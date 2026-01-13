Van egy állami támogatás, amiről alig tudnak a magyarok: havonta majdnem 30 ezer forint, de nem jár mindenkinek – így lehet igényelni
A gyermeknevelési támogatás, ismertebb nevén gyet (korábban főállású anyasági támogatás), egy állami juttatás, amely elsősorban azoknak a családoknak nyújt segítséget, ahol legalább három kiskorú gyermeket nevelnek. Ez a fix összegű ellátás lehetővé teszi, hogy az egyik szülő otthon maradjon a gyerekekkel, miközben a támogatás beleszámít a nyugdíjra jogosító szolgálati időbe – írja a Megtakarítás Gyerekeknek.
A gyetre elsősorban azok a szülők jogosultak, akik legalább három kiskorú gyermeket nevelnek a saját háztartásukban. Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatás nem kizárólag az anyáknak jár: bármelyik szülő igényelheti, legyen az apa vagy anya, amennyiben vállalja a főállású gondozói szerepet.
Ez a forma különösen a nagycsaládosoknak lett kialakítva, ahol a gyermeknevelés intenzív feladat, és az egyik szülő otthon maradása hozzájárul a család stabilitásához. Ugyanakkor nem mindenki fér hozzá automatikusan. A jogosultság kizáró okai között szerepel, ha az igénylő előzetes letartóztatásban van, büntetését tölti, vagy más állami ellátásban részesül, például csecsemőgondozási díjban (csed), gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermekgondozási díjban (gyed) vagy öregségi nyugdíjban.
Továbbá, a támogatás nem jár, ha a gyermek ideiglenesen nevelésbe vett, vagy 30 napnál hosszabb ideig szociális intézményben helyezik el. Egy példa szemlélteti a bonyolultságot: ha egy családban már van három gyermek (mondjuk 4, 6 és 13 évesek), és az anya újabb gyermeket szül, a gyet ideiglenesen megszűnik az újszülött harmadik életévéig, mivel ilyenkor a gyest kell előnyben részesíteni, még ha a nagyobb gyerekek miatt egyébként jogosult lenne a család.
Mennyi pénz jár a gyet keretében?
A gyet összege fix, és nem függ a nevelt gyermekek számától vagy a szülő korábbi jövedelmétől, ami egyrészt egyszerűsíti a rendszert, másrészt korlátozza a támogatás rugalmasságát. 2026-ban az ellátás bruttó összege megegyezik az öregségi nyugdíj minimumával, azaz 28 500 forint. Ebből kötelezően levonásra kerül a 10 százalékos nyugdíjjárulék, így a nettó összeg 25 650 forint havonta.
Ez az összeg adómentes, azaz nem kell utána személyi jövedelemadót fizetni. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a gyet nem tekinthető teljes értékű bevételnek, mivel a három vagy több gyermek nevelésével járó költségek – étkezés, ruházat, oktatás és egyéb kiadások – általában jelentősen meghaladják ezt az összeget.
Szakértők szerint ez a támogatás inkább szimbolikus jellegű, és kiegészítő szerepet tölt be a családi pótlék vagy egyéb juttatások mellett, nem pedig önálló megélhetési forrás.
Hogyan lehet igényelni a gyetet?
Az igénylés folyamata viszonylag egyszerű, de igényel némi adminisztrációt. A kérelmet a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján keresztül elektronikusan vagy személyesen a MÁK ügyfélszolgálatain lehet benyújtani. Ehhez szükségesek a személyes okmányok, a gyermekek születési anyakönyvi kivonatai és egyéb igazolások a háztartás összetételéről.
A támogatás a kérelem benyújtását követően visszamenőlegesen is igényelhető, de ajánlott mielőbb elindítani az eljárást a jogosultság kezdetétől. A gyet időtartama a legidősebb gyermek 18. életévének betöltéséig tart, kivéve, ha a családban háromnál több gyermek van – ilyenkor a támogatás a soron következő gyermek nagykorúvá válásáig meghosszabbítható.
Ha az igénylő nem áll munkaviszonyban, és nem regisztrált álláskereső, akkor magánszemélyként kell gondoskodnia az egészség- és nyugdíjbiztosítás fizetéséről, hogy fenntartsa a társadalombiztosítási jogviszonyt, például a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt. A gyet feltételei szigorúak, hogy biztosítsák a támogatás célzott felhasználását.
Alapvető követelmény, hogy legalább három kiskorú gyermek éljen a háztartásban, és közülük a legfiatalabb 3 és 8 év közötti legyen – azaz a legkisebb gyermek már betöltötte a harmadik életévét, de még nem érte el a nyolcadikat. Ez az életkori sáv biztosítja, hogy a támogatás a gyermeknevelés intenzív időszakában nyújtson segítséget.
A támogatás automatikusan megszűnik, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét, vagy ha a fenti életkori feltétel nem teljesül. Kivételt képeznek a nagyobb családok, ahol a gyet a következő gyermekekre is kiterjedhet. A főállású státusz fenntartásához az igénylőnek otthon kell maradnia, de lehetséges mellette részmunkaidős foglalkoztatás (maximum heti 30 óra), vagy teljes mértékben otthonról végezhető távmunka, ami rugalmasságot ad.
Nem jár a támogatás, ha a gyermekek 30 napnál hosszabb ideig intézményi elhelyezésben vannak, vagy ha párhuzamosan más ellátás fut. Továbbá, a munkaadó nem köteles fizetés nélküli szabadságot adni a gyet idejére, ellentétben a gyes vagy gyed esetében.