havazás
időjárás
miniszteri biztos

Elrendelik szombaton az iskolaszünetet? Igazságtalan rendszerről posztolt a miniszteri biztos – egyre többen állnak be mögé

Régen nem látott havazás érte az országot. A hóhelyzet miatt felmerült, hogy a 10-ei szombat ne legyen munkanap, és ne kelljen iskolába se menni.
VG
2026.01.07., 11:55
Fotó: Új Néplap

Az idei év munkarendje összességében kiegyensúlyozottnak mondható: 2026-ban többször is lehet hosszabb pihenéssel számolni, ugyanakkor ezért cserébe három alkalommal hatnapos munkahetet kell vállalni. 

hóhelyzet
A hóhelyzet miatt elrendelik szombaton az iskolaszünetet? / Fotó: Mészáros János / Új Néplap

A tapasztalatok szerint ezek az időszakok nemcsak a munkavállalók terhelését növelik, hanem a termelésszervezést és a szolgáltatások működését is próbára teszik. Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy január 2. péntek hivatalosan pihenőnap volt, amelyet  január 10-én, szombaton kell ledolgozni.

Ez ellen szólalt fel most a miniszteri biztos. 

Január 10. szombat ne legyen munkanap, ne kelljen iskolába se menni a hóhelyzetre való tekintettel

 – írta szerda reggel Király Nóra a Facebookon

Az országgyűlési képviselő, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos úgy fogalmazott, hogy az elképzelés igazságtalan, hogy „egy téli szünet alatt lévő napot miért kell bepótolni utólag.” A politikus posztja alatt több támogató komment is érkezett.

Korábban azt is írta, hogy nagyon régen nem volt ilyen nagy hó, mint most, és ki tudja, mikor lesz legközelebb. Ezért azt is javasolta, hogy a következő napokban vegyék a pedagógusok „egy kicsit lazábban a tanítást, és engedjék/vigyék ki minél többet a gyerekeket a szabadba”.

A HungaroMet közlése szerint szerdán keleten várható jelentős havazás, csütörtök reggelig további 10-20 centiméter friss hó várható. 

A Köpönyeg.hu szerint nyugat felől beborul az ég, és szórványosan várható havazás, ami mellett az ország délnyugati tájain fagyott eső, ónos eső is eshet. Rendkívül hideg lesz, hiszen az Alföldön akár –20 fokos fagy is lehet. Délután is marad a csikorgó hideg: –10 és 0 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szombaton erősen felhős, több helyen ködös idő várható zúzmarával és hószállingózással. Reggel –10, délután –2 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap hidegfront érkezik erős északi széllel, hófúvásokkal. A Duna-Tisza-közén egy összeáramlás mentén többfelé várható hózápor, havazás. Reggel –10, délután –4 fok valószínű.

Mikor rendelhető el rendkívüli iskolabezárás?

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az elmúlt évek egyik legkeményebb tele érkezett meg Magyarországra, komoly fennakadásokat okozva a közlekedésben és a mindennapokban. A rendkívüli időjárás miatt felmerült az iskolabezárás lehetősége, megszólalt a belügyminisztérium is

A minisztérium azt közölte, hogy amennyiben az iskolák fűtése meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendelhet el.

A Tima Endre Általános Iskola hivatalos közösségi oldalán tette közzé tájékoztatását szerdán reggel. A Kemma cikke szerint az intézmény a rendkívüli hóhelyzetre való tekintettel arra kérte a szülőket, hogy a biztonság érdekében ne induljanak útnak a gyerekekkel.

A szárligeti iskola felügyeletet biztosított, tehát nem zárt be teljesen, ugyanakkor a közlekedési viszonyok miatt az otthon maradást javasolta.

A Tatabányai Tankerületi Központ szakmai vezetője, dr. Takács Ádám a Kemma.hu-t arról tájékoztatta, hogy nem áll fenn olyan körülmény, amely indokolná a rendkívüli tanítási szünet hivatalos elrendelését.

Folyamatosan frissülő cikkünkben beszámolunk arról, hogy szerdán az országban hogyan alakul a hóhelyzet: milyen hatással van az élet több területére, például az utakon hol és milyen lezárások, torlaszok alakulnak ki, valamint a magyar kormány és a rendkívüli helyzetre létrehozott operatív törzs milyen intézkedéseket jelent be.

