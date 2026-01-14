Csatabárdot csattogtatnak a dánok, sereget telepítenek Grönlandra: vajon Trump megretten-e ettől?

A mai naptól kezdődően Dánia megerősíti katonai jelenlétet Grönlandon – jelentette be szerdán a dán védelmi minisztérium. „Hadgyakorlatok keretében a dán hadsereg a mai naptól fogva alakulatokat és képességeket telepít Grönlandra, így a szigeten és környékén fokozott lesz a katonai jelenlét, ami harci repülőgépeket, hadihajókat és katonákat jelent, beleértve a NATO-szövetségesek erőit is” – állt a tárca közleményében.

Dánia megerősíti katonai jelenlétet Grönlandon / Fotó: Ludovic Marin / AFP

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági célokra hivatkozva szerdán ismételten kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok meg akarja szerezni a Dániához tartozó szigetet, és azt hangoztatta, hogy ebben a NATO-nak is támogatnia kellene Washingtont.

Mette Frederiksen dán kormányfő ugyanakkor azt mondta, Dánia és Grönland is egyértelműen elutasítja ezeket az elképzeléseket. A miniszterelnök úgy vélte, egy Grönland elleni támadás mindennek a végét, legfőképp a NATO végét jelentené.

Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter a szerdai közleményben hangsúlyozta, hogy az Északi-sarkvidék kulcsfontosságú Dánia és sarkköri szövetségesei számára, emiatt erősítik tovább kapacitásaikat a térségben. A tárcavezető szerint 2026-ban olyan hadgyakorlatokat terveznek, amelyek során szövetséges csapatokat fogadnak, harci repülőgépeket telepítenek Grönlandra és környékére, illetve tengeri katonai missziókat hajtanak végre. Felidézte, hogy tavaly is rendeztek hadgyakorlatokat Grönlandon Németország, Franciaország, Svédország és Norvégia részvételével.

Szerdán J. D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter fogadja Dánia és Grönland külügyminiszterét a Fehér Házban.

Grönland nem hagyja magát, szembeszáll Trumppal – egységfront alakul Amerikával szemben

Grönland politikai pártjai egységesek abban, hogy az autonóm terület nem amerikai, nem dán, hanem grönlandi akar lenni, miután Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok „békés” vagy „erőszakos” eszközökkel meg fogja szerezni a hatalmas sarkvidéki szigetet.

A közös közleményt pénteken írta alá az öt grönlandi parlamenti párt: a kormánykoalíciót alkotó négy párt és a sziget Dániától való mielőbbi függetlenségét akaró egyetlen ellenzéki párt, a tavalyi választásokon a szavazatok egynegyedét megszerző Naleraq. A pártok felszólították az Egyesült Államokat, hogy vessen véget a Grönlanddal szembeni tiszteletlenségének.