Havazás: ez most tényleg kemény lehet, készen áll a TEK – kijött, mikor rendelnek el iskolaszünetet
Szilveszter éjjel megérkezett a hó a nyugati országrészbe, a mostani havazás sokak emlékezetében idézi fel az 1987-es nagy havazás napjait, amikor az ország jelentős része a hó fogságába esett – írja a Kemma.hu.
A lap azt írja, hogy
1987 januárjában egyetlen egy nap alatt 30–40 centiméter hó esett, mindezt viharos szél és tartós, mínusz tíz fok alatti hideg kísérte.
A lap emlékeztet, hogy a havazás ismét komoly figyelmet igényel. Január 5-ére, hétfő délutánra országszerte újabb havazást ígérnek.
A Köpönyeg közölte, hogy késő estére szinte országos havazás lehet, ugyanakkor a délkeleti országrészben eső, havas eső lehet a csapadékforma.
Az északias szél megélénkül. Fagypont körül alakul a hőmérséklet, így a lehulló hó több helyen megmarad. Havas, latyakos útszakaszokra kell készülni.
Az építési és közlekedési miniszter vasárnap közölte: forródrót indult a közlekedőknek. Lázár János azt írta, hogy a tömegközlekedők a facebook.com/Mavinform1, az autósok pedig a facebook.com/MagyarKozut felületen kaphatnak friss információkat az utak állapotáról.
A politikus a posztjában úgy fogalmazott, hogy „Indulás előtt tájékozódjanak, és csak akkor induljanak útnak, ha feltétlenül szükséges!” Lázár János hétfőn reggel azt írta, hogy felkészültek a téli időjárásra.
Bevethetik a TEK-et, fel kell készülni mindenre
A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények között történő feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra: a katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a Terrorelhárítási Központ speciális járművei, az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők - tájékoztatta a Belügyminisztérium (BM) hétfőn az MTI-t.
Közleményük szerint a Belügyminisztérium felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal a Magyar Honvédség különleges képességeinek alkalmazhatóságáról. A tárca felkérte az Országos Polgárőr Szövetséget a fokozott feladatellátásra.
A belügyminiszter az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) fenntartása alá tartozó egészségügyi intézményekben elrendelte az aggregátorok és a szünetmentes tápegységek soron kívüli próbaüzemét a kritikus egységek - különösen a súlyos sérülteket és életveszélyes állapotú betegeket gyógyító osztályok - működőképességének egy esetleges áramkimaradás esetén történő biztosítása érdekében - írták.
A BM közölte: valamennyi oktatási intézményben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése. Amennyiben a fűtés meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendel el.
A hajléktalanellátás intézményrendszerének kihasználtsága országosan 81,7, a fővárosban 78,7 százalék. Senkinek nem kell az éjszakát az utcán tölteni. A diszpécserszolgálatok 0-24 órában fogadják a hívásokat a bajba jutottak megsegítése céljából - írták.
A Belügyminisztérium ajánlja, hogy mindenki kísérje fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat (https://met.hu/), az aktuális útviszonyokat (https://utinform.hu/), a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ https://katasztrofavedelem.hu/37/vesz).
A tárca felhívta arra is a figyelmet, hogy az emberek figyeljenek az egyedül élő idős hozzátartozóikra, szomszédjaikra, fogyatékossággal élőkre, segítsék mindennapi életvitelüket, továbbá közlekedjenek körültekintően, az út- és látási viszonyoknak megfelelően.
Leesett egy kis hó, a magyar áramáraknak annyi
A Világgazdaság arról is írt, hogy idegesen reagálnak a villamos energia elszámolóárai a magyar áramtőzsdén a beálló hidegre és a hóra. A hirtelen megugrott áramigény kiugró árakat szült.
A kereslet erősödése szintén látható a HUPX grafikonjain, igaz, az energiaigény napszakfüggő volta egyébként is tudott. Ahogyan az is, hogy ha túl nagy az energiamixben az időjárás-, illetve napszakfüggő termelés súlya, az kifejezetten káros az energiapiac egyensúlyára nézve. Közvetve akár energiabiztonsági kockázatot is jelenthet.
A hazaiaknál nem jártak jobban a többi európai nettó áramimportőr ország áramvásárlói sem. Például a földrészen meghatározó, németországi EPEX tőzsdén is a magyarországihoz hasonló ívet ír le az elszámolóár görbéje.