Havazás országszerte: megbénult a közlekedés több útszakaszon, késnek a vonatok és a buszok – folyamatosan frissülő anyagunkban beszámolunk a legfontosabb történésekről
A héten további részében is kitart a kiadó havazás az időjárás-előrejelzések szerint. A tartós hideg és a bőséges havazás embert és állatot is próbára tesz.
Folyamatosan frissülő cikkünkben beszámolunk arról, hogy szerdán az országban hogyan alakul a hóhelyzet: milyen hatással van az élet több területére, például az utakon hol és milyen lezárások, torlaszok alakulnak ki, valamint a magyar kormány és a rendkívüli helyzetre létrehozott Operatív Törzs milyen intézkedéseket jelent be.
Frissítés 10:08
Átmenetileg bizonyára, de megnehezül a tájékozódás, ugyanis leállt az utiform.hu weboldal.
Frissítés 10:04
Teljes kapacitással, a meghatározott prioritási rendben halad a hóeltakarítás Budapesten, ennek megfelelően előbb-utóbb mindenhova odaérnek a hókotrók, az elsőbbség a közösségi közlekedésé - írta Karácsony Gergely szerdán a Facebook-oldalán. A főpolgármester kiemelte, hogy a rég nem látott havazás a szokottnál is több feladatot jelent, egyben megköszönte a Budapest-család dolgozóinak a megfeszített, éjjel-nappal tartó munkát.
A reggeli jelentés szerint a főutak és buszvonalak járhatók, van, ahol még kicsit havasabb, van, ahol latyakos, de mind járható - közölte.
Karácsony Gergely azt írta: a Budapesti Közlekedési Központnál (BKK) a villamosváltók eltömődése okoz helyenként "sziszifuszi" munkát és átmeneti fennakadásokat, ezen is folyamatosan dolgoznak, "mindenki maximális erőfeszítéssel teszi a dolgát".
Frissítés 9:14
Az Operatív Törzs ülése után sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a Hungaromet tájékoztatása szerint
kedd délután-éjszaka helyenként 20-25 centiméteres friss hóréteg keletkezett az eddigi 5-10 centiméteres hórétegre, így van, ahol 30-35 centiméteres.
Keleten akár 5-10 centiméteres havazás várható szerda első felében.
Délután és az este folyamán harmadik hóhullám érkezés, elsősorban délen.
Elzárt település nincs az országban.
Összesen 654 tűzoltó 152 járművel dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, amiben önkéntes szervezetek is részt vesznek. A tűzoltókat jellemzően közutakon elakadt autókhoz riasztották. Az M1-esen nagy torlódások alakultak ki szabálytalanul előző kamionok miatt. Az Operatív Törzs mindenkit kér, hogy tartsa be a KRESZ szabályait.
Aki teheti, inkább ne induljon útnak, ha mégis, akkor legyen nagyon elővigyázatos és például takarítsa le az egész autót, mert egy intenzívebb fékezésnél az autó tetején található vastag hóréteg előrebukik.
A TEK és Honvédség is készen áll a beavatkozásra, ezeket átcsoportosították a leginkább havazás érintette területekre.
Jó hír, hogy tegnaphoz képes 10 százalékkal kevesebb mentőkivonulás történt, azaz a lakosság figyelt az óvaintésekre.
A tájékoztatás szerint
valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet megoldásán.
Az Operatív Törzs az önkormányzatokat is erre kéri. Több esetben előfordult, hogy közintézményeket nem lehetett megközelíteni, mert a városvezetés elmulasztotta az utak megtisztítását.
A korcsolyázók figyelmét felhívták, hogy téli sportoláshoz vastag jég kialakulásához tartósan mínusz 10 fok kell, így csak ott szabad korcsolyázni, ahol hivatalosan megmérték a jégvastagságát és engedélyezték a vízen való sportolást.
Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár szerda reggel 8 órától elrendelte a vöröskódot a szociális szférában, ami azt jelenti, hogy az elsődleges feladat az élet védelme.
Innentől kezdve minden szociális intézmény köteles fogadni a hajléktalan vagy olyan embereket, akik bajba jutottak a hideg miatt. Senkinek nem kell fedél nélkül töltenie az éjszakát.
Az államtitkár mindenkit arra kért, hogy figyeljenek egymásra és a segítségre szoruló honfitársát ne hagyja cserben. A lakosság külön diszpécserszolgálaton jelentheti be a problémát 0-24 órában.
A vöröskód visszavonásig érvényes.
Frissítés 9:08
Az Útinform tájékoztatása szerint elakadt kamionok miatt jelenleg is jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között. Budapest felé a 60-56 km között, Hegyeshalom irányába a 48-52 km között időről időre kamionmentés miatt áll a forgalom. A jelentős forgalom miatt az M1-es autópályán lévő kocsisor visszatorlódik az M0-s autóútra. Az M0-s autóúton jelenleg 4-5 km hosszan torlódnak a járművek, megnövekedett menetidőre kell számítani.
Mindkét irányban több km-es a torlódás. Sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó.
A rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán. Biatorbágytól Bicskéig, a 19-37 km között Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható.
Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Tata és Bicske között szintén jelentős a torlódás. Aki teheti az 1-es főúton kerüljön!
Az M0-s autóúton az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 31-es km-nél lévő Budapest, Kecskemét, Szeged csomópont lehajtó ágán egy kamion ütközött személyautóval. Torlódik a forgalom.
Az M25-ös autóúton egy személygépjármű szalagkorlátnak csapódott. A 2-es km-nél a forgalom csak a belső sávon halad az Eger felé vezető oldalon.
Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 151-es km-nél az M30-as autópálya csomópontjánál. Egy sávot lezártak.
Az M7-es autópálya Letenye fel vezető oldalán, a 224-es km-nél lévő Becsehely csomópont lehajtóágán egy teherautó keresztbe fordult, ezért jelenleg nem lehet lehajtani a csomópontban.
A 12-es főúton, Zebegény térségében egy kamion megcsúszott és keresztbe fordult a főúton. A 21-es km-nél megállt a forgalom.
A 4-es főúton Nyírtass és Pátroha között egy személyautó ütközött teherautóval. A 306-os km-nél a forgalmat megállították az érintett útszakaszon.
Komárom-Esztergom vármegyében, Szárliget térségében, a Biatorbágy-Tatabánya összekötő úton, Szárliget térségében egy busz megcsúszott az úton, ezért megállították a forgalmat a 31-es km-nél.
Frissítés 8:40
Lázár János építésügyi és közekedési miniszter friss információkkal jelentkezett a havazás közlekedési hatásairól szerda reggel a facebookos oldalán.
Az utakkal kapcsolatban a tárcavezető azt jelentette, hogy a gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint M1-es, M7-es, M5-ös, M6-os, M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás, de folyamatosan úton vannak a gépek. Az M43-as autópályán és az M85-ös, M86-os autóúton sónedves a burkolat. A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos. A látási viszonyok az időjárásnak megfelelően korlátozottak lehetnek.
Folyamatos a védekezés a Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban csaknem 85 ezer tonna útszórósó, és több mint 2 millió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. Ezt egészítik ki a további, regionális vállalatok kapacitásai.
Január 5. hétfő 0 órától a Magyar Közút 25 715 tonna sót és 1 075 563 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 7 836 tonna sót és 894 427 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.
A vasút helyzetével kapcsolatban a miniszter arról számolt be, hogy a váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított. A vonatközlekedésben az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul.
- Hétfő reggel Gyékényesen a GYSEV kezelésében volt jelentős zavar, a váltók tisztítása nem biztosított, az arra küldött személyzet közúti baleset okozta torlódás miatt nem jutott el a helyszínre.
- Rákospalota-Újpesten váltóállítási gondok miatt a Veresegyházán át Vácig közlekedő vonatok csak Rákospalota-Újpest állomásig közlekednek, és onnan fordulnak, az utasoknak így másik szerelvénybe kell átszállni.
- A Kőbánya-Kispest és Lajosmizse vonalon és a Szolnok és Hatvan közötti vonalon váltóállítási gondok jelentősebb késéseket okoztak.
- A Hatvan és Somoskőújfalu közötti vonalon váltóállítási gond miatt az 5817 és 5827-es vonatok elmaradtak.
A miniszter igyekezett megnyugtatni a közlekedőket, hogy minden vonalon, ha lassabban is, de a közlekedés biztosított.
A helyközi buszos közlekedés azonban jelentős terhelés alatt áll Lázár János beszámolója szerint.
A buszjáratok továbbra sem lélegezhetnek fel: jellemzően az ország teljes területén (15-60 perc) késéssel közlekednek, illetve egyes esetekben bizonyos településeket nem érintenek a járatok. Indulás előtt mindenképp tájékozódjanak a MÁV+ alkalmazásban!
A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik – zárta információdömpingjét a közlekedési miniszter.
