Itt a döntés: bezárnak az első iskolák Magyarországon az ítéletidő miatt – online oktatásra állnak át

Felhívást adott ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt; a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.

Fotó: Varga György

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján arra figyelmeztetett, hogy péntekre az akár többórás ónos eső miatt a HungaroMet másodfokú riasztást adott ki, ezért aki teheti, autóval ne induljon útnak a csapadékos területeken.

A Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntekre várható extrém időjárási körülmények miatt csütörtökön kiadott közleményében azt írta: "a hóeltakarításban, baleset-megelőzésben érintett szervezetek felkészültek a veszélyek elhárítására, folyamatosan együttműködnek azok csökkentése érdekében".

A lakosság számára óvintézkedéseket javasolnak, illetve odafigyelést kérnek az idősekre, egyedül élőkre. A Zalaegerszegi Törvényszék a honlapján azt közölte, hogy pénteken és a szombati munkanapon a zalai bíróságok csak általános ügyeletet tartanak, az ezekre a napokra kitűzött tárgyalásokat más időpontra helyezik át.

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum jelezte: intézményeikben pénteken és szombaton online oktatásra állnak át, a diákok ne induljanak el az iskolába.

Közleményt adott ki a Belügyminisztérium a hóhelyzet miatt: rendkívüli oktatási szünetet rendelhetnek el az iskolák igazgatói

A Belügyminisztérium közleményben tisztázta a jogszabályi kereteket. Eszerint nem automatikus az iskolák bezárása havazás vagy hideg idő esetén. Amennyiben az iskolák fűtése meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendelhet el.

A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta: jelenleg valamennyi oktatási intézményben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése, így országos szintű rendkívüli tanítási szünetről egyelőre nincs szó.