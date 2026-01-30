Deviza
EUR/HUF381,1 +0,15% USD/HUF320,72 +0,87% GBP/HUF440,14 +0,22% CHF/HUF416,15 +0,04% PLN/HUF90,51 +0,04% RON/HUF74,8 +0,2% CZK/HUF15,66 +0,13% EUR/HUF381,1 +0,15% USD/HUF320,72 +0,87% GBP/HUF440,14 +0,22% CHF/HUF416,15 +0,04% PLN/HUF90,51 +0,04% RON/HUF74,8 +0,2% CZK/HUF15,66 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 831,58 +0,74% MTELEKOM1 998 +1,42% MOL3 930 +0,72% OTP40 540 +0,72% RICHTER10 770 +1,51% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,32% AUTOWALLIS163 -1,51% WABERERS5 380 0% BUMIX10 217,92 -0,69% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 675,59 -0,38% BUX128 831,58 +0,74% MTELEKOM1 998 +1,42% MOL3 930 +0,72% OTP40 540 +0,72% RICHTER10 770 +1,51% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,32% AUTOWALLIS163 -1,51% WABERERS5 380 0% BUMIX10 217,92 -0,69% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 675,59 -0,38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iparűzési adó
Karácsony Gergely
Budapest Városháza
Fővárosi Közgyűlés
likviditás
csőd

Felszólította a vállalkozásokat a főváros, hogy már határidő előtt fizessék be az adót, mert csak így szavatolható Budapest működése

A főváros felszólította a vállalkozókat, hogy ne várják meg a határidőt. Budapest likviditása és a közszolgáltatások zavartalan működése a vállalkozások idejében történő iparűzésiadó-befizetésén múlik.
VG
2026.01.30, 16:26
Frissítve: 2026.01.30, 18:02

A városvezetés pénteken felszólította a Budapesten gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat, hogy lehetőség szerint február elejéig teljesítsék iparűzésiadó-kötelezettségüket, mivel csak a korai befizetésekkel lehet biztosítani a közszolgáltatások zavartalan működését, és elkerülni, hogy csődbe menjen a főváros.

KARÁCSONY Gergely iparűzési adó
Karácsony városvezetése a vállalkozóknak könyörög, mivel Budapest likviditása és a közszolgáltatások zavartalan működése az idejében befizetett iparűzési adón múlik / Fotó: Balogh Zoltán / MTI 

A Fővárosi Közgyűlés határozata értelmében a Budapesten gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat felkérik, hogy lehetőség szerint ne várják meg az iparűzési adó hivatalos határidejét, hanem február elején teljesítsék befizetési kötelezettségüket. 

Az adó korai befizetése közvetlenül javítja a város likviditását, csökkenti a kényszerű áthidaló megoldások szükségességét, és biztosítja a közlekedés, városüzemeltetés és más alapvető szolgáltatások zavartalan működését.

Az iparűzési adó Budapest legfontosabb saját bevétele. Nem csupán jogszabályi kötelezettségről van szó: a befizetés a város fenntartható működéséhez szükséges közös felelősségvállalás.

Azok a vállalkozások, amelyek a főváros infrastruktúráját és gazdasági környezetét használják, a korai IPA-befizetéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapest élhető, versenyképes és működőképes maradjon.

 

Az iparűzési adó nélkül csődbe mehet Budapest

A közelmúltban a város likviditási helyzete érzékeny kérdéssé vált. Január végén a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be a Fővárosi Önkormányzat ellen, miután a főváros elmulasztotta a 2026-os szolidaritási hozzájárulás első részletének befizetését. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a kötelezettségek mindenkit egyformán érintenek, és a törvények alól senki sem mentesül. Az eset rámutat, hogy a város gazdasági stabilitása és fizetési képessége mindenki együttműködésén múlik.

A témát tovább árnyalja az önkormányzati rendszer közelgő választások utáni átalakításának lehetősége. Navracsics Tibor a kormány részéről jelezte, hogy a 2026-os választások után a helyi önkormányzati rendszerben változások várhatók, ami újabb bizonytalansági tényezőként jelenik meg a főváros pénzügyi tervezésében.

A főváros felhívása ezért nem pusztán pénzügyi kérdés: az iparűzési adó korai befizetésén múlhat az, hogy csődbe megy-e Budapest. 

A fenntartható működés és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása minden gazdasági szereplő aktív közreműködésén múlik. A főváros arra kéri a vállalkozásokat, hogy legyenek partnerek ebben, és járuljanak hozzá a város hosszú távú stabilitásához.

Nem úszta meg Karácsony Gergely, elfogyott a Magyar Államkincstár türelme: inkasszálták a főváros számláját – „Nem áll a törvények felett”

Nagy Márton közölte: a fővárosnak január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét, de ezt elmulasztotta. Ezért a Magyar Államkincstár a mai napon hatósági inkasszót nyújtott be.

 

 

Országszerte

Országszerte
1107 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu