Forrnak az indulatok az Európai Parlamentnél, a gazdák összegyűltek, és nem hagyják

A bolgár gazdák is csatlakoztak a strasbourgi európai tiltakozáshoz, amely az EU és a Mercosur-országok (főként Brazília, Argentína, Paraguay, Uruguay) közötti tervezett vámmentes kereskedelmi megállapodás ellen irányul – írja a Magyar Nemzet.

Fotó: AFP

A tiltakozók attól tartanak, hogy a megállapodás olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek (búza, kukorica, szója, baromfi- és marhahús, valamint bor) beáramlását eredményezheti az európai piacokra, ami tisztességtelen versenyt teremtene az uniós termelőkkel szemben.

Ilja Prodanov, a Nemzeti Gabonatermelők Szövetségének elnöke szerint az egyezmény nem a szabadkereskedelemről, hanem a versenyt torzító feltételekről szól, hiszen az európai gazdáknak sokkal szigorúbb környezetvédelmi, munkavédelmi és adminisztratív előírásoknak kell megfelelniük, ami jelentősen megemeli a termelési költségeket.

Manifestation des agriculteurs à Strasbourg : les premiers tracteurs (en provenance de Pau) sont arrivés à proximité du Parlement européen à l'aube. Une cinquantaine sont rangés en file indienne avenue Schutzenberger.#Mercosur pic.twitter.com/y3QmNJMWXe — ICI (@ici_officiel) January 20, 2026

Egy tapasztalt bolgár borász – aki több mint harminc éve foglalkozik bortermeléssel és -exporttal (főként európai piacokra) – kiemelte, hogy a vámmentes argentin borimport különösen veszélyeztetheti a bolgár és más európai borászok exportját.

A mai demonstráción a gazdák traktorokkal vonultak fel az Európai Parlament strasbourgi épülete előtt. A tiltakozás része egy szélesebb európai mozgalomnak, amelyben több tagállam mezőgazdasági termelői vesznek részt hasonló aggályok miatt. Az Európai Parlament hamarosan szavaz a megállapodásról, ezt követően pedig a tagállamok nemzeti parlamentjei is állást foglalhatnak.

Az ügyben az Európai Bizottságot is kritika érte egyes politikusok részéről, akik szerint a folyamat nem kellően demokratikus. A Mercosur-egyezmény támogatói szerint ugyanakkor a megállapodás új exportlehetőségeket nyithat európai termékek számára a dél-amerikai piacokon, és védelmi mechanizmusokat tartalmaz a hirtelen importdömping megakadályozására.