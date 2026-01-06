Hó alá került és megbénult Hollandia, hazaküldik a dolgozókat, akadozik az európai repülés, elázott a pápa vízkereszti áldása
Éltek már meg az európai országok emlékezetes zavarokat a havazás miatt, de hogy ilyen kiterjedt problémával szembesüljön a kontintens, mint a napokban, arra nehéz példát felidézni. A bajokról számos országból érkeznek jelentések az Egyesült Királyságtól a Balkánig, a földi és a légiközlekedés is akadozik, Hollandiában az autópályák és a víziközlekedés karbantartásáért felelős állami vállalat, a Rijkswaterstaat arra szólította fel az embereket, hogy ne induljanak munkába, dolgozzanak otthonról.
Hollandiával kezdve, a De Telegraaf összefoglalója szerint – ez a fő anyaguk – az egész ország területén sárga riasztás van érvényben a hó és a fagy miatt kialakult csúszós útviszonyok miatt, és a hét hátralévő részében újabb – vizes – havazásra és ónos esőre számítanak.
- Az NS vasúttársaság vonatai délelőtt 10 óráig nem közlekedtek. A vonatforgalom azóta újraindult, de fennakadásokkal.
- A havazás és a csúszós körülmények már a reggeli csúcsforgalomban több tucat közúti balesetet és műszaki meghibásodást okoztak.
- A schipholi repülőtéren kedden több mint 400 járatot töröltek. Hétfőn több mint 500 járatot kellett törölni. Amszterdamban öt napja tart a közlekedési káosz, több mint 2500 járatot töröltek, gépek órákig gurulnak a betonon mielőtt felszállhatank – ezt a Business Insider írja.
Havazás a Brit-szigeteken: bezárt iskolák, súlyos közlekedési zavarok – a vihar neve Goretti
A Csatorna túloldaláról már hétfőn délután ezt jelentette a The Guardian:
- Az Egyesült Királyság egyes részein iskolák százai zártak be, és járatokat töröltek, a havazáskomoly fennakadásokat okoz.
- Narancssárga riasztás van érvényben a hó miatt Skócia egyes területein, a sárga riasztás hó és jég miatt az Egyesült Királyság nagy részére kiterjed. Shetlandon, Orkney-n, a Nyugati-szigeteken, Aberdeenshire-ben, valamint Moray számos településén hétfőn bezártak az iskolák. Több repülőjáratot töröltek, és számos vasúti járaton tapasztalhatók fennakadások.
- Az érintett térségekben jelentős havazásra és közlekedési zavarokra kell számítani: a skóciai felföldön található Loch Glascarnoch térségében 34 centiméteres hótakarót mértek, míg Aberdeenshire-ben Dyce és Sutherlandben Altnaharra térségében 27 centiméter hó hullott – közölte a Met Office. A hivatal arra figyelmeztetett, hogy vidéki közösségek elszigetelődhetnek, mivel az alacsonyabban fekvő területeken további 10 centiméter, a magasabban fekvő vidékeken pedig 20–30 centiméter hó is felhalmozódhat.
Kedden a The Telegraph azt jelenti: új sárga riasztást adtak ki Anglia nagy részére, többek között Sheffieldre, Peterborough-ra, Bathra és Worcesterre, valamint Wales jelentős részére csütörtök este 6 órától péntek délig. Az előrejelzők arra figyelmeztettek, hogy a vihar „nagy valószínűséggel jelentős havazást hoz, amely fennakadásokat és nehéz közlekedési körülményeket okoz”.
A lakosságot arra is felkészítették, hogy közúti, vasúti és légi közlekedési zavarokra, valamint áramszünetekre kell számítani, amelyek vidéki közösségeket el is szigetelhetnek.
A vihart a francia meteorológiai szolgálat, a Météo France, Goretti névre keresztelte. Viharokat akkor neveznek el, ha várhatóan szükségessé teszik a narancssárga vagy a piros riasztást, tehát komoly a helyzet.
Franciaország: a hó és ónos eső után a fagy okoz gondot, nem járnak a buszok
A Météo-France reggel 10 órakor azt közölte: véget ért a hó és az ónos eső miatti narancssárga riasztás a 26 érintett megyében. Az előrejelző szerint a „havazási eseményt” követő „fagyos időszak” továbbra is „elég jelentős marad ahhoz, hogy közlekedési nehézségeket okozzon”, miközben Franciaország szinte teljes területe továbbra is sárga riasztás alatt áll – írja a Le Monde.
Párizsban és a három belső elővárosi megyében (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne és Hauts-de-Seine) az autóbuszok 25 százaléka közlekedik – közölte az Île-de-France Mobilités (IDFM). Az Île-de-France régió más területein, Essonne, Yvelines, Val-d’Oise és Seine-et-Marne megyékben egyáltalán nem járnak buszok. A buszjáratok fokozatosan indulnak újra, amint az útviszonyok lehetővé teszik.
A délnyugat-franciaországi Landes régióban a hatóságok három halálos balesetről számoltak be, míg legalább két ember halt meg a Párizs környéki Île-de-France régióban, ahol a havazás hétfőn hatalmas közlekedési dugókat okozott, ezért a hatóságok kitiltották a teherautókat az utakról – ezt az AP jelenti.
Párizs kedden vastag hótakaróra ébredt híres tetőin és nevezetességein, és azok a gyerekek, akiknek az iskolái nem tudtak tanítást tartani, váratlan szünnapnak örülhettek. A légi utasok kevésbé voltak elégedettek, mivel az erős havazás miatt Franciaország északi és nyugati részén hat repülőteret kellett bezárni.
Elázott a pápa vízkereszti áldása, hó és fekete jég vonta be a Balkánt
Rómában a Szent Péter tér kedden csak részben telt meg Leó pápa vízkereszti áldására, amelyet a Szent Péter-bazilika loggiájáról mondott el. Itt nem a hó okoz gondot, hanem a hetek óta ömló eső, az összegyűlt néhányezer ember színes esernyők alatt hallgatta az áldást. Roberto Gualtieri polgármester kedden elrendelte: korlátozzák a belépést a parkokba és olyan területekre, ahol fák kidőlése vagy áradás veszélye áll fenn.
Az északabbra fekvő Bologna ezzel szemben a hóból kapott, de itt a hópornak örültek a Dolomitok síelői, ugyanakkor az előrejelzések szerint a következő napokban fagy várható az ország északi és középső részében.
A balkáni országokon erős havazás és heves esőzések söpörtek végig, a folyókat megduzzasztva, közlekedési problémákat, áram-, illetve vízellátási fennakadásokat okozva. Bosznia fővárosában, Szarajevóban hétfőn egy nő életét meghalt, mert egy hóval borított faág a fejére zuhant. Szerbia nyugati részében több önkormányzat rendkívüli intézkedéseket vezetett be a rossz időjárás miatt.
A szerb hatóságok arra figyelmeztették az autósokat, hogy különösen óvatosak legyenek, mivel sokan indultak útnak a síközpontok felé, illetve az ortodox karácsony (szerdán) és a közelgő hétvége miatt. Fekete jég akadályozta meg az autók tovább haladását, és sok járművet félreállásra kényszerített a Szarajevó fölött emelkedő Bjelašnica-hegy felé vezető úton kedd reggel. A fekete jég (black ice) nagyon vékony, átlátszó jégréteg, amely az útfelületen, járdákon vagy hidakon alakul ki, és szinte láthatatlan, ezért különösen veszélyes.
Erős szél és viharos tengerek ostromolták az Adriai-tenger partvidékét Horvátországban és Montenegróban. A viharban a tenger elárasztotta a déli montenegrói Ada Bojana üdülőházait – jelenti az AP.
