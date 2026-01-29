Deviza
EUR/HUF380,95 +0,15% USD/HUF318,88 +0,45% GBP/HUF439,95 +0,22% CHF/HUF415,11 +0,08% PLN/HUF90,63 +0,22% RON/HUF74,76 +0,2% CZK/HUF15,67 +0,14% EUR/HUF380,95 +0,15% USD/HUF318,88 +0,45% GBP/HUF439,95 +0,22% CHF/HUF415,11 +0,08% PLN/HUF90,63 +0,22% RON/HUF74,76 +0,2% CZK/HUF15,67 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 691,83 +0,34% MTELEKOM2 000 0% MOL3 910 +1,53% OTP40 400 +0,12% RICHTER10 830 +0,18% OPUS551 -0,73% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS168 +0,89% WABERERS5 300 0% BUMIX10 254,42 +0,1% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 719,45 +0,77% BUX128 691,83 +0,34% MTELEKOM2 000 0% MOL3 910 +1,53% OTP40 400 +0,12% RICHTER10 830 +0,18% OPUS551 -0,73% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS168 +0,89% WABERERS5 300 0% BUMIX10 254,42 +0,1% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 719,45 +0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
haderőfejlesztés
honvédség
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
fegyverpénz

Nagy összeggel ismeri el a honvédség munkáját a kormány – ekkor érkezik a hathavi fegyverpénz

Január utolsó napján érkezik a hathavi fegyverpénz. A kormány szeretné elismerni a honvédség szolgálatát és folyamatos készenlétben végzett munkáját.
VG/MTI
2026.01.29, 13:01
Frissítve: 2026.01.29, 13:18

A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint január utolsó munkanapján, január 30-án fizetik ki az arra jogosult katonáknak a hat havi illetményüknek megfelelő fegyverpénzt. A kormány döntése értelmében, 2026-ban 80 ezer fegyveres – köztük a katonák is – kap fegyverpénzt. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, szeretnék elismerni a katonák szolgálatát, a folyamatos készenlétben végzett munkájukat, valamint azt a felelősségteljes helytállást, amelyet a honvédelem minden területén nap mint nap tanúsítanak.

honvédség hadsereg hadiipar védelmi
Sokan örülhetnek a hathavi fegyverpénznek a honvédségnél / Fotó: Katona Tibor

A tárcavezető kiemelte, hogy a Magyar Kormány már 2024 októberében jelezte: idén ismét biztosítja a hat havi illetménynek megfelelő juttatást, hasonlóan a 2022 februárjában első alkalommal kifizetett fegyverpénzhez.

A 712/2021. (XII. 20.) kormányrendelet alapján a honvédelmi szervezetek – beleértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot és a rendelkezési állományúakat, így a más szervnél szolgálókat, katonai ügyészeket, katonai bírákat is – hivatásos és szerződéses állományú katonái egyaránt jogosultak a juttatásra. Újdonságként 2026-tól a honvéd tisztjelöltek is megkapják a fegyverpénzt.

A szolgálati juttatás összege a hathavi alapilletménnyel vagy egyedi illetménnyel egyezik meg. Azok jogosultak rá, akik szolgálati viszonya 2025. december 31-én fennállt, valamint azok is, akiknek szolgálati viszonya 2025 során szolgálatellátással összefüggő sérülés vagy megbetegedés miatt szűnt meg. A kormányrendelet meghatározza a fegyverpénzre való jogosultságot kizáró okokat is.

Nemcsak egyszeri juttatásban gondolkodik a honvédelmi miniszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf tájékoztatás szerint a támogatás nem csupán egyszeri anyagi juttatás, hanem a szolgálat társadalmi megbecsülésének megerősítése is. A katonák áldozatos szolgálata, a kiképzések során tanúsított fegyelem, valamint a nemzetközi missziókban és hazai feladatokban nyújtott helytállás nélkülözhetetlen hazánk biztonsága szempontjából.

Nemcsak a tárcavezető beszélt erről. Csütörtökön kormányzati sajtótájékoztatót, közismert kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ezen Vitályos Eszter kormányszóvivő is kiemelte, hogy holnap, január 30-án fizetik ki a jogosult katonáknak a hathavi illetményt, azaz fegyverpénzt

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu