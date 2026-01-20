Deviza
gazdatüntetés
Európai Parlament
Strasbourg

Így zavarták el Magyar Pétert a feldühödött gazdák Strasbourgban – videó

Javában tart Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésének helyszínén a gazdák tüntetése a Mercosur-megállapodás ellen. Az eseményen megjelent Magyar Péter is, de a gazdák finoman szólva se örültek a politikus jelenlétének.
Járdi Roland
2026.01.20, 11:45
Frissítve: 2026.01.20, 12:08

„Egy éve küzdünk a Mercosur-megállapodás ellen, te hol voltál?” ezt a kérdést szegezte egy tüntető Magyar Péternek, aki ígéretéhez híven megjelent gazdatüntetésen Strasbourgban, hogy tiltakozzanak az Európai Bizottság által keresztülvert Mercosur-megállapodás ellen. Ám a jelek szerint nem fogadták kitörő örömmel a politikust a tüntetés résztvevői.

gazdatüntetés
Elzavarták Magyar Pétert a feldühödött gazdák Stasbourgban / Fotó: AFP

Magyar Péter már tegnapi Facebook posztjában jelezte, hogy kimegy a gazdatüntetésre, egyúttal odaszúrt a kormánynak is, amiért nem akadályozta meg a Mercosur-megállapodást.

Mikor álltál ki a gazdák mellett? Egy éve küzdünk, soha nem láttunk, most meg eljöttél

– mondja a Tisza Párt elnökének az egyik feldühödött gazda, majd Magyar Péter erre arrébb sétál. Az viszont nem hallatszik a videóból, hogy mit reagál ezekre a mondatokra. 

A videóban megszólaló tüntető azt veti a politikus szemére, hogy hónapok óta zajlanak az egyeztetések a Mercosur-megállapodásról, ám egy ilyen alkalmon se szólalt meg. Pedig Magyar Péter az EP agrárbizottságának is a tagja, tehát lehetősége lett volna, hogy tiltakozzon az Európai Bizottság terve ellen.

Közben at Európai Parlament patrióta frakciója, melynek tagja a Fidesz is, jelezte: az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen. Csakhogy a legutóbbi bizalmatlansági szavazáson a Tisza Párt kiállt mellette, és Von der Leyen aláírta a hét végén a megállapodást annak ellenére, hogy Magyarország mellett Ausztria, Franciaország, Írország és Lengyelország is határozottan tiltakozott.

Dömötör Csaba Facebook-bejegyzésében reagált Magyar Péter azon kijelentésére, amely szerint a kormány nem tudta megvédeni a magyar gazdákat a Mercosur-megállapodástól – írja a Magyar Nemzet.

Azt mondja Magyar Péter, hogy a kormány nem tudta megvédeni a gazdákat a Mercosur-megállapodástól. Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy nem tudtuk megvédeni Varga Juditot a férje lehallgatásától

– írta Dömötör Csaba.

„A Mercosur-megállapodást ugyanis a saját brüsszeli pártja hozta össze. Az EPP tapsikol neki, és ők fogadkoznak, hogy meg is fogják szavazni. A magyar kormány ezzel szemben vétózott. Nincs annyi ezernyi szögből elkészített pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot” – olvasható a bejegyzésben.


 


 

 

 

 

 

