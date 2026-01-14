Washingtonban dönthetnek Grönland sorsáról: a szigetország, Dánia és az Egyesült Államok tárgyalóasztalhoz ül

Asztalhoz ül egymással a héten Dánia, Grönland, valamint az Egyesült Államok külügyminisztere. Lokke Rasmussen, Vivian Motzfeldt és Marco Rubio megbeszélésén J.D. Vance amerikai alelnök is részt vesz - derült ki Rasmussen keddi bejelentéséből.

Szerdán a Fehér Házban egyeztet Dánia, Grönland és az Egyesült Államok külügyminisztere a sziget sorsáról / Fotó: Vladimir Potapeknko / Shutterstock

A tárcavezető a sajtónak elmondta, hogy a tárgyalás szerdán lesz a Fehér Házban, továbbá a dán és a grönlandi fél célja, hogy a megbeszéléseket "tárgyalószobába terelje", ahol az érintettek közvetlenül, szemtől-szemben beszélhetnek az ügyben egymással.

Mindeközben Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter bejelentette, január 19-én Brüsszelben egyeztet Mark Rutte NATO-főtitkárral az Északi-sarkvidék biztonsági helyzetéről, a megbeszélésen pedig jelen lesz a grönlandi külügyminiszter is. Elmondta, hogy Koppenhága az utóbbi években prioritásként kezelte a NATO-val történő egyeztetéseket az Észak-atlanti Szerződés jelenlétéről az Északi-sarkvidéken és a régió környékén.

Ugyancsak kedden Johann Wadephul német külügyminiszter - nem sokkal amerikai hivatali partnerével Washingtonban folytatott egyeztetését követően - a sajtónak azt mondta, nem gondolná, hogy az Egyesült Államok katonai akciót tervezne Grönland ügyében, egyúttal üdvözölte a szerdára tervezett amerikai-dán tárgyalást, miközben hangsúlyozta azt is, hogy a Grönlanddal és Dániával kapcsolatos döntéseket az ott élőknek kell meghozniuk.

Leszögezte, hogy a NATO kézzelfogható tervek kidolgozásán igyekszik az Északi-sarkvidék biztonsági helyzetét illetően, amiket az Egyesült Államokkal is meg fog vitatni.

A tárcavezető barátinak és mélynek nevezte beszélgetését Rubióval, kiemelve, hogy mindkét fél tudatában van annak, hogy országaikat szövetséges és baráti viszony köti össze.

Hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államok teljes mértékben szövetségben áll Európával politikai és katonai szempontból a NATO-n belül és elkötelezett a nyugati világban a jog és a szabadság védelme mellett,

illetve arra intette az európai országokat, "ne kérdőjelezzék meg azokat az elkötelezettségeket, amelyeket Washingtonban sem kérdőjeleznek meg", a NATO ötös, a kollektív védelemről szóló cikkelyére utalva, amely kimondja, hogy egy NATO-tagállam elleni fegyveres támadást az összes többi tagállam elleni támadásnak tekintenek.