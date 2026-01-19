Putyint Orbán mellé ültetné a béketanácsba Trump – az oroszok mély gondolkodóba estek, Zelenszkij kardjába dől

Zsugázik a Fehér Ház, orosz forrásokból hirtelen kiderült, hogy Donald Trump azt a Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meghívta a gázai béke megkötésén ügyködő nemzetközi tanácsba, akit az utóbbi három hónapban felfokozott erőfeszítéssel igyekszik békekötésre bírni Ukrajnában, és aki a palesztin kérdésben következetesen eltérő álláspontot képviselt, mint az Egyesült Államok.

A Gázai Béketanácsba Vlagyimir Putyint úgy hívták meg az amerikaiak, hogy a testületbe számára elfogadható személyeket válogattak / Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin és a béketanács: korábban kiderült, magyar meghívott is van, és nem akárki

Ismeretes, beszámoltunk róla: az amerikai elnök – elismerve a magyar kormányfő növekvő világpolitikai tekintélyét – Orbán Viktort is meghívta a Gázai Béketanácsba, aki el is fogadta a felkérést. Az újabb fejlemények az ő meghívását is új fénybe helyezik, változatlanul hagyva a tényt, hogy az Európai Uniónak egyéb formában nem osztottak lapot.

Oroszország, ha már nem is szuperhatalom, mint a Szovjetunió volt, megőrizte közel-keleti befolyásának legalább egy részét, és ha bevonható a gázai rendezésbe, az szilárdabb békét eredményezhet. Ha az úgy történik, hogy a kínaiak a határban sincsenek, Washington számára még jobb.

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin diplomáciai csatornákon keresztül meghívást kapott az Egyesült Államoktól a Gázai Béketanácsba. Moszkva tanulmányozza a meghívást, és reméli, hogy kapcsolatba léphet az amerikai féllel a részletek tisztázása érdekében – közölte Dmitrij Peszkov, az elnök szóvivője.

Igen, valóban, Putyin elnök is kapott meghívást diplomáciai csatornákon keresztül a béketanácsba. Jelenleg tanulmányozzuk a javaslat minden részletét, és reméljük, hogy kapcsolatba léphetünk az amerikai féllel annak érdekében, hogy tisztázzuk az összes árnyalatot

– mondta Peszkov újságíróknak az orosz állami Interfax hírügynökség jelentése szerint.

Izraeli háború és a Gázai Béketanács: az oroszok álláspontja más volt, most mély gondolkodóba estek

Az oroszoknak most arra a kérdésre kell választ találniuk,

származik-e számukra előny abból, ha egy amerikai kezdeményezés keretei közt, de részt vesznek a rendezésben? A másik, az európaiak számára talán még fontosabb kérdés, egy az esetleges részvétel miképp érintené az ukrajnai háború lezárása érdekében folyó, szintén washingtoni kezdeményezésű béketárgyalásokat, illetve a háború folytatását pénzelő európai hatalmak elszigetelését.

Nem véletlen, hogy a felkérésre nem született kapásból válasz. Ha a korábbi orosz álláspontot alkalmaznák – és nem is kizárt, hogy ezt teszik –, a logikus lépés a visszautasítás lenne, hiszen

a fő sikert ezen az ágon Washington aratná le, miközben az oroszok a rendezést az ENSZ keretei között képzelték el.

Emellett különbség az is, hogy Oroszország eleddig nyíltan és következetesen a kétállami megoldást hangsúlyozta az 1967-es határok mentén, Kelet-Jeruzsálemmel mint palesztin fővárossal.

A Kremlben most azt kell fontolóra venniük, milyen előnyei lennének, ha a (nemlétező) ENSZ-keretű pálya helyett az amerikai kezdeményezést választanák, amelynek résztvevőit is Washington válogatja össze.