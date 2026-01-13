Donald Trump: Hatalmas árat fizetnek a gyilkosok, úton van a segítség Iránba!

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kedden egy közösségi médiás bejegyzésben közvetlenül fordult az iráni tüntetők felé, bátorítva őket a folytatódó tiltakozásra. A posztban a „MIGA” (Make Iran Great Again) kifejezést használta, utalva saját korábbi politikai szlogenjére – egyértelműen kifejezi támogatását a tüntetők iránt, miközben éles kritikát fogalmaz meg az iráni hatóságok erőszakos fellépése ellen.

Fotó: AFP

Bejelentette továbbá, hogy felfüggeszti az iráni tisztviselőkkel folytatott találkozókat, amíg a tüntetők elleni erőszak meg nem szűnik, és utalt arra, hogy külső segítség érkezhet, bár ennek részletei nem ismertek. A bejegyzés hátterében az Iránban zajló tüntetések állnak, amelyek 2025 decemberben kezdődtek Teheránban.

Eleinte a súlyos gazdasági válság – magas infláció, a riál drasztikus leértékelődése, üzemanyag- és áramhiány – miatt mentek az utcára a tiltakozók. A megmozdulások azóta országossá váltak, mind a 31 tartományban zajlanak, és a követelések gyorsan politikai jellegűvé váltak: sok tüntető a teokratikus rendszer megdöntését, a rezsim bukását követeli, egyesek a perzsa uralkodó fiának a visszatérését szorgalmazzák.

Az elmúlt hetekben a hatóságok egyre keményebb eszközökkel léptek fel: éles lőszerrel, könnygázzal, tömeges letartóztatásokkal próbálják elfojtani a megmozdulásokat, miközben leállították a teljes internet- és távközlési rendszert. Emberi jogi szervezetek szerint a halálos áldozatok száma több százra, egyes jelentések szerint akár több ezerre rúg.

Az iráni vezetés a nyugati hatalmak, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael beavatkozását okolja a zavargásokért, miközben kormánypárti tüntetéseket szervez. Ez Egyesült Államok korábban már szankciókat vezetett be, és a Fehér Ház jelezte, hogy nem zárja ki a katonai opciókat sem, ha a tüntetők elleni erőszak folytatódik.

Vámokat már bejelentett Trump

Donald Trump abhéten bejelentette, hogy 25 százalékos vámot vezetett be azokra az országokra, amelyek kereskednek Iránnal. Az intézkedésről egyelőre kevés részletet lehet tudni, de a vámok tovább komplikálják a helyzetet, mivel Teherán olyan országokkal áll leginkább kapcsolatban, amelyek valamilyen szempontból fontosak Washingtonnak is.