Felszólította a vállalkozásokat a főváros, hogy már határidő előtt fizessék be az adót, mert csak így szavatolható Budapest működése
A városvezetés pénteken felszólította a Budapesten gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat, hogy lehetőség szerint február elejéig teljesítsék iparűzésiadó-kötelezettségüket, mivel csak a korai befizetésekkel lehet biztosítani a közszolgáltatások zavartalan működését, és elkerülni, hogy csődbe menjen a főváros.
A Fővárosi Közgyűlés határozata értelmében a Budapesten gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat felkérik, hogy lehetőség szerint ne várják meg az iparűzési adó hivatalos határidejét, hanem február elején teljesítsék befizetési kötelezettségüket.
Az adó korai befizetése közvetlenül javítja a város likviditását, csökkenti a kényszerű áthidaló megoldások szükségességét, és biztosítja a közlekedés, városüzemeltetés és más alapvető szolgáltatások zavartalan működését.
Az iparűzési adó Budapest legfontosabb saját bevétele. Nem csupán jogszabályi kötelezettségről van szó: a befizetés a város fenntartható működéséhez szükséges közös felelősségvállalás.
Azok a vállalkozások, amelyek a főváros infrastruktúráját és gazdasági környezetét használják, a korai IPA-befizetéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapest élhető, versenyképes és működőképes maradjon.
Az iparűzési adó nélkül csődbe mehet Budapest
A közelmúltban a város likviditási helyzete érzékeny kérdéssé vált. Január végén a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be a Fővárosi Önkormányzat ellen, miután a főváros elmulasztotta a 2026-os szolidaritási hozzájárulás első részletének befizetését. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a kötelezettségek mindenkit egyformán érintenek, és a törvények alól senki sem mentesül. Az eset rámutat, hogy a város gazdasági stabilitása és fizetési képessége mindenki együttműködésén múlik.
A témát tovább árnyalja az önkormányzati rendszer közelgő választások utáni átalakításának lehetősége. Navracsics Tibor a kormány részéről jelezte, hogy a 2026-os választások után a helyi önkormányzati rendszerben változások várhatók, ami újabb bizonytalansági tényezőként jelenik meg a főváros pénzügyi tervezésében.
A főváros felhívása ezért nem pusztán pénzügyi kérdés: az iparűzési adó korai befizetésén múlhat az, hogy csődbe megy-e Budapest.
A fenntartható működés és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása minden gazdasági szereplő aktív közreműködésén múlik. A főváros arra kéri a vállalkozásokat, hogy legyenek partnerek ebben, és járuljanak hozzá a város hosszú távú stabilitásához.
Nem úszta meg Karácsony Gergely, elfogyott a Magyar Államkincstár türelme: inkasszálták a főváros számláját – „Nem áll a törvények felett”
Nagy Márton közölte: a fővárosnak január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét, de ezt elmulasztotta. Ezért a Magyar Államkincstár a mai napon hatósági inkasszót nyújtott be.