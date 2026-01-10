Súlyos tízezrekbe kerülhet a lustaság: ezt mindenki elfelejti a hólapátolásnál!
Szinte mindenkit érint valahogyan a hóhelyzet: az emberek havat lapátolnak a járdáról, a kocsibejáróról, sokan még a közelben lévő buszmegállókat is megtisztítják a hótól – írja a Haon. Nemes Imre ügyvéd szerint ugyan sokan gondolják úgy, hogy ez az önkormányzat feladata, ám a legtöbb esetben az ingatlantulajdonost terheli az ezzel kapcsolatos felelősség, a hóeltakarítás elmaradása pedig súlyos következményekkel is járhat.
Nemes Imre ügyvéd kiemelte, általános szabály, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartásáról.
Ha az utcában nincs járda, úgy a ház előtti, közterülethez tartozó területsávot kell rendben tartani a kerítéstől/telekhatártól számított egy méter szélességben, zöldsáv esetén pedig egészen az úttestig terjedően.
Ez nemcsak a hó eltakarítását jelenti, hanem a csúszásmentesítést is, sőt, ide tartozik a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításának kötelezettsége is.
A helyi önkormányzatok ezeket az előírásokat gyakran pontosítják vagy tovább szigorítják: Debrecenben például az 1/2021. számú önkormányzati rendelet írja elő, hogy az éjjel hullott havat legkésőbb reggel 8 óráig, az ezt követően keletkezett hótakarót pedig 10 órán belül el kell takarítani. A rendelet azt is rögzíti, hogy a síkosságmentesítés kizárólag környezetkímélő anyagokkal végezhető el, illetve hogy tilos a havat csapadékvíznyelőkre gyűjteni – fogalmazott.
Hozzátette: a jogszabályok ebből a szempontból nem tesznek különbséget családi ház és társasház között, az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterület tisztán tartásáról mindkét esetben gondoskodni kell.
Többlakásos épület esetén nem a lakók, hanem a társasház vagy szövetkezeti ház felel a ház előtti járda síkosságmentesítéséért, csúszásmentesítéséért.
Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget az említett kötelezettségeinek, az önkormányzat felszólíthatja a hóeltakarításra, de előfordulhat az is, hogy az adott önkormányzati rendelet alapján bírságot szabnak ki a mulasztó személyre – mutatott rá Nemes Imre.
És a szomszéd elé mehet?
Többekben felmerül a kérdés, hogy vajon a hó eltakarítása során nem gond-e, ha a havat a szomszéd járdájára, kocsibeállóhelyére lapátolja át.
Ezzel a kérdéssel összefüggésben figyelembe kell venni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:23. §-ában rögzített, úgynevezett szomszédjogi generálklauzulát, amely alapján a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. Ez azt jelenti, hogy
természetesen tilos a havat a szomszéd ingatlanra vagy az ahhoz kapcsolódó járdára lapátolni.
Arra kell törekedni, hogy a keletkezett „hókupacok” senkit ne zavarjanak, így lehetőség szerint olyan helyen kell összegyűjteni a havat, ahol az sem a szomszédok, sem a járókelők, a járművek közlekedését nem akadályozza
– tájékoztatott Nemes Imre.
Aláhúzta, a fentiek megsértése esetén akár még bírság kiszabása is elképzelhető, ha az adott település idevonatkozó önkormányzati rendeletei ezt lehetővé teszik, vagy egy ezzel összefüggő szomszédjogi vitában ilyen határozat születik. Ennek elkerülése érdekében mindenképpen szükséges odafigyelni a megfelelő, a szomszédok zavarásával nem járó hóeltakarításra.