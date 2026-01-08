Deviza
EUR/HUF385,06 +0,12% USD/HUF330,25 +0,23% GBP/HUF443,85 +0,09% CHF/HUF413,22 +0,08% PLN/HUF91,42 +0,03% RON/HUF75,71 +0,14% CZK/HUF15,85 +0,06% EUR/HUF385,06 +0,12% USD/HUF330,25 +0,23% GBP/HUF443,85 +0,09% CHF/HUF413,22 +0,08% PLN/HUF91,42 +0,03% RON/HUF75,71 +0,14% CZK/HUF15,85 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 909,58 -0,56% MTELEKOM1 840 +0,11% MOL3 112 -1,83% OTP36 800 -0,67% RICHTER10 280 +0,78% OPUS546 +0,92% ANY7 380 +3,65% AUTOWALLIS149,5 -1,32% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 165,35 +0,16% CETOP4 057,98 -0,88% CETOP NTR2 542,24 -0,88% BUX115 909,58 -0,56% MTELEKOM1 840 +0,11% MOL3 112 -1,83% OTP36 800 -0,67% RICHTER10 280 +0,78% OPUS546 +0,92% ANY7 380 +3,65% AUTOWALLIS149,5 -1,32% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 165,35 +0,16% CETOP4 057,98 -0,88% CETOP NTR2 542,24 -0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
havazás
Zala vármegye
időjárás

Itt a döntés: bezárnak az első iskolák Magyarországon az ítéletidő miatt – online oktatásra állnak át

A Zalaegerszegi Törvényszék a honlapján azt közölte, hogy pénteken és a szombati munkanapon a zalai bíróságok csak általános ügyeletet tartanak, az ezekre a napokra kitűzött tárgyalásokat más időpontra helyezik át. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum jelezte: intézményeikben pénteken és szombaton online oktatásra állnak át, a diákok ne induljanak el az iskolába.
VG/MTI
2026.01.08, 21:51
Frissítve: 2026.01.08, 21:51

Felhívást adott ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt; a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.

Itt a döntés: bezárnak az első iskolák Magyarországon az ítéletidő miatt – online oktatásra állnak át iskola
Fotó: Varga György

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján arra figyelmeztetett, hogy péntekre az akár többórás ónos eső miatt a HungaroMet másodfokú riasztást adott ki, ezért aki teheti, autóval ne induljon útnak a csapadékos területeken.

A Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntekre várható extrém időjárási körülmények miatt csütörtökön kiadott közleményében azt írta: "a hóeltakarításban, baleset-megelőzésben érintett szervezetek felkészültek a veszélyek elhárítására, folyamatosan együttműködnek azok csökkentése érdekében". 

A lakosság számára óvintézkedéseket javasolnak, illetve odafigyelést kérnek az idősekre, egyedül élőkre. A Zalaegerszegi Törvényszék a honlapján azt közölte, hogy pénteken és a szombati munkanapon a zalai bíróságok csak általános ügyeletet tartanak, az ezekre a napokra kitűzött tárgyalásokat más időpontra helyezik át.

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum jelezte: intézményeikben pénteken és szombaton online oktatásra állnak át, a diákok ne induljanak el az iskolába.

Közleményt adott ki a Belügyminisztérium a hóhelyzet miatt: rendkívüli oktatási szünetet rendelhetnek el az iskolák igazgatói

A Belügyminisztérium közleményben tisztázta a jogszabályi kereteket. Eszerint nem automatikus az iskolák bezárása havazás vagy hideg idő esetén. Amennyiben az iskolák fűtése meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendelhet el.

A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta: jelenleg valamennyi oktatási intézményben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése, így országos szintű rendkívüli tanítási szünetről egyelőre nincs szó.

Szánkóhiányt hozott a havazás, felpörgött a téli árucikkek forgalma

Vélhetően kevesek által várt fejleményt okozott a magyarországi kiskereskedelemben a több napon át tartó havazás: több kereskedőnél kimerültek a készletek számos téli árucikkből, így például a téli szabadidős elfoglaltságoknál nélkülözhetetlen szánkóból, valamint hólapátokból is. De a szánkók mellett fogyóban vannak a téli ruházati termékek is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu