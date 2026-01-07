Felhívást tett közzé az E.ON – az ügyfelek segítségét kéri a szolgáltató a nagy hidegben, rég nem tapasztalt mínuszok csapnak le Magyarországra
Az elhúzódó hideg időjárás és a várható további havazások miatt az E.ON Hungária csoport elhalasztja a nagyobb, tervezett üzemszüneteket, ha nincs szükség azonnali beavatkozásra. A társaság a havazás és a hideg idején is fokozott készültséggel dolgozik a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartásán – közölte az E.ON szerdán az MTI-vel.
Jelezték, a halaszthatatlan, az üzembiztonságot közvetlenül szolgáló tervezett munkálatokat elvégzik a későbbi, váratlan meghibásodások megelőzése érdekében. A közlemény szerint a száraz hidegben hulló porhó közvetlenül nem tett kárt a vezetékekben, a szélsőséges időjárás azonban tartogathat meglepetéseket. Ezért a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető vállalatcsoport igyekszik a lehető legkörültekintőbben felkészülni: szerelői téli munkavégzésre alkalmas eszközökkel dolgoznak, fokozott készültségben.
Több mint ezer szakember áll készenlétben, hogy a nap 24 órájában felügyelje a hálózatot.
A rendkívüli hidegben mindenki több áramot használ. A hatalmas terhelés miatt néha a védelmi rendszerek automatikusan lekapcsolnak.
Az ügyfelek is sokat segíthetnek az áramszünetek megelőzésében. Így javasolják egyenletes meleget tartani a lakásban, kerülve a termosztát gyakori állítgatását, a nagyobb fogyasztású gépek (mosógép, mosogatógép) nappali használatát.
Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy
üzemzavar esetén a kritikus intézmények, így például a kórházak ellátása minden esetben elsőbbséget élvez.
Az E.ON Hungária csoport folyamatos hálózatfejlesztéseivel hosszú távon is azon dolgozik, hogy az időjárásból és a fogyasztási szokásokból adódó szélsőségeket egyre rugalmasabban kezelje. A tervezett munkák átütemezésében érintett ügyfeleket a megszokott tájékoztatási csatornákon keresztül értesíti a vállalatcsoport.
Nem kegyelmez a fagy Magyarországnak, jön a mínusz 18 fok
Csütörtökön nyugat felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és a középső országrészben kisüt a nap, miközben keleten és északkeleten a nap első felében még havazhat. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, ezért hófúvás kialakulására továbbra is számítani kell. A reggeli órákban általában mínusz 11 és mínusz 4 fok közötti hideg várható, de a derült,
szélcsendes délnyugati tájakon akár mínusz 18 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
Pénteken ismét megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé alakulhat ki csapadék, amely havazás, havas eső, eső vagy akár ónos eső formájában is jelentkezhet. Szombaton a csapadék fokozatosan megszűnik, északon több órára kisüthet a nap, miközben hajnalban mínusz 11 és mínusz 3, napközben mínusz 7 és plusz 2 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Pintér Sándor részletes beszámolót tett le a miniszterelnök elé
Az országban továbbra sincs elzárt település, és a közműszolgáltatások mindenhol zavartalanul működnek – hangzott el az operatív törzs szerdai tájékoztatóján Budapesten. Jelenleg egyetlen útszakasz van lezárva Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Gesztelynél, de a település más irányból megközelíthető.
A hó eltakarításán és az utak síkosságmentesítésén országszerte 747 munkagép dolgozik,
miközben a katasztrófavédelem szerda délutánig közel 200 műszaki mentést hajtott végre, elsősorban elakadt vagy balesetet szenvedett járművek miatt.
Az M1-es autópályán továbbra is jelentős torlódások nehezítik a közlekedést Biatorbágy és Tatabánya között, ezért a hatóságok azt javasolják, hogy aki teheti, kerülje el ezt az útszakaszt. A mentőszolgálat több mint kétezer esetben avatkozott be, a kórházak működése zavartalan, a sürgősségi osztályok és a készletek is megfelelők.
A honvédség több mint ezer fővel és speciális járművekkel áll készenlétben, miközben a meteorológiai előrejelzések újabb havazást és komoly éjszakai lehűlést valószínűsítenek. A rendőrség és a polgárőrség fokozott figyelmet fordít az idősek és az egyedül élők védelmére, valamint a „Füst a kéményben” program keretében a kihűlés megelőzésére.
A héten még velünk marad a hó
A hét további részében is kitartó, kiadós havazás várható az előrejelzések szerint, miközben a tartós hideg komoly terhelést jelent a mindennapokban. Az országban több helyen okoz fennakadást a közlekedés, az operatív törzs pedig folyamatosan frissíti a hóhelyzetről szóló tájékoztatást. A katasztrófavédelem külön felhívta a figyelmet a befagyott vizek veszélyeire:
a jégre csak megfelelő vastagság (legalább 10 centiméter), jó látási viszonyok és biztonságos körülmények mellett szabad menni.
Az Útinform szerint több gyorsforgalmi szakaszon latyakos, hókásás a burkolat, az M1-esen és az M0-son időszakosan jelentős torlódások alakultak ki, a vasúton pedig váltóhibák lassították a közlekedést. A hatóságok azt kérik, hogy aki bajba jutott embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívót, és lehetőleg mindenki csak a kijelölt helyeken tartózkodjon a jégen.