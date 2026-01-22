Irán most nagyon ideges: érkezik a 100 ezer tonnás amerikai anyahajó, vadászgépekkel van tele – videón a félelmetes USS Abraham Lincoln

Az Egyesült Államok jelentős katonai erőket vezényel a Közel-Keletre, köztük egy repülőgép-hordozó csapásmérő csoportot, miközben Donald Trump elnök nyilvánosan a katonai eszkaláció elkerüléséről beszél Iránnal kapcsolatban. A lépések időzítése újra felveti a kérdést: puszta elrettentésről van szó, vagy egy esetleges beavatkozás előkészítéséről.

Miközben Donald Trump reményét fejezi ki, hogy nem lesz szükség újabb katonai beavatkozásra Irán ellen, amerikai hadihajók és vadászgépek már úton vannak a Közel-Keletre / Fotó: AFP

A Reutersnek több amerikai tisztviselő is megerősítette: a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó, több romboló és harci repülőgép napokon belül megérkezik a Közel-Kelet térségébe. Az egységek az ázsiai-csendes-óceáni térségből indultak el, miután az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség jelentősen fokozódott az iráni tüntetések véres leverése miatt.

Egy amerikai forrás szerint további légvédelmi rendszerek telepítése is napirenden van. Szakértők hangsúlyozzák: az amerikai csapatlétszám növelése ilyen helyzetekben nem feltétlenül támadó szándékú, sokszor pusztán elrettentő és védelmi célokat szolgál.

Készülődik az iráni beavatkozás?

A mostani lépések azonban érzékeny időszakban történnek. Tavaly nyáron az Egyesült Államok hasonló katonai felvonulást hajtott végre, amelyet végül 2025 júniusában Irán nukleáris létesítményei elleni légicsapások követtek. Washington később nyíltan jelezte: a támadás előkészítését sikerült titokban tartani.

Trump az elmúlt hetekben többször is katonai beavatkozással fenyegette Iránt a tüntetők halálos áldozatai miatt, ám a demonstrációk intenzitása csökkent, az elnök hangneme pedig mérséklődött. Figyelme részben más geopolitikai ügyekre, például Grönland kérdésére terelődött.

Davosban, a Világgazdasági Fórumon Trump kijelentette: reméli, hogy nem lesz szükség újabb amerikai katonai akcióra Irán ellen. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy Teherán nukleáris programja továbbra is vörös vonal.

Nem lehet nukleáris fegyverük

– fogalmazott. Hozzátette: ha Irán újraindítja a programot, az Egyesült Államok ismét cselekedni fog.

Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) már legalább hét hónapja nem tudta ellenőrizni Irán magasan dúsított uránkészleteit, holott saját iránymutatása szerint erre havonta kellene sort keríteni.