Közleményt adott ki a Belügyminisztérium a hóhelyzet miatt: rendkívüli oktatási szünetet rendelhetnek el az iskolák igazgatói – ezek a feltételei

Az elmúlt évek egyik legkeményebb tele érkezett meg Magyarországra, komoly fennakadásokat okozva a közlekedésben és a mindennapokban. A rendkívüli időjárás miatt felmerült az iskolabezárás lehetősége is, most megszólalt a Belügyminisztérium.
VG
2026.01.06, 19:18
Frissítve: 2026.01.06, 19:23

Tartós fagy, vastag hótakaró és erős szél nehezíti az ország életét, miközben a szülők és diákok a tanítási szünet sorsát találgatják. A Belügyminisztérium közleménye most világos feltételekhez köti a lehetséges iskolabezárásokat – írta a FEOL.

DSC_2003 iskolabezárás
A rendkívüli időjárás miatt felmerült az iskolabezárás lehetősége is, most megszólalt a Belügyminisztérium / Fotó: Csapó Balázs

Fehérbe borult az ország, tartós fagy és többnapos havazás jellemzi az új év első napjait. Az időjárás-előrejelzések szerint a tél nem lassít: a hét további részében is havazás, erős szél és csúszós utak nehezítik a közlekedést.

A kialakult helyzet miatt egyre többen vetik fel a kérdést, hogy szükség lehet-e rendkívüli tanítási szünetre, különösen ott, ahol az időjárás már most fennakadásokat okoz.

Mikor rendelhető el rendkívüli iskolabezárás?

A Belügyminisztérium közleményben tisztázta a jogszabályi kereteket. Eszerint nem automatikus az iskolák bezárása havazás vagy hideg idő esetén.

Amennyiben az iskolák fűtése meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendelhet el

– áll a közleményben.

A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta: jelenleg valamennyi oktatási intézményben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése, így országos szintű rendkívüli tanítási szünetről egyelőre nincs szó.

A meteorológusok szerint a mostani időjárási helyzet az elmúlt évek egyik legintenzívebb téli támadása. A havazást erős szél kíséri, amely hótorlaszokat építhet, miközben a folyamatos fagy miatt a hó nem olvad, hanem tovább halmozódik.

Több térségben már most is:

  • balesetek nehezítik a közlekedést,
  • csúszós utak lassítják a forgalmat,
  • helyenként fennakadások alakultak ki.

A hókotrók folyamatosan dolgoznak, hogy járhatóak maradjanak az utak, de a körülmények sok helyen így is nehezek.

Meddig tart a havazás?

Az előrejelzések szerint:

  • szerdán reggelig sokfelé folytatódik a jelentős havazás,
  • napközben átmenetileg csökkenhet az intenzitás,
  • délutántól újabb kiterjedt havazás érkezik,
  • estétől főként a keleti országrészben várható intenzív hóesés.

A jelenlegi modellek alapján a tartós, nagy mennyiségű havazás csütörtök estétől péntekig fokozatosan megszűnhet, de szombatra ismét több helyen várható hó.

Bár a tél komoly kihívások elé állítja az országot, rendkívüli tanítási szünet egyelőre nem várható. 

Az iskolák bezárására csak akkor kerülhet sor, ha a fűtés meghibásodik és a tantermek hőmérséklete tartósan nem éri el a jogszabályban előírt szintet.

A következő napokban azonban érdemes figyelni az időjárási figyelmeztetéseket és az intézményi tájékoztatásokat – a tél ugyanis még nem mondta ki az utolsó szót.

Havazás: ez most tényleg kemény lehet, készen áll a TEK – kijött, mikor rendelnek el iskolaszünetet

Forródrót már indult a közlekedőknek. Jelentős havazásra kell készülni. A katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a Terrorelhárítási Központ speciális járművei, az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők.

 

