Havazás: ez most tényleg kemény lehet, készen áll a TEK – kijött, mikor rendelnek el iskolaszünetet

Szilveszter éjjel megérkezett a hó a nyugati országrészbe, a mostani havazás sokak emlékezetében idézi fel az 1987-es nagy havazás napjait, amikor az ország jelentős része a hó fogságába esett – írja a Kemma.hu.

Újra kemény havazás érkezik / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A lap azt írja, hogy

1987 januárjában egyetlen egy nap alatt 30–40 centiméter hó esett, mindezt viharos szél és tartós, mínusz tíz fok alatti hideg kísérte.

A lap emlékeztet, hogy a havazás ismét komoly figyelmet igényel. Január 5-ére, hétfő délutánra országszerte újabb havazást ígérnek.

A Köpönyeg közölte, hogy késő estére szinte országos havazás lehet, ugyanakkor a délkeleti országrészben eső, havas eső lehet a csapadékforma.

Az északias szél megélénkül. Fagypont körül alakul a hőmérséklet, így a lehulló hó több helyen megmarad. Havas, latyakos útszakaszokra kell készülni.

Az építési és közlekedési miniszter vasárnap közölte: forródrót indult a közlekedőknek. Lázár János azt írta, hogy a tömegközlekedők a facebook.com/Mavinform1, az autósok pedig a facebook.com/MagyarKozut felületen kaphatnak friss információkat az utak állapotáról.

A politikus a posztjában úgy fogalmazott, hogy „Indulás előtt tájékozódjanak, és csak akkor induljanak útnak, ha feltétlenül szükséges!” Lázár János hétfőn reggel azt írta, hogy felkészültek a téli időjárásra.

Bevethetik a TEK-et, fel kell készülni mindenre

A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények között történő feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra: a katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a Terrorelhárítási Központ speciális járművei, az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők - tájékoztatta a Belügyminisztérium (BM) hétfőn az MTI-t.

Közleményük szerint a Belügyminisztérium felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal a Magyar Honvédség különleges képességeinek alkalmazhatóságáról. A tárca felkérte az Országos Polgárőr Szövetséget a fokozott feladatellátásra.

A belügyminiszter az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) fenntartása alá tartozó egészségügyi intézményekben elrendelte az aggregátorok és a szünetmentes tápegységek soron kívüli próbaüzemét a kritikus egységek - különösen a súlyos sérülteket és életveszélyes állapotú betegeket gyógyító osztályok - működőképességének egy esetleges áramkimaradás esetén történő biztosítása érdekében - írták.