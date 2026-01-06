Operatív törzs: zavartalanul működik az ország a hó és a hideg ellenére

Az áram-, a gáz-, a víz- és a szemétszállítási szolgáltatások megfelelően működnek, sehol sincs fennakadás, elzárt település nincs az országban és lezárt út sincs – jelentette ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője, Mukics Dániel budapesti sajtótájékoztatóján, amelyen arról is beszámolt, hogy reggel Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével az operatív törzs megtartotta első ülését.

Teljes kapacitással dolgoznak a közútkezelők, a katasztrófavédelem, a mentők és a hatóságok a havazás miatt / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

Mukics alezredes közölte: a meteorológiai előrejelzések értelmében még néhány napig biztosan rendkívüli téli időjárásra kell számítani, nem kizárt, hogy mínusz 15 fokkal is szembe kell nézni, és a déli országrészben kedd délutántól kezdődően akár 20 centimétert meghaladó friss hó is hullhat.

Hangsúlyozta: az áram-, a gáz-, a víz- és a szemétszállítási szolgáltatások megfelelően működnek, sehol sincs fennakadás. Közölte: elzárt település sehol sincs az országban, és lezárt út sincs. Hétfőn napközben és az éjszaka folyamán öt utat kellett ideiglenesen lezárni árokba borult, úton keresztbe fordult járművek műszaki mentése miatt, de már mindenhol járhatók az utak.

Ismertette: áramkimaradás sehol sincs, hétfőn 475 fogyasztási helyen volt rövid időre áramszünet, jellemzően letört faágak, kidőlt fák miatt, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig egy villanyoszlopnak ütköző autó miatt 30 fogyasztási helyen szünetelt néhány óráig az áramszolgáltatás.

Leszögezte: a szolgáltatók részéről ezernél több ember áll készenlétben az ellátási zavarok megoldására, akik munkáját szükség esetén, például kidőlt fáknál a tűzoltók segítik. Felhívta a figyelmet arra: ha közműszolgáltatás kiesése miatt huzamosabb időre fűthetetlenné válnának lakóingatlanok, a katasztrófavédelem a társszervekkel közösen melegedőbuszokat biztosít, és gondoskodik az emberek melegedőhelyre szállításáról.

Közel 170 tűzoltói beavatkozásra volt szükség

A szóvivő tájékoztatása szerint a havazás kezdete óta 168 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, 7 esetben kidőlt fa, 161 esetben közlekedési balesetnél műszaki mentés miatt. A nap 24 órájában csaknem kétezer tűzoltó áll készenlétben ötszáz járművel, és ha kell, létszámuk szolgálatszervezéssel növelhető.