Elrendelik szombaton az iskolaszünetet? Igazságtalan rendszerről posztolt a miniszteri biztos – egyre többen állnak be mögé

Az idei év munkarendje összességében kiegyensúlyozottnak mondható: 2026-ban többször is lehet hosszabb pihenéssel számolni, ugyanakkor ezért cserébe három alkalommal hatnapos munkahetet kell vállalni.

A hóhelyzet miatt elrendelik szombaton az iskolaszünetet? / Fotó: Mészáros János / Új Néplap

A tapasztalatok szerint ezek az időszakok nemcsak a munkavállalók terhelését növelik, hanem a termelésszervezést és a szolgáltatások működését is próbára teszik. Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy január 2. péntek hivatalosan pihenőnap volt, amelyet január 10-én, szombaton kell ledolgozni.

Ez ellen szólalt fel most a miniszteri biztos.

Január 10. szombat ne legyen munkanap, ne kelljen iskolába se menni a hóhelyzetre való tekintettel

– írta szerda reggel Király Nóra a Facebookon.

Az országgyűlési képviselő, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos úgy fogalmazott, hogy az elképzelés igazságtalan, hogy „egy téli szünet alatt lévő napot miért kell bepótolni utólag.” A politikus posztja alatt több támogató komment is érkezett.

Korábban azt is írta, hogy nagyon régen nem volt ilyen nagy hó, mint most, és ki tudja, mikor lesz legközelebb. Ezért azt is javasolta, hogy a következő napokban vegyék a pedagógusok „egy kicsit lazábban a tanítást, és engedjék/vigyék ki minél többet a gyerekeket a szabadba”.

A HungaroMet közlése szerint szerdán keleten várható jelentős havazás, csütörtök reggelig további 10-20 centiméter friss hó várható.

A Köpönyeg.hu szerint nyugat felől beborul az ég, és szórványosan várható havazás, ami mellett az ország délnyugati tájain fagyott eső, ónos eső is eshet. Rendkívül hideg lesz, hiszen az Alföldön akár –20 fokos fagy is lehet. Délután is marad a csikorgó hideg: –10 és 0 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szombaton erősen felhős, több helyen ködös idő várható zúzmarával és hószállingózással. Reggel –10, délután –2 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap hidegfront érkezik erős északi széllel, hófúvásokkal. A Duna-Tisza-közén egy összeáramlás mentén többfelé várható hózápor, havazás. Reggel –10, délután –4 fok valószínű.