Havazás országszerte: megbénult a közlekedés több útszakaszon, késnek a vonatok és a buszok – folyamatosan frissülő anyagunkban beszámolunk a legfontosabb történésekről

A héten további részében is kitart a kiadó havazás az időjárás-előrejelzések szerint. A tartós hideg és a bőséges havazás embert és állatot is próbára tesz.

A havazás országszerte fennakadásokat okoz a közlekedésben / Fotó: Varga György

Folyamatosan frissülő cikkünkben beszámolunk arról, hogy szerdán az országban hogyan alakul a hóhelyzet: milyen hatással van az élet több területére, például az utakon hol és milyen lezárások, torlaszok alakulnak ki, valamint a magyar kormány és a rendkívüli helyzetre létrehozott Operatív Törzs milyen intézkedéseket jelent be.

Frissítés 10:08

Átmenetileg bizonyára, de megnehezül a tájékozódás, ugyanis leállt az utiform.hu weboldal.

Frissítés 10:04

Teljes kapacitással, a meghatározott prioritási rendben halad a hóeltakarítás Budapesten, ennek megfelelően előbb-utóbb mindenhova odaérnek a hókotrók, az elsőbbség a közösségi közlekedésé - írta Karácsony Gergely szerdán a Facebook-oldalán. A főpolgármester kiemelte, hogy a rég nem látott havazás a szokottnál is több feladatot jelent, egyben megköszönte a Budapest-család dolgozóinak a megfeszített, éjjel-nappal tartó munkát.

A reggeli jelentés szerint a főutak és buszvonalak járhatók, van, ahol még kicsit havasabb, van, ahol latyakos, de mind járható - közölte.

Karácsony Gergely azt írta: a Budapesti Közlekedési Központnál (BKK) a villamosváltók eltömődése okoz helyenként "sziszifuszi" munkát és átmeneti fennakadásokat, ezen is folyamatosan dolgoznak, "mindenki maximális erőfeszítéssel teszi a dolgát".

Frissítés 9:14

Az Operatív Törzs ülése után sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a Hungaromet tájékoztatása szerint

kedd délután-éjszaka helyenként 20-25 centiméteres friss hóréteg keletkezett az eddigi 5-10 centiméteres hórétegre, így van, ahol 30-35 centiméteres.

Keleten akár 5-10 centiméteres havazás várható szerda első felében.

Délután és az este folyamán harmadik hóhullám érkezés, elsősorban délen.

Elzárt település nincs az országban.

Összesen 654 tűzoltó 152 járművel dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, amiben önkéntes szervezetek is részt vesznek. A tűzoltókat jellemzően közutakon elakadt autókhoz riasztották. Az M1-esen nagy torlódások alakultak ki szabálytalanul előző kamionok miatt. Az Operatív Törzs mindenkit kér, hogy tartsa be a KRESZ szabályait.