Hivatalos bejelentés: Amerika és Kanada katonai repülőgépet küld Grönlandra – előre szóltak a dánoknak, mire készüljenek

Az Észak-amerikai Lég- és Űrvédelmi Parancsnokság (NORAD) repülőgépei a közeljövőben érkeznek Grönlandra előre tervezett, rutin jellegű katonai tevékenységek végrehajtása céljából – közölte a parancsnokság.

Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A műveletek az Egyesült Államok, Kanada és a Dán Királyság közötti hosszú távú védelmi együttműködés folytatását szolgálják – áll a NORAD közleményében. A parancsnokság hangsúlyozta, hogy a tevékenységet egyeztették a Dán Királysággal, valamennyi érintett erő rendelkezik a szükséges diplomáciai engedélyekkel, és a Grönlandi vezetést is tájékoztatták a tervezett műveletekről.

A NORAD hozzátette, hogy rutinszerűen hajt végre hasonló műveleteket Észak-Amerika védelmének biztosítására. A bejelentés abban az időszakban érkezik, amikor Donald Trump amerikai elnök ismét kifejezte azon szándékát, hogy az Egyesült Államok megszerezze az ásványkincsekben gazdag, részben autonóm grönlandi terület feletti ellenőrzést, elsősorban nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva.

Trump a héten bejelentette, hogy február 1-jétől 10 százalékos vámot vet ki nyolc európai ország (köztük Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország, Németország, Franciaország, Hollandia és az Egyesült Királyság) árui importjára, ha nem támogatják a Grönland megszerzésére irányuló törekvéseit.

A vám mértéke megállapodás híján június 1-jétől 25 százalékra emelkedne. Trump a norvég Nobel-bizottság tavalyi döntését – amely nem neki ítélte oda a Nobel-békedíjat – említette okként arra, hogy nem érzi többé kötelességének, hogy kizárólag a békére összpontosítson.