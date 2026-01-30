Felszólította a vállalkozásokat a főváros, hogy már határidő előtt fizessék be az adót, mert csak így szavatolható Budapest működése

A városvezetés pénteken felszólította a Budapesten gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat, hogy lehetőség szerint február elejéig teljesítsék iparűzésiadó-kötelezettségüket, mivel csak a korai befizetésekkel lehet biztosítani a közszolgáltatások zavartalan működését, és elkerülni, hogy csődbe menjen a főváros.

Karácsony városvezetése a vállalkozóknak könyörög, mivel Budapest likviditása és a közszolgáltatások zavartalan működése az idejében befizetett iparűzési adón múlik / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A Fővárosi Közgyűlés határozata értelmében a Budapesten gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat felkérik, hogy lehetőség szerint ne várják meg az iparűzési adó hivatalos határidejét, hanem február elején teljesítsék befizetési kötelezettségüket.

Az adó korai befizetése közvetlenül javítja a város likviditását, csökkenti a kényszerű áthidaló megoldások szükségességét, és biztosítja a közlekedés, városüzemeltetés és más alapvető szolgáltatások zavartalan működését.

Az iparűzési adó Budapest legfontosabb saját bevétele. Nem csupán jogszabályi kötelezettségről van szó: a befizetés a város fenntartható működéséhez szükséges közös felelősségvállalás.

Azok a vállalkozások, amelyek a főváros infrastruktúráját és gazdasági környezetét használják, a korai IPA-befizetéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapest élhető, versenyképes és működőképes maradjon.

Az iparűzési adó nélkül csődbe mehet Budapest

A közelmúltban a város likviditási helyzete érzékeny kérdéssé vált. Január végén a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be a Fővárosi Önkormányzat ellen, miután a főváros elmulasztotta a 2026-os szolidaritási hozzájárulás első részletének befizetését. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a kötelezettségek mindenkit egyformán érintenek, és a törvények alól senki sem mentesül. Az eset rámutat, hogy a város gazdasági stabilitása és fizetési képessége mindenki együttműködésén múlik.

A témát tovább árnyalja az önkormányzati rendszer közelgő választások utáni átalakításának lehetősége. Navracsics Tibor a kormány részéről jelezte, hogy a 2026-os választások után a helyi önkormányzati rendszerben változások várhatók, ami újabb bizonytalansági tényezőként jelenik meg a főváros pénzügyi tervezésében.

A főváros felhívása ezért nem pusztán pénzügyi kérdés: az iparűzési adó korai befizetésén múlhat az, hogy csődbe megy-e Budapest.

A fenntartható működés és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása minden gazdasági szereplő aktív közreműködésén múlik. A főváros arra kéri a vállalkozásokat, hogy legyenek partnerek ebben, és járuljanak hozzá a város hosszú távú stabilitásához.