára talán még fontosabb kérdés, egy az esetleges részvétel miképp érintené az ukrajnai háború lezárása érdekében folyó, szintén washingtoni kezdeményezésű béketárgyalásokat, illetve a háború folytatását pénzelő európai hatalmak elszigetelését.
Nem véletlen, hogy a felkérésre nem született kapásból válasz. Ha a korábbi orosz álláspontot alkalmaznák – és nem is kizárt, hogy ezt teszik –, a logikus lépés a visszautasítás lenne, hiszen
- a fő sikert ezen az ágon Washington aratná le, miközben az oroszok a rendezést az ENSZ keretei között képzelték el.
- Emellett különbség az is, hogy Oroszország eleddig nyíltan és következetesen a kétállami megoldást hangsúlyozta az 1967-es határok mentén, Kelet-Jeruzsálemmel mint palesztin fővárossal.
A Kremlben most azt kell fontolóra venniük, milyen előnyei lennének, ha a (nemlétező) ENSZ-keretű pálya helyett az amerikai kezdeményezést választanák, amelynek résztvevőit is Washington válogatja össze.
A résztvevők névsorába belekötve nem tudják elutasítani Trump felkérését – itt a névsor
A résztvevők eddig ismert névsora egyrészt nem tartalmaz kínai delegáltat, másrészt úgy tűnik, a névsorral „megédesítették” ezt a választást az orosz elnök számára az amerikaiak. Az európai uniós országok médiájában folyó radikális oroszellenes propaganda viszonyai között alig maradt nyugati politikus Európában, akivel Putyin szóba áll.
Orbán Viktoron kívül szerepel a listán az a Tony Blair is, aki megőrizte a csatornát a Kreml irányában. Képzeljük el, milyen válasz érkezett volna kapásból Moszkvából, ha Washington azt javasolja, az EU hivatalos fő külpolitikai képviselőjét, a vadul oroszellenes Kaja Kallast ültessék Vlagyimir Putyin mellé a virtuális békeasztalnál.
Korábban arról számoltak be, hogy Kazahsztán elnöke, Kaszim-Zsomart Tokajev hivatalos meghívást kapott Donald Trump amerikai elnöktől a Gázai Béketanácsba való csatlakozásra. Ő szintén megőrizte a jó viszonyt Putyinnal.
Trump bejelentette a Gázai Béketanács megalakítását – így az Interfax. A Fehér Ház szombaton közölte, hogy a Tanács tagjai között van
- Marco Rubio amerikai külügyminiszter,
- Steve Witkoff, Trump különmegbízottja,
- az amerikai elnök veje, befektető, Jared Kushner,
- Tony Blair volt brit miniszterelnök,
- Ajay Banga, a Világbank elnöke
- és Robert Gabriel, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadójának helyettese.