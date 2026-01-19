Háborús készültség Norvégiában, a hadsereg több ezer polgárt tájékoztat arról, hogy kisajátíthatják a tulajdonukat

Norvégiában várhatóan több ezer állampolgár kap hétfőn hivatalos levelet a hadseregtől, amelyben arról értesítik őket, hogy háború esetén lefoglalhatják otthonaikat, járműveiket, hajóikat és gépeiket.

Norvégiában a hadsereg háború idején igénybe veheti a polgárok otthonait, járműveit, hajóit és gépeit / Fotó: Yauhen Yerchak / SOPA Images / Sip

„A lefoglalások célja az, hogy háborús helyzetben a fegyveres erők hozzáférjenek az ország védelméhez szükséges erőforrásokhoz” – közölte a hadsereg a levélben, amelyet az Euronews látott.

Idén összesen mintegy 13 500 előkészítő lefoglalást terveznek kiadni. A megkeresések egy évig érvényesek, és a 2026-ban kiküldött levelek körülbelül kétharmada korábbi években kiadott értesítések megújítása.

A hadsereg hangsúlyozta, hogy a levelek békeidőben nem járnak tényleges intézkedéssel, kizárólag azt jelzik, hogy konfliktus esetén a tulajdonosok vagyontárgyai igénybe vehetők.

A válságra és háborúra való felkészülés jelentősége az elmúlt években drámaian megnőtt. Norvégia a második világháború óta a legsúlyosabb biztonságpolitikai helyzetben van. Társadalmunknak fel kell készülnie biztonságpolitikai válságokra és a legrosszabb esetben háborúra is

– magyarázta Anders Jernberg, a hadsereg logisztikai szervezetének vezetője. Éppen ezért katonai és polgári téren is jelentős védelmi intézkedéseket tesznek a felkészülésre.

Norvégia, a NATO egyik alapító tagja, az elmúlt években jelentősen megerősítette védelmi képességeit. A skandináv ország tengeri határral, valamint 198 kilométer hosszú szárazföldi határral rendelkezik Oroszországgal a távoli északi térségben.

Repedezik a világrend, Európa sodródik a háború felé?

Az orosz–ukrán háború 2022-es fokozódása óta egyre több hang szólal fel Európa biztonságának növelése mellett. A kelet- és kelet-közép-európai országok a történelmükből kifolyólag jól tudják, hogy Oroszország mekkora veszélyt jelenthet rájuk nézve.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára decemberben beszélt arról, hogy egy hajszálon múlott az orosz–EU háború: Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanis kijelentette, ha a befagyasztott orosz pénzt elveszi Brüsszel, akkor az azt jelenti, hogy Európa hadat üzen neki. A veszély pedig nem múlt el, sőt, az évtized végén ukrán területekről indulhatnak támadások Moszkva ellen.