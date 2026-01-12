Deviza
Grönland
Németország
Svédország

Svédországban elszakadt a cérna: svéd katonákat küldenének Amerika ellen harcolni, hogy Trump ne szerezhesse meg Grönlandot - a kormány próbálja hűteni a kedélyeket

Magdalena Andersson, az S, a svéd szocialista párt vezetője nyitott arra, hogy svéd csapatokat küldjön Grönlandra.
Andor Attila
2026.01.12, 07:05
Frissítve: 2026.01.12, 07:10

A Sälenben megrendezett biztonságpolitikai konferencián az SSU, a svéd szocialista párt ifjúsági tagozata hangsúlyozta, csapatokat akarnak küldeni Grönlandra azzal a céllal, hogy elrettentsék az Egyesült Államokat és Donald Trumpot a sziget katonai átvételétől. Magdalena Andersson, a Szociáldemokrata Párt vezetője üdvözli saját ifjúsági egyesületének javaslatát. 

Grönland
A svéd szocialisták katonákat küldenének Grönlandra / Fotó: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

A kormány álláspontja nem egyértelmű, Maria Malmer Stenergard (M) külügyminiszter az Ekot szombati számának sem kívánt nyilatkozni Grönlandról.

Hangsúlyozta: nem fogok találgatni egy ilyen fejleményről, mert természetesen mindent megteszünk, hogy elkerüljük a kikötést. És ismét, szövetséges országokról beszélünk, és nekünk is szövetségesként kell viszonyulnunk egymáshoz – mondta a Sveriges Rádiónak.

Németország sem mond nemet 

Egy európai országcsoport, élén az Egyesült Királysággal és Németországgal, megvitatja a grönlandi katonai jelenlét terveit, hogy megmutassák Donald Trump amerikai elnöknek, hogy a kontinens komolyan veszi az északi-sarkvidék biztonságát, és hogy megpróbálják elfojtani az amerikai fenyegetéseket, amelyek az önálló dán terület átvételét célozzák.

Németország egy közös NATO-misszió létrehozását fogja javasolni az Északi-sarkvidék védelmére

, állítják a terveket ismerő források. Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke külön is arra sürgette a szövetségeseit, hogy fokozzák biztonsági jelenlétüket az Északi-sarkvidéken, és nemrégiben olyan vezetőkkel kereste meg a kérdést, mint Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár.

Az amerikai rajtaütés Venezuela vezetőjének elfogására ebben a hónapban, valamint a Trump-adminisztráció felerősödött retorikája Grönland esetleges katonai erővel való ellenőrzéséről arra kényszerítette az európai vezetőket, hogy gyorsan kidolgozzanak egy stratégiát. Meg akarják mutatni, hogy Európa és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete kézben tartja a régió biztonságát, miközben megpróbálják aláásni Trump érvelését Grönland elfoglalása mellett – mondták a névtelenséget kérő nyilatkozók.
Johann Wadephul német külügyminiszter ezen a héten találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, ahol Grönland kérdéséről és a NATO szerepéről fog beszélni a régió stabilitásában.
 

Mivel az Arktisz biztonsága egyre fontosabbá válik, az utam során azt is szeretném megvitatni, hogy a NATO-ban – tekintettel Oroszország és Kína régi és új rivalizálására a régióban – hogyan tudjuk a legjobban közösen viselni ezt a felelősséget

 – mondta Wadephul vasárnapi nyilatkozatában. „Ezt közösen szeretnénk megvitatni a NATO-ban.”

