Újabb szélsőséges téli hullám csapott le Északnyugat-Európára: a Goretti vihar péntekre virradóra Franciaország és az Egyesült Királyság több térségében is áramkimaradásokat, közlekedési káoszt és intézménybezárásokat hozott, miközben Belgiumban és Hollandiában is fokozott készültség lépett életbe. A vihar nem „klasszikus”, kiterjedt ciklonként érkezett, inkább egy gyorsan mozgó, kifejezetten kellemetlen csatornai depresszióként, mely a széllel és a havas csapadékkal együtt rövid idő alatt tudja megbénítani a térséget.

Lecsapott az ítéletidő Európára: a Goretti vihar megbénította Nyugat-Európát / Fotó: AFP

A legsúlyosabb helyzet Franciaország északi és nyugati részén alakult ki: mintegy 380 ezer háztartás maradt áram nélkül, főként Normandiában és Bretagne-ban, miután a vihar erős széllökésekkel söpört végig a térségen. Egyes partszakaszokon rekordközeli szélerősséget is mértek, a közlekedésben pedig azonnal megjelentek a következmények: több vonalon felfüggesztették a vasúti járatokat, és helyenként a kritikus infrastruktúrában is zavarok keletkeztek.

Az Egyesült Királyságban a vihar egyszerre hozott erős szelet, havat és jegesedést.

Több tízezer háztartásnál szűnt meg átmenetileg az áramszolgáltatás, és számos régióban utazási korlátozásokat, illetve iskolabezárásokat jelentettek be, miközben a hétvége további téli kockázatokat tartogat.

A Goretti vihar szétszaggatta Hollandiát

Belgiumban a hatóságok elsősorban a szélkárok és a csúszós utak miatt készültek: Brüsszel több parkot és zöldterületet lezárt a kidőlő fák és leszakadó ágak kockázata miatt, miközben a közlekedésben is óvatosságot kértek. A belga sajtó és helyi beszámolók szerint egyes térségekben megerősített tűzoltói készenlétre és beavatkozásokra is szükség volt a vihar miatt.

A Goretti nem önmagában érkezett: a térségben napok óta húzódó télies időjárás már eleve megtépázta a légi közlekedést.

Hollandiában például a havas, szeles idő miatt az amszterdami Schiphol repülőtér körüli forgalom több napon át akadozott,

korábban pedig tömeges járattörlésekről számoltak be.

Közben Németországban egy másik rendszer, az Elli okozott komoly havazást és szélerősödést, emiatt több északi városban – helyi döntések alapján – iskolák zártak be, és a vasúti közlekedésben is jelentős korlátozások jöttek. A párhuzamosan érkező viharok jól mutatják, mennyire sérülékeny a régió közlekedése és energiaellátása, ha egyszerre van jelen a szélvihar, a hó és a fagy.