Megmozdult a bizalom: több éve nem látott szinten a gazdasági várakozások a lakosságnál
Javuló lakossági hangulat és gyakorlatilag stagnáló vállalati közérzet jellemezte a magyar gazdasági várakozásokat 2026 januárjában – derül ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. friss felméréséből. A mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán értelmezett lakossági konjunktúraindex egy hónap alatt 3,8 indexponttal emelkedett, így mínusz 6,8-re javult, ami több mint három éve nem látott szintet jelent. Ezzel szemben a vállalati mutató gyakorlatilag változatlan maradt, mínusz 0,2 indexpontos elmozdulással mínusz 9,9-re gyengült.
A kutatás szerint a lakosság gazdasági közérzetének javulása mögött elsősorban a munkahelyek stabilitásának kedvezőbb megítélése áll. Januárban trendszerű pozitív elmozdulás volt tapasztalható annak megítélésében, hogy a háztartások mennyire tartanak az állásvesztéstől. A megkérdezettek közel fele egyáltalán nem tart attól, hogy a következő hat hónapban ő vagy valamely családtagja elveszíti a munkáját, miközben érdemben csökkent azok aránya, akik nagy kockázatot látnak ebben.
A lakossági konjunktúraindexnek mind a négy almutatója javult az előző hónaphoz képest.
A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése,
mely már pozitív tartományba került. Emellett enyhült a gazdasági környezet negatív érzékelése, mérséklődött az inflációs folyamatokkal kapcsolatos pesszimizmus, valamint javult a háztartások saját anyagi helyzetének megítélése is. A végzettség szerinti bontás ugyanakkor vegyes képet mutat: miközben a középiskolai és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében jelentős javulást mértek, a legfeljebb általános iskolai végzettségűeknél enyhe romlás volt tapasztalható.
A Századvég elemzése rámutat: a konjunktúraindexek továbbra is negatív tartományban maradtak, amit elsősorban az elhúzódó orosz–ukrán háború és az ahhoz kapcsolódó gazdasági szankciók által fenntartott bizonytalanság magyaráz. A jelentősebb és tartós javulás feltételeként a kutatók
- a háború lezárását,
- az infláció jegybanki célsávon belüli stabilizálódását,
- a kamatkörnyezet további enyhülését,
- az európai konjunktúra erősödését,
- valamint az energiapiacokon tartósan alacsony árak kialakulását jelölik meg.
A vállalati felmérés eredményei ennél visszafogottabb képet rajzolnak. Bár egyes alindexek – így az üzleti és az iparági környezet megítélése – javultak, a termelési környezet értéke romlott. A legmarkánsabb pozitív elmozdulást a vállalatvezetők Magyarország gazdasági helyzetének jövőbeni alakulásával kapcsolatos várakozásaiban mérték: januárban összességében érezhetően kevesebben számítottak jelentős romlásra, és többen mérsékelt javulásra a következő egy évben.
Ágazati bontásban az ipar mutatta a legkedvezőbb képet, ahol számottevő javulást mértek, míg a kereskedelemben, az építőiparban, a mezőgazdaságban és a szolgáltatások területén inkább stagnálás vagy enyhe romlás volt jellemző. Összességében a januári adatok azt jelzik, hogy a lakossági bizalom érdemben erősödni kezdett, miközben a vállalatok továbbra is óvatosan ítélik meg a gazdasági kilátásokat, és a bizonytalanság csökkenéséhez még több kedvező külső és belső feltétel együttes teljesülésére lenne szükség.
Rekordmagas bizalommal zártuk 2025-öt
2025 decemberében rekordközeli szinten maradt a magyar lakosság és a vállalatok gazdasági konjunktúraérzete a Századvég decemberi felmérése szerint. Bár a mutatók összességében stagnáltak, több részterületen egyértelmű javulás látszik, különösen a megtakarítások és a vállalati profitok megítélésében. A lakosság gazdasági várakozásait jelző index 0,1 ponttal javult, míg a vállalatok gazdasági közérzetét mérő mutató 0,1 ponttal romlott az előző hónaphoz képest.
Ennek eredményeként a mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán a lakossági konjunktúraindex mínusz 10,6 pontra emelkedett, a vállalati index pedig mínusz 9,7 pontra süllyedt. Ennél kedvezőbb lakossági értéket legutóbb 2022 áprilisában mértek. A lakossági felmérésben a legnagyobb pozitív elmozdulás a következő egy évre várt megtakarítások megítélésében jelent meg.