Megmozdult a bizalom: több éve nem látott szinten a gazdasági várakozások a lakosságnál

Javuló lakossági hangulat és gyakorlatilag stagnáló vállalati közérzet jellemezte a magyar gazdasági várakozásokat 2026 januárjában – derül ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. friss felméréséből. A mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán értelmezett lakossági konjunktúraindex egy hónap alatt 3,8 indexponttal emelkedett, így mínusz 6,8-re javult, ami több mint három éve nem látott szintet jelent. Ezzel szemben a vállalati mutató gyakorlatilag változatlan maradt, mínusz 0,2 indexpontos elmozdulással mínusz 9,9-re gyengült.

Megmozdult a bizalom: erősen javultak a gazdasági várakozások a lakosságnál / Fotó: Chekart

A kutatás szerint a lakosság gazdasági közérzetének javulása mögött elsősorban a munkahelyek stabilitásának kedvezőbb megítélése áll. Januárban trendszerű pozitív elmozdulás volt tapasztalható annak megítélésében, hogy a háztartások mennyire tartanak az állásvesztéstől. A megkérdezettek közel fele egyáltalán nem tart attól, hogy a következő hat hónapban ő vagy valamely családtagja elveszíti a munkáját, miközben érdemben csökkent azok aránya, akik nagy kockázatot látnak ebben.

A lakossági konjunktúraindexnek mind a négy almutatója javult az előző hónaphoz képest.

A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése,

mely már pozitív tartományba került. Emellett enyhült a gazdasági környezet negatív érzékelése, mérséklődött az inflációs folyamatokkal kapcsolatos pesszimizmus, valamint javult a háztartások saját anyagi helyzetének megítélése is. A végzettség szerinti bontás ugyanakkor vegyes képet mutat: miközben a középiskolai és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében jelentős javulást mértek, a legfeljebb általános iskolai végzettségűeknél enyhe romlás volt tapasztalható.

A Századvég elemzése rámutat: a konjunktúraindexek továbbra is negatív tartományban maradtak, amit elsősorban az elhúzódó orosz–ukrán háború és az ahhoz kapcsolódó gazdasági szankciók által fenntartott bizonytalanság magyaráz. A jelentősebb és tartós javulás feltételeként a kutatók

a háború lezárását,

az infláció jegybanki célsávon belüli stabilizálódását,

a kamatkörnyezet további enyhülését,

az európai konjunktúra erősödését,

valamint az energiapiacokon tartósan alacsony árak kialakulását jelölik meg.

A vállalati felmérés eredményei ennél visszafogottabb képet rajzolnak. Bár egyes alindexek – így az üzleti és az iparági környezet megítélése – javultak, a termelési környezet értéke romlott. A legmarkánsabb pozitív elmozdulást a vállalatvezetők Magyarország gazdasági helyzetének jövőbeni alakulásával kapcsolatos várakozásaiban mérték: januárban összességében érezhetően kevesebben számítottak jelentős romlásra, és többen mérsékelt javulásra a következő egy évben.