Van egy állami támogatás, amiről alig tudnak a magyarok: havonta majdnem 30 ezer forint, de nem jár mindenkinek – így lehet igényelni

A gyermeknevelési támogatás, ismertebb nevén gyet (korábban főállású anyasági támogatás), egy állami juttatás, amely elsősorban azoknak a családoknak nyújt segítséget, ahol legalább három kiskorú gyermeket nevelnek. Ez a fix összegű ellátás lehetővé teszi, hogy az egyik szülő otthon maradjon a gyerekekkel, miközben a támogatás beleszámít a nyugdíjra jogosító szolgálati időbe – írja a Megtakarítás Gyerekeknek.

A gyetre elsősorban azok a szülők jogosultak, akik legalább három kiskorú gyermeket nevelnek a saját háztartásukban. Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatás nem kizárólag az anyáknak jár: bármelyik szülő igényelheti, legyen az apa vagy anya, amennyiben vállalja a főállású gondozói szerepet.

Ez a forma különösen a nagycsaládosoknak lett kialakítva, ahol a gyermeknevelés intenzív feladat, és az egyik szülő otthon maradása hozzájárul a család stabilitásához. Ugyanakkor nem mindenki fér hozzá automatikusan. A jogosultság kizáró okai között szerepel, ha az igénylő előzetes letartóztatásban van, büntetését tölti, vagy más állami ellátásban részesül, például csecsemőgondozási díjban (csed), gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermekgondozási díjban (gyed) vagy öregségi nyugdíjban.

Továbbá, a támogatás nem jár, ha a gyermek ideiglenesen nevelésbe vett, vagy 30 napnál hosszabb ideig szociális intézményben helyezik el. Egy példa szemlélteti a bonyolultságot: ha egy családban már van három gyermek (mondjuk 4, 6 és 13 évesek), és az anya újabb gyermeket szül, a gyet ideiglenesen megszűnik az újszülött harmadik életévéig, mivel ilyenkor a gyest kell előnyben részesíteni, még ha a nagyobb gyerekek miatt egyébként jogosult lenne a család.

Mennyi pénz jár a gyet keretében?

A gyet összege fix, és nem függ a nevelt gyermekek számától vagy a szülő korábbi jövedelmétől, ami egyrészt egyszerűsíti a rendszert, másrészt korlátozza a támogatás rugalmasságát. 2026-ban az ellátás bruttó összege megegyezik az öregségi nyugdíj minimumával, azaz 28 500 forint. Ebből kötelezően levonásra kerül a 10 százalékos nyugdíjjárulék, így a nettó összeg 25 650 forint havonta.