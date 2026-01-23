Januári rezsistop: a kormány átvállalja a többletfűtés költségeit a családoktól

Az extrém hideg miatt a kormány úgy döntött, hogy minden magyar családnak és nyugdíjasnak átvállalja a januári fűtésszámlák után a többletfogyasztás költségét – közölte a kormány.

Fotó: NurPhoto via AFP

A kabinet hangsúlyozta: az elmúlt időszak hideg időjárása bebizonyította, hogy a rezsicsökkentés mennyire fontos védelem. Sok európai országban 3-4-5-szörösét fizetik a rezsire, mint a magyar családok. Leszögezték: a kormány épp ezért vállal minden csatát az Európai Bizottsággal a rezsicsökkentés védelmében.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán közölte, hogy januári rezsistopot vezetett be a kormány, amelynek értelmében a kormány a januárban keletkező többletköltséget átvállalja a családoktól.

Orbán azt mondta, hogy a beavatkozásra azért van szükség, mert az elmúlt hetekben tapasztalható időjárás miatt mindenki rendkívüli fűtéskiadásokkal szembesült. A miniszterelnök közölte azt is, hogy gondoskodtak elegendő tűzifáról és megfelelő mennyiségű melegedőről, és ezek a következő hetekben is rendelkezésre állnak majd.

A nemzetgazdasági miniszter csütörtökön bejelentette, hogy a 15 éve nem látott hideg következtében megemelkedett fűtési fogyasztás miatt senki sem fog többet fizetni januárban:

sem azok, akik a nagyobb fogyasztás miatt átlépik a rezsihatárt, és magasabb árat fizetnének (árhatás),

sem azok, akiknek a nagyobb hideg miatt többet kellett fűteniük, legyen szó rezsihatár alatti vagy feletti fogyasztóról (volumenhatás).

Az energiarendszer felkészült az extra terhelésre

Korábban arról is írtunk, hogy Magyarország energetikai rendszere bírja a terhelést, az import és a tárolói készletek stabilak. A legnagyobb kockázatot nem a hiány, hanem a lakossági rezsiköltségek megugrása jelenti azoknál, akik a hideg miatt kifutnak a kedvezményes keretből.

Az Energiaügyi Minisztérium és a szakértők egybehangzó véleménye szerint az ország felkészült a fagyokra. A magyarországi gáztárolók töltöttsége jelenleg 55 százalék feletti, ami bőségesen elegendő a tél hátralévő részére, hiszen ez az éves országos szükséglet közel 40 százalékát fedezi.