Irán most nagyon ideges: érkezik a 100 ezer tonnás amerikai anyahajó, vadászgépekkel van tele – videón a félelmetes USS Abraham Lincoln
Az Egyesült Államok jelentős katonai erőket vezényel a Közel-Keletre, köztük egy repülőgép-hordozó csapásmérő csoportot, miközben Donald Trump elnök nyilvánosan a katonai eszkaláció elkerüléséről beszél Iránnal kapcsolatban. A lépések időzítése újra felveti a kérdést: puszta elrettentésről van szó, vagy egy esetleges beavatkozás előkészítéséről.
A Reutersnek több amerikai tisztviselő is megerősítette: a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó, több romboló és harci repülőgép napokon belül megérkezik a Közel-Kelet térségébe. Az egységek az ázsiai-csendes-óceáni térségből indultak el, miután az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség jelentősen fokozódott az iráni tüntetések véres leverése miatt.
Egy amerikai forrás szerint további légvédelmi rendszerek telepítése is napirenden van. Szakértők hangsúlyozzák: az amerikai csapatlétszám növelése ilyen helyzetekben nem feltétlenül támadó szándékú, sokszor pusztán elrettentő és védelmi célokat szolgál.
Készülődik az iráni beavatkozás?
A mostani lépések azonban érzékeny időszakban történnek. Tavaly nyáron az Egyesült Államok hasonló katonai felvonulást hajtott végre, amelyet végül 2025 júniusában Irán nukleáris létesítményei elleni légicsapások követtek. Washington később nyíltan jelezte: a támadás előkészítését sikerült titokban tartani.
Trump az elmúlt hetekben többször is katonai beavatkozással fenyegette Iránt a tüntetők halálos áldozatai miatt, ám a demonstrációk intenzitása csökkent, az elnök hangneme pedig mérséklődött. Figyelme részben más geopolitikai ügyekre, például Grönland kérdésére terelődött.
Davosban, a Világgazdasági Fórumon Trump kijelentette: reméli, hogy nem lesz szükség újabb amerikai katonai akcióra Irán ellen. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy Teherán nukleáris programja továbbra is vörös vonal.
Nem lehet nukleáris fegyverük
– fogalmazott. Hozzátette: ha Irán újraindítja a programot, az Egyesült Államok ismét cselekedni fog.
Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) már legalább hét hónapja nem tudta ellenőrizni Irán magasan dúsított uránkészleteit, holott saját iránymutatása szerint erre havonta kellene sort keríteni.
Iránnak jelentést kellene benyújtania arról, mi történt az amerikai csapásokkal sújtott létesítményekben tárolt nukleáris anyagokkal. Az érintett készlet mintegy 440,9 kilogramm, akár 60 százalékos dúsítású uránt tartalmazott, ami már közel van a fegyverminőségű szinthez. A NAÜ becslése szerint ez az anyagmennyiség további dúsítással akár tíz nukleáris robbanófej előállítására is elegendő lehetne.
Közben továbbra sem világos, hogy az iráni tiltakozások újra fellángolnak-e.
A demonstrációk december 28-án indultak Teheránban, kezdetben gazdasági okokból, majd gyorsan országos méretűvé váltak.
Az Egyesült Államokban működő HRANA jogvédő szervezet eddig 4 519, zavargásokhoz köthető halálesetet erősített meg, köztük 4 251 tüntetőét. Egy iráni tisztviselő ezzel szemben azt közölte: a hivatalosan megerősített halottak száma meghaladja az 5 000 főt, köztük mintegy 500 biztonsági erőhöz tartozó személyt.
A katonai erők mozgása és Trump enyhülő retorikája együtt egyértelmű, de kettős üzenetet hordoz: Washington nyitva hagyja a diplomácia lehetőségét, miközben nem hajlandó lemondani az erő demonstrálásáról. A Közel-Kelet így ismét egy olyan sakkjátszma színterévé válik, ahol minden lépésnek súlyos következményei lehetnek.
